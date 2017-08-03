3 августа 2017, 15:34

Seat выпустит электрический хэтчбек

Seat анонсировал разработку нового электрического хэтчбека под названием Born. Испанский автомобиль построят на базе родственных компактов Volkswagen up! и Skoda Citigo.
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По предварительным данным, прототип получит 81-сильный электрический мотор, который позволит модели преодолеть расстояние на одной зарядке в 160 км. При этом максимальная скорость хэтчбека составит 130 км/ч.

Серийный электрокар Seat появится не ранее 2020 года. Born будет представлять собой компактный электрический городской хэтчбек, предвестник которого был показан в феврале на Всемирном мобильном конгрессе-2017 в Барселоне.

Также Seat продолжает работать над новым вседорожником. Разработка модели ведется в Испании, а производство машины наладят в Германии. Новинка будет построена на платформе MQB A2, которую уже используют Skoda Kodiaq и новый Volkswagen Tiguan. Внешне кроссовер будет соответствовать серийной модели Seat Ateca.

Дизайн и тюнинг Сеат

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Форум Seat Cordoba
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Александр
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
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Seat выпустит электрический хэтчбек
{{material_120313}} По предварительным данным, прототип получит 81-сильный электрический мотор, который позволит модели преодолеть расстояние на одной зарядке в 160 км. При этом максимальная скорость хэтчбека составит 130 км/ч.Серийный электрокар Seat появится не ранее 2020 года. Born будет представлять собой компактный электрический городской хэтчбек, предвестник которого был показан в феврале на Всемирном мобильном конгрессе-2017 в Барселоне. Также Seat продолжает работать над новым вседорожником. Разработка модели ведется в Испании, а производство машины наладят в Германии. Новинка будет построена на платформе MQB A2, которую уже используют Skoda Kodiaq и новый Volkswagen Tiguan. Внешне кроссовер будет соответствовать серийной модели Seat Ateca.
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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