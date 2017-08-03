3 августа 2017, 15:34
Seat выпустит электрический хэтчбек
Seat анонсировал разработку нового электрического хэтчбека под названием Born. Испанский автомобиль построят на базе родственных компактов Volkswagen up! и Skoda Citigo.
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Серийный электрокар Seat появится не ранее 2020 года. Born будет представлять собой компактный электрический городской хэтчбек, предвестник которого был показан в феврале на Всемирном мобильном конгрессе-2017 в Барселоне.
Также Seat продолжает работать над новым вседорожником. Разработка модели ведется в Испании, а производство машины наладят в Германии. Новинка будет построена на платформе MQB A2, которую уже используют Skoda Kodiaq и новый Volkswagen Tiguan. Внешне кроссовер будет соответствовать серийной модели Seat Ateca.
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Комментарии пользователей
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