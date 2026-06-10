Новая модель K12 выходит на рынок потому что бизнесу нужны свежие решения

SDAC запускает продажи нового шасси K12 с одобрением для России

Компания SDAC официально представила шасси K12, получившее одобрение типа для России. Теперь модель доступна для установки различных надстроек и подходит для городских перевозок. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

Компания SDAC официально представила шасси K12, получившее одобрение типа для России. Теперь модель доступна для установки различных надстроек и подходит для городских перевозок. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

На российском рынке коммерческого транспорта произошло значимое событие: SDAC объявила о старте продаж нового семейства шасси K12, которое теперь имеет официальное одобрение типа для всех модификаций. Это решение открывает путь для легальных поставок и установки самых разных надстроек, что особенно актуально для компаний, ищущих гибкие и современные решения для перевозок в городе и пригороде.

Сегмент среднетоннажных автомобилей до 12 тонн давно считается одним из самых востребованных среди бизнеса, который не готов переплачивать за тяжелую технику, но нуждается в надежной и универсальной платформе. Интерес к таким моделям стабильно растет, и появление K12 может заметно изменить расстановку сил на рынке.

Премьера K12 состоялась на выставке коммерческого транспорта COMvex 2026, где модель сразу привлекла внимание благодаря универсальности. Шасси подходит для изотермических и промтоварных фургонов, тентованных платформ, коммунальной техники, эвакуаторов и даже автоцистерн. Производитель предусмотрел варианты с разной колесной базой - 4200, 4740 и 5300 мм, а грузоподъемность варьируется от 7940 до 8090 кг, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию под конкретные задачи.

Техническая часть тоже заслуживает внимания. В основе - двигатель Weichai объемом 4,088 литра, выдающий 190 л.с. и 680 Нм крутящего момента при 1300 об/мин, соответствующий стандарту Евро-5. В паре с ним работает 8-ступенчатая коробка передач Fast Gear, а уже в базовой комплектации есть коробка отбора мощности для подключения дополнительного оборудования. Все ключевые агрегаты производятся внутри холдинга Weichai, что упрощает сервис и гарантирует совместимость.

В кабине водителя ждет большое спальное место, эргономичное кресло с пневмоподвеской, мультимедиа с камерой заднего вида, кондиционер, круиз-контроль и аэродинамический спойлер. Для дальних маршрутов можно установить топливный бак на 300 литров. Такой набор опций редко встречается в этом классе, что выделяет K12 среди конкурентов.

По словам руководства SDAC, получение одобрения типа - не просто формальность, а ответ на запрос рынка в доступной и технологичной базе для спецтехники. Компания подчеркивает, что теперь может закрыть потребности клиентов по всей линейке среднетоннажных автомобилей, а дилерские центры начнут продажи уже этим летом.

Для справки: одобрение типа шасси позволяет официально продавать и эксплуатировать транспортные средства на территории России, а также упрощает процесс регистрации и обслуживания. В последние годы спрос на среднетоннажные шасси с универсальными возможностями только растет, что связано с развитием городской логистики и коммунального сектора. Новинка от SDAC может стать одним из драйверов этого сегмента, учитывая сочетание технических характеристик и широкой сферы применения.