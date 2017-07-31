31 июля 2017, 18:34

Seat продолжает выбирать имя кроссоверу

Руководство Seat не смогло самостоятельно определить название нового 7-местного кроссовера, поэтому обратилось за помощью к поклонникам марки. Сейчас 9 полуфиналистов конкурса на лучшее имя для SUV борются за место в финале.
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Так, новый вседорожник может получить название Abrera, Alboran, Aran, Aranda, Avila, Donosti, Tarifa, Tarraco и Teide. Тройка наиболее приемлемых названий будет названа в рамках международного автосалона во Франкфурте, который пройдет в середине сентября. Официальное название для новой модели объявят 12 октября.

Разработку модели будут вести в Испании, а производство наладят в Германии. Новинка будет построена на платформе MQB A2, которую уже используют Skoda Kodiaq и новый Volkswagen Tiguan. Внешне кроссовер будет соответствовать серийной модели Seat Ateca.

Стоит отметить, что полноразмерный кроссовер выйдет на рынок в версиях с 5 и 7 местами. В линейку моторов войдут 4-цилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, коробки передач будут механические и автоматические, среди вариантов окажутся передне- и полноприводные кроссоверы. Не исключено появление гибридной модификации и «заряженной» версии Cupra.

Новинки и концепт кары Сеат

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Форум Seat Cordoba
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Александр
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
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Seat продолжает выбирать имя кроссоверу
{{material_119496}}Так, новый вседорожник может получить название Abrera, Alboran, Aran, Aranda, Avila, Donosti, Tarifa, Tarraco и Teide. Тройка наиболее приемлемых названий будет названа в рамках международного автосалона во Франкфурте, который пройдет в середине сентября. Официальное название для новой модели объявят 12 октября.Разработку модели будут вести в Испании, а производство наладят в Германии. Новинка будет построена на платформе MQB A2, которую уже используют Skoda Kodiaq и новый Volkswagen Tiguan. Внешне кроссовер будет соответствовать серийной модели Seat Ateca.Стоит отметить, что полноразмерный кроссовер выйдет на рынок в версиях с 5 и 7 местами. В линейку моторов войдут 4-цилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, коробки передач будут механические и автоматические, среди вариантов окажутся передне- и полноприводные кроссоверы. Не исключено появление гибридной модификации и «заряженной» версии Cupra.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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