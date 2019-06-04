4 июня 2019, 17:51

Seat показал первый серийный электрокар

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Компания Seat представила свой первый серийный автомобиль с полностью электрической силовой установкой. Компактный хэтчбек Mii Electric делит шасси и основные агрегаты с чешским электрокаром Skoda Citigo-e iV.
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
Seat показал первый серийный электрокар
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Первый электрокар Seat – это электрическая версия продающейся ныне в Европе модели, компактного хэтчбека Seat Mii. Внешне мало что выдает электрическую природу новинки. Она практически не отличима от своих «братьев» с ДВС. Даже лючок для зарядки батареи совпадает с традиционным расположением горловины бензобака. Узнать, что перед нами электромобиль, можно только по шильдикам «Electric», расположенным на корме, дверях и в салоне, а также по 16-дюймовым дискам особого дизайна. Патрубков выпускной системы у электрического Seat Mii, разумеется, тоже нет. В салоне появилась новая приборная панель. 

Seat Mii Electric оснастили электромотором мощностью 83 л.с. (212 Нм) и комплектом литий-ионных батарей емкостью 36,8 кВт-ч. Запас хода электрокара достигает 260 километров по современному международному циклу WLTP. Электрокар позиционируется как городской автомобиль, поэтому среди динамических характеристик указана скорость разгона с места до 50 км/ч. Новинка тратит на это упражнение 3,9 секунды. Максимальная скорость – 130 км/ч.

По словам президента Seat Луки де Мео, автомобильный рынок меняется, продажи электрокаров растут беспрецедентными темпами. С начала года в Европе было продано на 46% электромобилей больше, чем годом ранее. Mii Electric станет для Seat хорошим стартом на пути к электрификации модельного ряда. Продажи новинки начнутся в конце нынешнего года. Первые покупатели получат свои автомобили в 2020 году.

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Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
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Seat показал первый серийный электрокар
{{material_126565}}Первый электрокар Seat – это электрическая версия продающейся ныне в Европе модели, компактного хэтчбека Seat Mii. Внешне мало что выдает электрическую природу новинки. Она практически не отличима от своих «братьев» с ДВС. Даже лючок для зарядки батареи совпадает с традиционным расположением горловины бензобака. Узнать, что перед нами электромобиль, можно только по шильдикам «Electric», расположенным на корме, дверях и в салоне, а также по 16-дюймовым дискам особого дизайна. Патрубков выпускной системы у электрического Seat Mii, разумеется, тоже нет. В салоне появилась новая приборная панель. Seat Mii Electric оснастили электромотором мощностью 83 л.с. (212 Нм) и комплектом литий-ионных батарей емкостью 36,8 кВт-ч. Запас хода электрокара достигает 260 километров по современному международному циклу WLTP. Электрокар позиционируется как городской автомобиль, поэтому среди динамических характеристик указана скорость разгона с места до 50 км/ч. Новинка тратит на это упражнение 3,9 секунды. Максимальная скорость – 130 км/ч.По словам президента Seat Луки де Мео, автомобильный рынок меняется, продажи электрокаров растут беспрецедентными темпами. С начала года в Европе было продано на 46% электромобилей больше, чем годом ранее. Mii Electric станет для Seat хорошим стартом на пути к электрификации модельного ряда. Продажи новинки начнутся в конце нынешнего года. Первые покупатели получат свои автомобили в 2020 году.
2019-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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