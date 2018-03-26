26 марта 2018, 09:16

Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона Формулы-1

Новый сезон Формулы-1 стартовал в Мельбурне. Победителем Гран-при Австралии стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. На втором месте Льюис Хэмилтон из Mercedes, на третьем – партнер Феттеля по команде Кими Райкконен. Российский гонщик Сергей Сироткин, выступающий за Williams, сошел на шестом круге из-за технической неисправности.
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Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона Формулы-1
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Льюис Хэмилтон, действующий чемпион мира, стартовал с первой позиции и долгое время лидировал. Опередить его Феттелю помог случай и грамотная командная тактика. В середине гонки сразу два болида Haas сошли из-за поломки, поэтому на трассе был объявлен режим «виртуальной машины безопасности» – пейс-кара. В это время все гонщики должны притормозить до 60 км/ч. Аналогичный предел установлен и на пит-лейне, однако там расстояние меньше. Поэтому Феттель заехал в боксы, сменил резину и успел выехать обратно впереди Хэмилтона. В итоге на финише отрыв составил 5,036 секунды. После гонки руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф заявил, что на самом деле Хэмилтон потерял время из-за проблем с программным обеспечением. Команда сейчас проводит расследование инцидента.

Дебютировавшему на Формуле-1 Сергею Сиротку не повезло. Он стартовал с 19-ой позиции, но на шестом круге (из 58) у болида Williams отказали тормоза. Второй пилот Williams Ланс Стролл финишировал четырнадцатым. По его словам, произошло это из-за технических проблем. Двигатель постоянно перегревался, приходилось беречь машину и сбрасывать скорость. Сейчас главная задача гонщиков Williams – не соревноваться, а просто пытаться доехать до финиша.
 
Следующий этап Формулы-1 пройдет в Бахрейне с 6 по 8 апреля.

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Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона Формулы-1
{{material_122571}}Льюис Хэмилтон, действующий чемпион мира, стартовал с первой позиции и долгое время лидировал. Опередить его Феттелю помог случай и грамотная командная тактика. В середине гонки сразу два болида Haas сошли из-за поломки, поэтому на трассе был объявлен режим «виртуальной машины безопасности» – пейс-кара. В это время все гонщики должны притормозить до 60 км/ч. Аналогичный предел установлен и на пит-лейне, однако там расстояние меньше. Поэтому Феттель заехал в боксы, сменил резину и успел выехать обратно впереди Хэмилтона. В итоге на финише отрыв составил 5,036 секунды. После гонки руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф заявил, что на самом деле Хэмилтон потерял время из-за проблем с программным обеспечением. Команда сейчас проводит расследование инцидента.Дебютировавшему на Формуле-1 Сергею Сиротку не повезло. Он стартовал с 19-ой позиции, но на шестом круге (из 58) у болида Williams отказали тормоза. Второй пилот Williams Ланс Стролл финишировал четырнадцатым. По его словам, произошло это из-за технических проблем. Двигатель постоянно перегревался, приходилось беречь машину и сбрасывать скорость. Сейчас главная задача гонщиков Williams – не соревноваться, а просто пытаться доехать до финиша. Следующий этап Формулы-1 пройдет в Бахрейне с 6 по 8 апреля.
2018-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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