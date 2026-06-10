Новая модель K12 выходит на рынок потому что бизнесу нужны свежие решения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 июня 2026, 12:56

SDAC запускает продажи нового шасси K12 с одобрением для России

SDAC запускает продажи нового шасси K12 с одобрением для России

Новая модель K12 выходит на рынок потому что бизнесу нужны свежие решения

SDAC запускает продажи нового шасси K12 с одобрением для России

Компания SDAC официально представила шасси K12, получившее одобрение типа для России. Теперь модель доступна для установки различных надстроек и подходит для городских перевозок. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

Компания SDAC официально представила шасси K12, получившее одобрение типа для России. Теперь модель доступна для установки различных надстроек и подходит для городских перевозок. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

На российском рынке коммерческого транспорта произошло значимое событие: SDAC объявила о старте продаж нового семейства шасси K12, которое теперь имеет официальное одобрение типа для всех модификаций. Это решение открывает путь для легальных поставок и установки самых разных надстроек, что особенно актуально для компаний, ищущих гибкие и современные решения для перевозок в городе и пригороде.

Сегмент среднетоннажных автомобилей до 12 тонн давно считается одним из самых востребованных среди бизнеса, который не готов переплачивать за тяжелую технику, но нуждается в надежной и универсальной платформе. Интерес к таким моделям стабильно растет, и появление K12 может заметно изменить расстановку сил на рынке.

Премьера K12 состоялась на выставке коммерческого транспорта COMvex 2026, где модель сразу привлекла внимание благодаря универсальности. Шасси подходит для изотермических и промтоварных фургонов, тентованных платформ, коммунальной техники, эвакуаторов и даже автоцистерн. Производитель предусмотрел варианты с разной колесной базой - 4200, 4740 и 5300 мм, а грузоподъемность варьируется от 7940 до 8090 кг, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию под конкретные задачи.

Техническая часть тоже заслуживает внимания. В основе - двигатель Weichai объемом 4,088 литра, выдающий 190 л.с. и 680 Нм крутящего момента при 1300 об/мин, соответствующий стандарту Евро-5. В паре с ним работает 8-ступенчатая коробка передач Fast Gear, а уже в базовой комплектации есть коробка отбора мощности для подключения дополнительного оборудования. Все ключевые агрегаты производятся внутри холдинга Weichai, что упрощает сервис и гарантирует совместимость.

В кабине водителя ждет большое спальное место, эргономичное кресло с пневмоподвеской, мультимедиа с камерой заднего вида, кондиционер, круиз-контроль и аэродинамический спойлер. Для дальних маршрутов можно установить топливный бак на 300 литров. Такой набор опций редко встречается в этом классе, что выделяет K12 среди конкурентов.

По словам руководства SDAC, получение одобрения типа - не просто формальность, а ответ на запрос рынка в доступной и технологичной базе для спецтехники. Компания подчеркивает, что теперь может закрыть потребности клиентов по всей линейке среднетоннажных автомобилей, а дилерские центры начнут продажи уже этим летом.

Для справки: одобрение типа шасси позволяет официально продавать и эксплуатировать транспортные средства на территории России, а также упрощает процесс регистрации и обслуживания. В последние годы спрос на среднетоннажные шасси с универсальными возможностями только растет, что связано с развитием городской логистики и коммунального сектора. Новинка от SDAC может стать одним из драйверов этого сегмента, учитывая сочетание технических характеристик и широкой сферы применения.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Липецк Иваново
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться