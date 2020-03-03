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3 марта 2020, 00:01

Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии

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Фото: Alfa Romeo
Компания Alfa Romeo по случаю своего 110-летнего юбилея представила сразу две мощные версии седана Giulia, GTA и GTAm, развивающие до 540 лошадиных сил. Автомобили выпустят ограниченной серией, их совокупный тираж не превысит 500 экземпляров.
Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии

Фото: Alfa Romeo

Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии

Фото: Alfa Romeo

Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии

Фото: Alfa Romeo

Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии

Фото: Alfa Romeo

Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии

Фото: Alfa Romeo

Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии

Фото: Alfa Romeo

Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии

Фото: Alfa Romeo

Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии
Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии
Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии
Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии
Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии
Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии
Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии
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Новые версии названы в честь спортивных купе Giulia Gran Turismo Alleggerita, разработанных в середине 1960-х фирменным спортивным подразделением Autodelta. В память об ателье на кузовах современных моделей GTA и GTAm красуется его эмблема. В основу мощных модификаций легла топовая версия Giulia Quadrifoglio, 2,9-литровый турбомотор V6 которой форсировали с 510 до 540 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает перенастроенный 8-диапазонный «автомат».

При разработке Giulia GTA и GTAm инженеры Alfa Romeo сосредоточились на улучшении аэродинамики и управляемости, но, прежде всего, на уменьшении веса. Активная аэродинамика была специально модернизирована для увеличения прижимной силы с использованием технологий, применяемых в Формуле-1. Карбоновые боковые «юбки», специальный задний спойлер и активный передний сплиттер – все служит одной цели. Кроме того, автомобили получили карбон-керамические тормозные диски, углепластиковый кардан, облегченные колеса и прямоточный выпуск от Acrapovic.

Хардкорная версия Giulia GTAm (от итальянского слова Modificata – «модифицированный») может похвастаться облегченной на 100 кг конструкцией. Разгон с места до «сотни» занимает 3,6 секунды. Вместо заднего дивана установили полукаркас безопасности, а традиционные стекла заменили панелями из поликарбоната. У седана огромное антикрыло и увеличенный сплиттер, а также спортивные кресла с шеститочечными ремнями безопасности. Тем не менее, Giulia GTAm может не только гонять по треку, но и ездить по дорогам общего пользования. Тираж особых версий не превысит 500 экземпляров, а цена наверняка окажется больше 115 тыс. евро.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Купе Alfa Romeo Giulia превратят в 650-сильный гибрид
Красотка! купе выглядит еще более стильно и динамично, чем седан. И мощность мотора внушает большое уважение. Но такая машина не для простых дорог, она создана для гоночных треков, и к сожалению, только для них.
Светлана
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Форум Alfa Romeo 147
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
Михаил
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Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии
{{material_125671}}Новые версии названы в честь спортивных купе Giulia Gran Turismo Alleggerita, разработанных в середине 1960-х фирменным спортивным подразделением Autodelta. В память об ателье на кузовах современных моделей GTA и GTAm красуется его эмблема. В основу мощных модификаций легла топовая версия Giulia Quadrifoglio, 2,9-литровый турбомотор V6 которой форсировали с 510 до 540 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает перенастроенный 8-диапазонный «автомат».При разработке Giulia GTA и GTAm инженеры Alfa Romeo сосредоточились на улучшении аэродинамики и управляемости, но, прежде всего, на уменьшении веса. Активная аэродинамика была специально модернизирована для увеличения прижимной силы с использованием технологий, применяемых в Формуле-1. Карбоновые боковые «юбки», специальный задний спойлер и активный передний сплиттер – все служит одной цели. Кроме того, автомобили получили карбон-керамические тормозные диски, углепластиковый кардан, облегченные колеса и прямоточный выпуск от Acrapovic.Хардкорная версия Giulia GTAm (от итальянского слова Modificata – «модифицированный») может похвастаться облегченной на 100 кг конструкцией. Разгон с места до «сотни» занимает 3,6 секунды. Вместо заднего дивана установили полукаркас безопасности, а традиционные стекла заменили панелями из поликарбоната. У седана огромное антикрыло и увеличенный сплиттер, а также спортивные кресла с шеститочечными ремнями безопасности. Тем не менее, Giulia GTAm может не только гонять по треку, но и ездить по дорогам общего пользования. Тираж особых версий не превысит 500 экземпляров, а цена наверняка окажется больше 115 тыс. евро.
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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