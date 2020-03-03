3 марта 2020, 00:01
Седан Alfa Romeo Giulia получил сразу две спортивные версии
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Фото: Alfa Romeo
Компания Alfa Romeo по случаю своего 110-летнего юбилея представила сразу две мощные версии седана Giulia, GTA и GTAm, развивающие до 540 лошадиных сил. Автомобили выпустят ограниченной серией, их совокупный тираж не превысит 500 экземпляров.
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
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При разработке Giulia GTA и GTAm инженеры Alfa Romeo сосредоточились на улучшении аэродинамики и управляемости, но, прежде всего, на уменьшении веса. Активная аэродинамика была специально модернизирована для увеличения прижимной силы с использованием технологий, применяемых в Формуле-1. Карбоновые боковые «юбки», специальный задний спойлер и активный передний сплиттер – все служит одной цели. Кроме того, автомобили получили карбон-керамические тормозные диски, углепластиковый кардан, облегченные колеса и прямоточный выпуск от Acrapovic.
Хардкорная версия Giulia GTAm (от итальянского слова Modificata – «модифицированный») может похвастаться облегченной на 100 кг конструкцией. Разгон с места до «сотни» занимает 3,6 секунды. Вместо заднего дивана установили полукаркас безопасности, а традиционные стекла заменили панелями из поликарбоната. У седана огромное антикрыло и увеличенный сплиттер, а также спортивные кресла с шеститочечными ремнями безопасности. Тем не менее, Giulia GTAm может не только гонять по треку, но и ездить по дорогам общего пользования. Тираж особых версий не превысит 500 экземпляров, а цена наверняка окажется больше 115 тыс. евро.
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Красотка! купе выглядит еще более стильно и динамично, чем седан. И мощность мотора внушает большое уважение. Но такая машина не для простых дорог, она создана для гоночных треков, и к сожалению, только для них.
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
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