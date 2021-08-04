Сдать экзамен на права стало сложнее: эксперты рассказали почему
По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, причин такого резкого падения несколько. С одной стороны, выполнить упражнения типа «параллельная парковка» или разворот в три приема на закрытой площадке значительно проще с психологической точки зрения, чем на обычной улице с вечно спешащими и сигналящими водителями.
Кроме того, даже маршрут движения на экзамене до последнего держится в секрете, поэтому «слабо подготовленные кандидаты демонстрируют дезориентацию в постоянно меняющихся условиях движения», – подчеркнули представители МВД. Наиболее часто встречаются следующие ошибки: будущие водители не предоставляют преимущество другим участникам движения, забывают включить указатели поворота и пересекают сплошную линию разметки при парковке.
С другой стороны, вместе с новым порядком проведения практического экзамена изменилась и система штрафных баллов. Если раньше суммарно на «площадке» и в «городе» можно было набрать десять штрафных баллов, теперь в ходе единого экзамена – всего пять. Вместе с тем, по статистике ГИБДД, в первой половине 2021 года количество ДТП, совершенных по вине водителей со стажем менее одного года, сократилось на 16,2% до 1,1 тыс. аварий.
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