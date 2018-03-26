26 марта 2018, 09:16
Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона Формулы-1
Новый сезон Формулы-1 стартовал в Мельбурне. Победителем Гран-при Австралии стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. На втором месте Льюис Хэмилтон из Mercedes, на третьем – партнер Феттеля по команде Кими Райкконен. Российский гонщик Сергей Сироткин, выступающий за Williams, сошел на шестом круге из-за технической неисправности.
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Дебютировавшему на Формуле-1 Сергею Сиротку не повезло. Он стартовал с 19-ой позиции, но на шестом круге (из 58) у болида Williams отказали тормоза. Второй пилот Williams Ланс Стролл финишировал четырнадцатым. По его словам, произошло это из-за технических проблем. Двигатель постоянно перегревался, приходилось беречь машину и сбрасывать скорость. Сейчас главная задача гонщиков Williams – не соревноваться, а просто пытаться доехать до финиша.
Следующий этап Формулы-1 пройдет в Бахрейне с 6 по 8 апреля.
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