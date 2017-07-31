31 июля 2017, 18:34
Seat продолжает выбирать имя кроссоверу
Руководство Seat не смогло самостоятельно определить название нового 7-местного кроссовера, поэтому обратилось за помощью к поклонникам марки. Сейчас 9 полуфиналистов конкурса на лучшее имя для SUV борются за место в финале.
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Разработку модели будут вести в Испании, а производство наладят в Германии. Новинка будет построена на платформе MQB A2, которую уже используют Skoda Kodiaq и новый Volkswagen Tiguan. Внешне кроссовер будет соответствовать серийной модели Seat Ateca.
Стоит отметить, что полноразмерный кроссовер выйдет на рынок в версиях с 5 и 7 местами. В линейку моторов войдут 4-цилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, коробки передач будут механические и автоматические, среди вариантов окажутся передне- и полноприводные кроссоверы. Не исключено появление гибридной модификации и «заряженной» версии Cupra.
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Комментарии пользователей
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