26 июля 2019, 08:16
Седан Audi S6 обзавелся бензиновым турбомотором
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Компания Audi выпустила новую модификацию «заряженного» седана Audi S6. Автомобиль оснастили новым 2,9-литровым бензиновым мотором V6, который выдает 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Новинка адресована покупателям в США, Азии и на Ближнем Востоке. Дилеры уже принимают заказы.
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Но дизельные Audi S6 будут продаваться только в Европе. Для других страны компания пообещала выпустить бензиновую модификацию. Теперь обещание выполнено. Audi S6 с приставкой TFSI получил новый бензиновый агрегат, разработанный совместно специалистами Audi и Porsche. Похожими моторами уже оснащаются Audi RS4 и RS5, а также Porsche Cayenne и Panamera. Отличие заключается в дополнительном турбокомпрессоре с электрическим наддувом. Для концерна Volkswagen это уникальное решение. Ранее подобная технология использовалась лишь на турбодизелях.
В дополнение к ДВС работает гибридная надстройка со стартер-генератором и отдельным литий-ионным аккумулятором. Она должна помогать в первые секунды разгона. Мощность нового 2,9-литрового мотора составляет 450 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент в 600 Нм доступен практически с нулевых оборотов. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом quattro. Динамические показатели остались на уровне предшественника. Первую «сотню» бензиновый Audi S6 нового поколения набирает за те же 4,4 секунды. Дилеры в США уже принимают заказы. Стоит новинка минимум 73 900 долларов (или 4,7 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). В ближайшее время на рынок должна выйти «родственная» Audi S7 Sportback с аналогичным бензиновым мотором.
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