28 октября 2017, 09:00

Сдаем автомобиль в trade in. Памятка для женщин

Женщинам-водителям в суровом автомобильном мире действительно приходится нелегко. Бытовые шутки про «обезьяну с гранатой» омрачает и тот факт, что машину приходится регулярно самостоятельно обслуживать и (о, ужас!) продать без помощи сильного пола. И здесь уже важно не ударить в грязь лицом.
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Сдаем автомобиль в trade in. Памятка для женщин

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Самый просто и проверенный способ – сдать автомобиль в зачет. Это избавляет от юридических рисков, поскольку сотрудники автосалона «пробивают» машину по базам ГИБДД и узнают, не находится ли автомобиль в розыске или не обременен ли он залогом. Кроме того, вам сразу же подыщут новенькую машину, которую не нужно везти на сервис и оценивать ее техническое состояние. Конечно, при сдаче автомобиля в trade in рыночная стоимость его падает на 15-20%, однако сейчас автопроизводители предлагают различные программы стимулирования спроса. За машину в зачет можно получить порядка 50 000 рублей. Поэтому, если повезет, вы потеряете не слишком много денег.

Однако не все так гладко. Прежде, чем мчаться в автосалон за новенькой машиной, нужно подготовить свой текущий автомобиль к сдаче в trade in. Каждый автосалон устанавливает свои критерии отбора автомобилей– одни принимают машины только определенного возраста, другие – только определенной марки и т.д. Есть и обязательные для всех условия: машина должна быть произведена не ранее 7-10 лет назад, ее техническое состояние должно соответствовать необходимым требованиям, авто необходимо иметь товарный вид и оно должно пользоваться спросом на рынке.

Если всем этим требованиям ваша машина отвечает, самое время заняться предпродажной подготовкой. Прежде всего, позаботьтесь о биографии своего автомобиля. Соберите воедино информацию, касающуюся пробега, числа владельцев, гарантии, места обслуживания. Обязательно отыщите сервисную книжку и запасной комплект ключей.

Леонид Васильев, руководитель проекта «Прибыль автосервиса» « Перед продажей обязательно посетите сервис, которому вы доверяете. Женщины не всегда могут адекватно оценить стоимость своего автомобиля, поэтому лучше, чтобы это сделал специалист. В этом случае риск того, что стоимость машины занизят, будет минимальным »
Леонид Васильев, руководитель проекта «Прибыль автосервиса»
Кстати, о цене. Копите чеки с СТО. Они покажут, насколько вы любили свою машину и заботились о ней. Кроме того, это также позволит компенсировать затраты путем адекватной цены. Основной фактор, снижающий стоимость – это любые царапины и вмятины. Повреждение кузова требует окраски всей детали, так что потрудитесь устранить видимые недочеты заранее, в родном сервисе. У дилера эта процедура обойдется дороже.

Настало долгожданное время посещения автосалона. Здесь тоже есть свои правила. Если приедете наобум, велика вероятность того, что вас не примут. Лучше сдержать эмоции и договориться о встрече заранее.

Артем Самородов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «Автоспеццентр» « Для того чтобы воспользоваться программой trade in, автовладельцу необходимо позвонить в дилерский центр и договориться с менеджером о времени проведения оценки автомобиля. По телефону менеджер может назвать автовладельцу ориентировочную цену транспортного средства, а при личной встрече определяется итоговая цена »
Артем Самородов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «Автоспеццентр»
И вот вы на месте. Сразу же вам новую машину взамен старой, конечно, не дадут. Сперва проводится криминалистическая экспертиза и проверка VIN-номера. Это позволяет салону убедиться в юридической чистоте сделки. Правда, вас уже не пригласят на это действо, поэтому позаботьтесь обо всех документах заранее.

Если автомобиль чист и подходит по всем параметрам, вам предложат за него вполне достойную цену. Полученную сумму тут же можно внести за новый автомобиль. И, главное, вам не придется возиться с бумагами и подыскивать встречный достойный вариант на вторичном авторынке. Наконец, сможете смело хвастаться подругам, что свою машину вы купили без помощи мужчины.

Арина Милая

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Сдаем автомобиль в trade in. Памятка для женщин
{{material_121244}} Самый просто и проверенный способ – сдать автомобиль в зачет. Это избавляет от юридических рисков, поскольку сотрудники автосалона «пробивают» машину по базам ГИБДД и узнают, не находится ли автомобиль в розыске или не обременен ли он залогом. Кроме того, вам сразу же подыщут новенькую машину, которую не нужно везти на сервис и оценивать ее техническое состояние. Конечно, при сдаче автомобиля в trade in рыночная стоимость его падает на 15-20%, однако сейчас автопроизводители предлагают различные программы стимулирования спроса. За машину в зачет можно получить порядка 50 000 рублей. Поэтому, если повезет, вы потеряете не слишком много денег. Однако не все так гладко. Прежде, чем мчаться в автосалон за новенькой машиной, нужно подготовить свой текущий автомобиль к сдаче в trade in. Каждый автосалон устанавливает свои критерии отбора автомобилей– одни принимают машины только определенного возраста, другие – только определенной марки и т.д. Есть и обязательные для всех условия: машина должна быть произведена не ранее 7-10 лет назад, ее техническое состояние должно соответствовать необходимым требованиям, авто необходимо иметь товарный вид и оно должно пользоваться спросом на рынке.Если всем этим требованиям ваша машина отвечает, самое время заняться предпродажной подготовкой. Прежде всего, позаботьтесь о биографии своего автомобиля. Соберите воедино информацию, касающуюся пробега, числа владельцев, гарантии, места обслуживания. Обязательно отыщите сервисную книжку и запасной комплект ключей. {{person_71_Перед продажей обязательно посетите сервис, которому вы доверяете. Женщины не всегда могут адекватно оценить стоимость своего автомобиля, поэтому лучше, чтобы это сделал специалист. В этом случае риск того, что стоимость машины занизят, будет минимальным}} Кстати, о цене. Копите чеки с СТО. Они покажут, насколько вы любили свою машину и заботились о ней. Кроме того, это также позволит компенсировать затраты путем адекватной цены. Основной фактор, снижающий стоимость – это любые царапины и вмятины. Повреждение кузова требует окраски всей детали, так что потрудитесь устранить видимые недочеты заранее, в родном сервисе. У дилера эта процедура обойдется дороже.Настало долгожданное время посещения автосалона. Здесь тоже есть свои правила. Если приедете наобум, велика вероятность того, что вас не примут. Лучше сдержать эмоции и договориться о встрече заранее. {{person_133_Для того чтобы воспользоваться программой trade in, автовладельцу необходимо позвонить в дилерский центр и договориться с менеджером о времени проведения оценки автомобиля. По телефону менеджер может назвать автовладельцу ориентировочную цену транспортного средства, а при личной встрече определяется итоговая цена}} И вот вы на месте. Сразу же вам новую машину взамен старой, конечно, не дадут. Сперва проводится криминалистическая экспертиза и проверка VIN-номера. Это позволяет салону убедиться в юридической чистоте сделки. Правда, вас уже не пригласят на это действо, поэтому позаботьтесь обо всех документах заранее. Если автомобиль чист и подходит по всем параметрам, вам предложат за него вполне достойную цену. Полученную сумму тут же можно внести за новый автомобиль. И, главное, вам не придется возиться с бумагами и подыскивать встречный достойный вариант на вторичном авторынке. Наконец, сможете смело хвастаться подругам, что свою машину вы купили без помощи мужчины.
2017-10-28
Автор: Арина Милая
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