Сдать теоретический экзамен на права станет еще сложнее: ГИБДД начинает борьбу с зубрежкой и меняет билеты
Как рассказали в ГИБДД агентству ТАСС, «одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения».
Напомним, с 1 апреля вступили в силу новые правила сдачи экзамена на права. Теоретический экзамен остался прежним, а практический теперь состоит только из одной части – поездки по городу.
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- 620 000 РPeugeot 3008 2012 в Москве
- 200 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 1998 в Москве
- 650 000 РChevrolet Corvette 2014 в Москве
- 179 000 РMercedes C-класс 1997 в Москве
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- 1 770 000 РMercedes GLK-класс 2014 в Москве
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