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26 июля 2019, 08:16

Седан Audi S6 обзавелся бензиновым турбомотором

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Компания Audi выпустила новую модификацию «заряженного» седана Audi S6. Автомобиль оснастили новым 2,9-литровым бензиновым мотором V6, который выдает 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Новинка адресована покупателям в США, Азии и на Ближнем Востоке. Дилеры уже принимают заказы.
Седан Audi S6 обзавелся бензиновым турбомотором
Седан Audi S6 обзавелся бензиновым турбомотором
Седан Audi S6 обзавелся бензиновым турбомотором
Седан Audi S6 обзавелся бензиновым турбомотором
Седан Audi S6 обзавелся бензиновым турбомотором
Седан Audi S6 обзавелся бензиновым турбомотором
Седан Audi S6 обзавелся бензиновым турбомотором
Седан Audi S6 обзавелся бензиновым турбомотором
Седан Audi S6 обзавелся бензиновым турбомотором
Седан Audi S6 обзавелся бензиновым турбомотором
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В апреле 2019 года компания Audi представила европейский вариант S6/S7 нового поколения, который впервые оснастили дизельным мотором. Автомобилям досталась самая мощная версия 3,0-литрового дизельного турбомотора V6 TDI (индекс EA897), выдающая 349 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом quattro. На разгон с места до 100 км/ч седан Audi S6 тратит 5 секунд.

Но дизельные Audi S6 будут продаваться только в Европе. Для других страны компания пообещала выпустить бензиновую модификацию. Теперь обещание выполнено. Audi S6 с приставкой TFSI получил новый бензиновый агрегат, разработанный совместно специалистами Audi и Porsche. Похожими моторами уже оснащаются Audi RS4 и RS5, а также Porsche Cayenne и Panamera. Отличие заключается в дополнительном турбокомпрессоре с электрическим наддувом. Для концерна Volkswagen это уникальное решение. Ранее подобная технология использовалась лишь на турбодизелях.

В дополнение к ДВС работает гибридная надстройка со стартер-генератором и отдельным литий-ионным аккумулятором. Она должна помогать в первые секунды разгона. Мощность нового 2,9-литрового мотора составляет 450 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент в 600 Нм доступен практически с нулевых оборотов. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом quattro. Динамические показатели остались на уровне предшественника. Первую «сотню» бензиновый Audi S6 нового поколения набирает за те же 4,4 секунды. Дилеры в США уже принимают заказы. Стоит новинка минимум 73 900 долларов (или 4,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). В ближайшее время на рынок должна выйти «родственная» Audi S7 Sportback с аналогичным бензиновым мотором.


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Седан Audi S6 обзавелся бензиновым турбомотором
{{material_127037}}В апреле 2019 года компания Audi представила европейский вариант S6/S7 нового поколения, который впервые оснастили дизельным мотором. Автомобилям досталась самая мощная версия 3,0-литрового дизельного турбомотора V6 TDI (индекс EA897), выдающая 349 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом quattro. На разгон с места до 100 км/ч седан Audi S6 тратит 5 секунд.Но дизельные Audi S6 будут продаваться только в Европе. Для других страны компания пообещала выпустить бензиновую модификацию. Теперь обещание выполнено. Audi S6 с приставкой TFSI получил новый бензиновый агрегат, разработанный совместно специалистами Audi и Porsche. Похожими моторами уже оснащаются Audi RS4 и RS5, а также Porsche Cayenne и Panamera. Отличие заключается в дополнительном турбокомпрессоре с электрическим наддувом. Для концерна Volkswagen это уникальное решение. Ранее подобная технология использовалась лишь на турбодизелях.В дополнение к ДВС работает гибридная надстройка со стартер-генератором и отдельным литий-ионным аккумулятором. Она должна помогать в первые секунды разгона. Мощность нового 2,9-литрового мотора составляет 450 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент в 600 Нм доступен практически с нулевых оборотов. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом quattro. Динамические показатели остались на уровне предшественника. Первую «сотню» бензиновый Audi S6 нового поколения набирает за те же 4,4 секунды. Дилеры в США уже принимают заказы. Стоит новинка минимум 73 900 долларов (или 4,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). В ближайшее время на рынок должна выйти «родственная» Audi S7 Sportback с аналогичным бензиновым мотором.
2019-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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