Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
29 января 2020, 00:01

Seat Leon сменил поколение

  • 2638
  • 0
Фото: Seat
Компания Seat на специальном мероприятии в испанском Марторелле представила пятидверный хэтчбек и универсал Leon нового поколения. Трехдверную версию с индексом SC больше выпускать не планируют из-за низкого спроса.
Seat Leon сменил поколение

Фото: Seat

Seat Leon сменил поколение

Фото: Seat

Seat Leon сменил поколение

Фото: Seat

Seat Leon сменил поколение

Фото: Seat

Seat Leon сменил поколение

Фото: Seat

Seat Leon сменил поколение

Фото: Seat

Seat Leon сменил поколение

Фото: Seat

Seat Leon сменил поколение

Фото: Seat

Seat Leon сменил поколение

Фото: Seat

Seat Leon сменил поколение
Seat Leon сменил поколение
Seat Leon сменил поколение
Seat Leon сменил поколение
Seat Leon сменил поколение
Seat Leon сменил поколение
Seat Leon сменил поколение
Seat Leon сменил поколение
Seat Leon сменил поколение
Ранее мы писали
Компания Seat продемонстрировала на автосалоне в Барселоне сразу три модели с полностью электрической силовой ...
Читать далее
Дизайн нового хэтчбека Seat Leon выполнили по мотивам концепт-кара Formentor, представленного в прошлом году. Он сохранил узнаваемый яркий облик, но стал еще более спортивным и «поджарым». Благодаря обтекаемым линиям кузова коэффициент аэродинамического сопротивления снизился на 8%. Новый Leon построен на платформе MQB Evo, уже знакомой нам по «свежим»  Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Габаритные размеры новинки слегка изменились по сравнению с предшественником: его длина – 4 368 мм (+86 мм), ширина – 1 800 мм (-16 мм), высота – 1 456 мм (-3 мм), расстояние между осями – 2 686 мм (+50 мм). Универсал при той же колесной базе вырос в длину до 4 642 мм (+93 мм).

Благодаря растянутой колесной базе увеличилось пространство в салоне. Объем багажного отделения хэтчбека не изменился, а у универсала вырос на 30 литров до 617 литров. Тем не менее, испанский «сарай» уступает свому чешскому «брату» Skoda Octavia Combi 2020 года, который может перевозить 640 литров багажа.

Компания Seat говорит о новом Leon как о первом полностью подключенном автомобиле марки. Новинка получила цифровую 10,25-дюймовую панель приборов. Диагональ сенсорного экрана медиасистемы может быть 8,25 или 10 дюймов в зависимости от комплектации. В список оснащения входит полностью светодиодная оптика, динамические указатели поворота, атмосферная подсветка салона и беспроводная зарядка для смартфона.

Моторная гамма состоит из бензиновых, дизельных и битопливных агрегатов. Базовым станет трехцилиндровый 1.0 TSI мощностью 90 сил. Далее идет 110-сильная версия этого же мотора, за ней 1.5 TSI (130 и 150 сил). На вершине бензиновой линейки находится 2.0 TSI (190 л.с.). Дизельный двигатель 2.0 TDI доступен в двух вариантах мощности – 115 и 150 сил. Битопливная версия TGI оснащается 1,5-литровым мотором, который может работать на природном газе и развивать мощность до 130 сил. Гибридная версия оснащена 1.4 TSI, электромотором, литий-ионной батареей (13 кВт-ч) и 6-ступенчатым «роботом» DSG. Ее суммарная отдача достигает 204 сил, а максимальная дальность хода на чистом электричестве – 60 километров. Продажи нового Seat Leon в Европе стартуют во втором квартале 2020 года. Позднее марка Cupra выпустит «заряженные» модификации хэтчбека.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Saludo, Питер! Мы – SEAT
Как вступить в клуб любителей SEAT ??? у меня IBIZA c 2008 года..и менять марку не собираюсь...
Ирина
выбор пал на SEAT Leon
В гараже такого автомобиля нет, хотя мы приглядывались к нему очень долго. На сегодняшний день это одно из самых интересных предложений автомобильного рынка. Если еще не знакомы с этим текстом, смотрите наш обзор SEAT Leon http:// seat.110km.ru/ testdrives/ seatleontest.html Там почти все, что мы можем ...
m7th
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Сеат
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА-ГЛОНАСС
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Seat Leon
Объявления о продаже Seat Leon
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Seat Leon сменил поколение
{{material_126487}}Дизайн нового хэтчбека Seat Leon выполнили по мотивам концепт-кара Formentor, представленного в прошлом году. Он сохранил узнаваемый яркий облик, но стал еще более спортивным и «поджарым». Благодаря обтекаемым линиям кузова коэффициент аэродинамического сопротивления снизился на 8%. Новый Leon построен на платформе MQB Evo, уже знакомой нам по «свежим»  Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Габаритные размеры новинки слегка изменились по сравнению с предшественником: его длина – 4 368 мм (+86 мм), ширина – 1 800 мм (-16 мм), высота – 1 456 мм (-3 мм), расстояние между осями – 2 686 мм (+50 мм). Универсал при той же колесной базе вырос в длину до 4 642 мм (+93 мм).Благодаря растянутой колесной базе увеличилось пространство в салоне. Объем багажного отделения хэтчбека не изменился, а у универсала вырос на 30 литров до 617 литров. Тем не менее, испанский «сарай» уступает свому чешскому «брату» Skoda Octavia Combi 2020 года, который может перевозить 640 литров багажа.Компания Seat говорит о новом Leon как о первом полностью подключенном автомобиле марки. Новинка получила цифровую 10,25-дюймовую панель приборов. Диагональ сенсорного экрана медиасистемы может быть 8,25 или 10 дюймов в зависимости от комплектации. В список оснащения входит полностью светодиодная оптика, динамические указатели поворота, атмосферная подсветка салона и беспроводная зарядка для смартфона.Моторная гамма состоит из бензиновых, дизельных и битопливных агрегатов. Базовым станет трехцилиндровый 1.0 TSI мощностью 90 сил. Далее идет 110-сильная версия этого же мотора, за ней 1.5 TSI (130 и 150 сил). На вершине бензиновой линейки находится 2.0 TSI (190 л.с.). Дизельный двигатель 2.0 TDI доступен в двух вариантах мощности – 115 и 150 сил. Битопливная версия TGI оснащается 1,5-литровым мотором, который может работать на природном газе и развивать мощность до 130 сил. Гибридная версия оснащена 1.4 TSI, электромотором, литий-ионной батареей (13 кВт-ч) и 6-ступенчатым «роботом» DSG. Ее суммарная отдача достигает 204 сил, а максимальная дальность хода на чистом электричестве – 60 километров. Продажи нового Seat Leon в Европе стартуют во втором квартале 2020 года. Позднее марка Cupra выпустит «заряженные» модификации хэтчбека.
2020-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Ставропольский край Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.