29 января 2020, 00:01
Seat Leon сменил поколение
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Фото: Seat
Компания Seat на специальном мероприятии в испанском Марторелле представила пятидверный хэтчбек и универсал Leon нового поколения. Трехдверную версию с индексом SC больше выпускать не планируют из-за низкого спроса.
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
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Благодаря растянутой колесной базе увеличилось пространство в салоне. Объем багажного отделения хэтчбека не изменился, а у универсала вырос на 30 литров до 617 литров. Тем не менее, испанский «сарай» уступает свому чешскому «брату» Skoda Octavia Combi 2020 года, который может перевозить 640 литров багажа.
Компания Seat говорит о новом Leon как о первом полностью подключенном автомобиле марки. Новинка получила цифровую 10,25-дюймовую панель приборов. Диагональ сенсорного экрана медиасистемы может быть 8,25 или 10 дюймов в зависимости от комплектации. В список оснащения входит полностью светодиодная оптика, динамические указатели поворота, атмосферная подсветка салона и беспроводная зарядка для смартфона.
Моторная гамма состоит из бензиновых, дизельных и битопливных агрегатов. Базовым станет трехцилиндровый 1.0 TSI мощностью 90 сил. Далее идет 110-сильная версия этого же мотора, за ней 1.5 TSI (130 и 150 сил). На вершине бензиновой линейки находится 2.0 TSI (190 л.с.). Дизельный двигатель 2.0 TDI доступен в двух вариантах мощности – 115 и 150 сил. Битопливная версия TGI оснащается 1,5-литровым мотором, который может работать на природном газе и развивать мощность до 130 сил. Гибридная версия оснащена 1.4 TSI, электромотором, литий-ионной батареей (13 кВт-ч) и 6-ступенчатым «роботом» DSG. Ее суммарная отдача достигает 204 сил, а максимальная дальность хода на чистом электричестве – 60 километров. Продажи нового Seat Leon в Европе стартуют во втором квартале 2020 года. Позднее марка Cupra выпустит «заряженные» модификации хэтчбека.
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Тест Seat Leon ST: за старшего
06.12.2013, 06:51
Seat Alhambra: в семье порядок
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Комментарии пользователей
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