4 июня 2019, 17:51
Seat показал первый серийный электрокар
- 4804
- 0
Компания Seat представила свой первый серийный автомобиль с полностью электрической силовой установкой. Компактный хэтчбек Mii Electric делит шасси и основные агрегаты с чешским электрокаром Skoda Citigo-e iV.
Ранее мы писали
Первые российские серийные электрические ситикары Zetta сойдут с конвейера уже в нынешнем году. Тольяттинский ...Читать далее
Seat Mii Electric оснастили электромотором мощностью 83 л.с. (212 Нм) и комплектом литий-ионных батарей емкостью 36,8 кВт-ч. Запас хода электрокара достигает 260 километров по современному международному циклу WLTP. Электрокар позиционируется как городской автомобиль, поэтому среди динамических характеристик указана скорость разгона с места до 50 км/ч. Новинка тратит на это упражнение 3,9 секунды. Максимальная скорость – 130 км/ч.
По словам президента Seat Луки де Мео, автомобильный рынок меняется, продажи электрокаров растут беспрецедентными темпами. С начала года в Европе было продано на 46% электромобилей больше, чем годом ранее. Mii Electric станет для Seat хорошим стартом на пути к электрификации модельного ряда. Продажи новинки начнутся в конце нынешнего года. Первые покупатели получат свои автомобили в 2020 году.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест Seat Leon ST: за старшего
06.12.2013, 06:51
Seat Alhambra: в семье порядок
07.06.2013, 01:02
Тест SEAT Leon SC: рожден страстью
28.04.2013, 12:28
Тест SEAT Ibiza SC: летнее настроение
12.04.2013, 07:33
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест Seat Leon ST: за старшего
06.12.2013, 06:51
Seat Alhambra: в семье порядок
07.06.2013, 01:02
Тест SEAT Leon SC: рожден страстью
28.04.2013, 12:28
Тест SEAT Ibiza SC: летнее настроение
12.04.2013, 07:33
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Александр СПРАВИЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ ХОЛОСТЫХ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве