В Москве показали новинки SDAC и Asiastar для российского рынка коммерческого транспорта

28 мая 2026, 13:28
SDAC и Asiastar показали новые модели на выставке COMvex 2026 в России
На выставке COMvex 2026 дебютировали свежие модели SDAC и Asiastar. Представлены новые шасси и обновленный микроавтобус с современным мотором. Какие решения предложили для бизнеса и перевозок, что изменилось в комплектациях и почему эти новинки могут изменить рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие возможности открывают новые версии.
Российский рынок коммерческого транспорта получил сразу несколько заметных новинок: на выставке COMvex 2026 компания ООО «Вейчай-Рус Трейдинвест» представила новые модели брендов SDAC и Asiastar. Это событие важно для перевозчиков и предприятий, которые ищут современные решения для бизнеса - ведь речь идет о машинах, способных закрыть сразу несколько задач.
Главная премьера - шасси SDAC K12, впервые показанное в двух коммерческих версиях. Одна из них - крановая установка на базе шасси с колесной базой 5300 мм, рассчитанная на строительные и коммунальные работы. Здесь установлена 4-секционная стрела с грузовым моментом 13,1 т·м и высотой подъема до 12,9 м, а грузоподъемность достигает 4470 кг. Вторая модификация - рефрижератор Carrier Citimax D7 на шасси с базой 4740 мм, предназначенный для температурной логистики. Фургон выполнен по современной вакуумной технологии, а толщина теплоизоляции достигает 80 мм, что позволяет перевозить до 16 европалет при грузоподъемности 6050 кг.
Обе версии оснащены 190-сильным дизелем Weichai объемом 4,088 литра, 8-ступенчатой механической коробкой и трехместной кабиной со спальным местом. В стандартной комплектации - подрессоренное водительское кресло, а опционально можно установить топливный бак увеличенного объема до 300 литров. Такой подход позволяет адаптировать шасси под разные задачи - от кранов до рефрижераторов и эвакуаторов.
Еще одна новинка - обновленный микроавтобус Asiastar Eurise 2.0 Intercity с высокой крышей и 18+1 местом. Главное изменение - новый дизельный двигатель объемом 1 994 см³, который пришел на смену прежнему 2,8-литровому мотору. Несмотря на уменьшение объема, мощность выросла до 156 л.с., а крутящий момент - до 400 Нм. Это решение позволяет снизить расход топлива и повысить экономичность, не жертвуя тягой, что особенно важно для междугородних маршрутов и корпоративных перевозок.
В салоне микроавтобуса переработано рабочее место водителя, появилась вариативность компоновки сидений, новая оптика и стеклопакеты в базе. Дополнительно предложены опции, повышающие комфорт и безопасность. Производитель подчеркивает, что модель ориентирована на корпоративные перевозки, туризм и междугородние маршруты - сегменты, где спрос на экономичные и надежные решения стабильно высок.
На стенде также были представлены проверенные временем модели SDAC K9.5 и SDAC J7.5. Первая - со шторно-бортовой платформой объемом 28 куб. м и двигателем на 155 л.с., вторая - с бортовой платформой 4400 мм и легким шасси, что позволяет регистрировать автомобиль с полной массой до 3500 кг. Это упрощает требования к водительским правам и снижает эксплуатационные расходы.
Как отмечают представители компании, новая платформа SDAC K12 может быть использована для самых разных задач: от кранов и рефрижераторов до эвакуаторов и автоцистерн. Представленные версии лишь демонстрируют потенциал шасси, а уже зарекомендовавшие себя K9.5 и J7.5 продолжают приносить прибыль клиентам.
Для справки: сегмент среднетоннажных коммерческих автомобилей в России остается одним из самых востребованных, особенно на фоне обновления автопарков и роста требований к экологичности и экономичности. Новые модели SDAC и Asiastar могут стать ответом на запросы бизнеса, который ищет универсальные и современные решения для перевозок. Важно, что производители делают ставку не только на технические характеристики, но и на комфорт водителя и пассажиров, что становится все более актуальным на рынке.
