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15 октября 2019, 00:01

Seat могут переименовать в Cupra

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Вслед за ребрендингом марки Volkswagen еще более радикальное обновление может постигнуть испанскую компанию Seat, которая также является частью большого материнского концерна Volkswagen Group.
Seat могут переименовать в Cupra

Фото взято из открытых источников

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Глава концерна Герберт Дисс в кулуарах автосалона во Франкфурте намекнул на ожидающие Seat изменения. К 2025 году компании могут дать имя недавно появившегося суббренда спортивных автомобилей Cupra. Такой шаг позволит укрепить позиции испанской марки и облегчить ее продвижение на новые глобальные рынки, включая Северную Америку.

Предстоящий ребрендинг Seat станет частью масштабного плана дальнейшей дифференциации между всеми основными автомобильными брендами Volkswagen. Согласно ему, Skoda займет более бюджетную нишу, а Seat, наоборот, сдвинется в сторону престижных и дорогих марок и расположится даже выше Volkswagen. В перспективе испанский бренд станет для немецкого концерна чем-то вроде Alfa Romeo для альянса FCA. В 2020 году Cupra переместится из своего небольшого офиса, который находится в подразделении автоспорта Seat, в новую штаб-квартиру площадью 2 400 кв. метров. Компания уже в 1,5 раза увеличила штат сотрудников.
 
В 2019 году было продано 18 тысяч автомобилей под суббрендом Seat или на 80% больше, чем годом ранее. Сейчас в модельном ряду марки только два автомобиля – кроссовер Ateca и хэтчбек Leon. Недавно Cupra представила прототип своего первого электрокара, пообещав, что серийный автомобиль не будет сильно от него отличаться. Новинка поборется за клиентов с Tesla Model 3.


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Форум Seat Cordoba
Цитата:| Кому: Александр СПРАВИЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ ХОЛОСТЫХ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА
СЕРГЕЙ
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
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Seat могут переименовать в Cupra
{{material_122640}}Глава концерна Герберт Дисс в кулуарах автосалона во Франкфурте намекнул на ожидающие Seat изменения. К 2025 году компании могут дать имя недавно появившегося суббренда спортивных автомобилей Cupra. Такой шаг позволит укрепить позиции испанской марки и облегчить ее продвижение на новые глобальные рынки, включая Северную Америку.Предстоящий ребрендинг Seat станет частью масштабного плана дальнейшей дифференциации между всеми основными автомобильными брендами Volkswagen. Согласно ему, Skoda займет более бюджетную нишу, а Seat, наоборот, сдвинется в сторону престижных и дорогих марок и расположится даже выше Volkswagen. В перспективе испанский бренд станет для немецкого концерна чем-то вроде Alfa Romeo для альянса FCA. В 2020 году Cupra переместится из своего небольшого офиса, который находится в подразделении автоспорта Seat, в новую штаб-квартиру площадью 2 400 кв. метров. Компания уже в 1,5 раза увеличила штат сотрудников. В 2019 году было продано 18 тысяч автомобилей под суббрендом Seat или на 80% больше, чем годом ранее. Сейчас в модельном ряду марки только два автомобиля – кроссовер Ateca и хэтчбек Leon. Недавно Cupra представила прототип своего первого электрокара, пообещав, что серийный автомобиль не будет сильно от него отличаться. Новинка поборется за клиентов с Tesla Model 3.
2019-10-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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