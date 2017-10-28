Сдаем автомобиль в trade in. Памятка для женщин
Однако не все так гладко. Прежде, чем мчаться в автосалон за новенькой машиной, нужно подготовить свой текущий автомобиль к сдаче в trade in. Каждый автосалон устанавливает свои критерии отбора автомобилей– одни принимают машины только определенного возраста, другие – только определенной марки и т.д. Есть и обязательные для всех условия: машина должна быть произведена не ранее 7-10 лет назад, ее техническое состояние должно соответствовать необходимым требованиям, авто необходимо иметь товарный вид и оно должно пользоваться спросом на рынке.
Если всем этим требованиям ваша машина отвечает, самое время заняться предпродажной подготовкой. Прежде всего, позаботьтесь о биографии своего автомобиля. Соберите воедино информацию, касающуюся пробега, числа владельцев, гарантии, места обслуживания. Обязательно отыщите сервисную книжку и запасной комплект ключей.
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Перед продажей обязательно посетите сервис, которому вы доверяете. Женщины не всегда могут адекватно оценить стоимость своего автомобиля, поэтому лучше, чтобы это сделал специалист. В этом случае риск того, что стоимость машины занизят, будет минимальным
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Леонид Васильев, руководитель проекта «Прибыль автосервиса»
Настало долгожданное время посещения автосалона. Здесь тоже есть свои правила. Если приедете наобум, велика вероятность того, что вас не примут. Лучше сдержать эмоции и договориться о встрече заранее.
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Для того чтобы воспользоваться программой trade in, автовладельцу необходимо позвонить в дилерский центр и договориться с менеджером о времени проведения оценки автомобиля. По телефону менеджер может назвать автовладельцу ориентировочную цену транспортного средства, а при личной встрече определяется итоговая цена
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Артем Самородов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «Автоспеццентр»
Если автомобиль чист и подходит по всем параметрам, вам предложат за него вполне достойную цену. Полученную сумму тут же можно внести за новый автомобиль. И, главное, вам не придется возиться с бумагами и подыскивать встречный достойный вариант на вторичном авторынке. Наконец, сможете смело хвастаться подругам, что свою машину вы купили без помощи мужчины.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
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