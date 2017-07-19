19 июля 2017, 19:40

SEAT выбирает имя для кроссовера из 130 000 предложенных названий

Руководство испанской компании сообщило о завершении приема названий для нового кроссовера, который будет самым большим в линейке моделей. Автомобилисты со всего мира могли предложить свой вариант имени для новинки компании.
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Инженеры испанской марки Seat работают над самым большим в линейке бренда кроссовером. Компания попросила ...
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Ранее портал 110km.ru сообщал, что автопроизводитель попросил поклонников марки предложить свои варианты имени для новой модели. На протяжении нескольких месяцев автолюбители придумывали разные версии, и к концу сбора заявок у компании SEAT накопилось 130 000 наименований для кроссовера.

Отметим, что из всего количества вариантов уникальными оказались лишь 10 103 имени для автомобиля. В конкурсе приняли участие жители 106 стран, несмотря на то, что бренд представлен только в 80 государствах.

Руководству компании потребуется чуть меньше трех месяцев для выбора победителя, чье имя будет объявлено 15 октября во время премьерной презентации автомобиля.

Напомним, что название паркетника должно иметь отношение к испанской географии и легко произноситься на других языках.

Новинки и концепт кары Сеат

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Форум Seat Cordoba
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Александр
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
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SEAT выбирает имя для кроссовера из 130 000 предложенных названий
{{material_119496}}Ранее портал 110km.ru сообщал, что автопроизводитель попросил поклонников марки предложить свои варианты имени для новой модели. На протяжении нескольких месяцев автолюбители придумывали разные версии, и к концу сбора заявок у компании SEAT накопилось 130 000 наименований для кроссовера.Отметим, что из всего количества вариантов уникальными оказались лишь 10 103 имени для автомобиля. В конкурсе приняли участие жители 106 стран, несмотря на то, что бренд представлен только в 80 государствах.Руководству компании потребуется чуть меньше трех месяцев для выбора победителя, чье имя будет объявлено 15 октября во время премьерной презентации автомобиля.Напомним, что название паркетника должно иметь отношение к испанской географии и легко произноситься на других языках.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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