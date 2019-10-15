15 октября 2019, 00:01
Seat могут переименовать в Cupra
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Вслед за ребрендингом марки Volkswagen еще более радикальное обновление может постигнуть испанскую компанию Seat, которая также является частью большого материнского концерна Volkswagen Group.
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Предстоящий ребрендинг Seat станет частью масштабного плана дальнейшей дифференциации между всеми основными автомобильными брендами Volkswagen. Согласно ему, Skoda займет более бюджетную нишу, а Seat, наоборот, сдвинется в сторону престижных и дорогих марок и расположится даже выше Volkswagen. В перспективе испанский бренд станет для немецкого концерна чем-то вроде Alfa Romeo для альянса FCA. В 2020 году Cupra переместится из своего небольшого офиса, который находится в подразделении автоспорта Seat, в новую штаб-квартиру площадью 2 400 кв. метров. Компания уже в 1,5 раза увеличила штат сотрудников.
В 2019 году было продано 18 тысяч автомобилей под суббрендом Seat или на 80% больше, чем годом ранее. Сейчас в модельном ряду марки только два автомобиля – кроссовер Ateca и хэтчбек Leon. Недавно Cupra представила прототип своего первого электрокара, пообещав, что серийный автомобиль не будет сильно от него отличаться. Новинка поборется за клиентов с Tesla Model 3.
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Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест Seat Leon ST: за старшего
06.12.2013, 06:51
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Цитата:| Кому: Александр СПРАВИЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ ХОЛОСТЫХ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА
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Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
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