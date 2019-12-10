10 декабря 2019, 17:07
Седан Datsun on-DO ждет рестайлинг
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Фото: Datsun
Вопреки слухам о возможном уходе Datsun с российского рынка, японский бренд готовится обновить седан Datsun on-DO. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для новинки опубликовали на сайте Росстандарта.
Фото: Datsun
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Обновленный седан будет оснащаться прежним 1,6-литровым бензиновым двигателем, доступным в двух вариантах мощности: 87 и 106 лошадиных сил. «Младший» агрегат сможет работать в паре как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 4-диапазонной автоматической коробкой передач Jatco, второй – только с механической КПП.
В набор стандартного оснащения, как и сейчас, войдет единственная фронтальная подушка безопасности водителя и блок ЭРА-ГЛОНАСС. В более «богатых» комплектациях появятся боковые и фронтальные подушки безопасности, кондиционер, медиасистема, кондиционер, круиз-контроль, датчики парковки, а также датчики дождя и света. Когда обновленный Datsun on-DO появится у дилеров, пока неизвестно. Сейчас седан представлен в шести уровнях оснащения от Access до Dream II по цене от 490 000 до 667 000 рублей.
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01.12.2017, 10:07
Тест-драйв Datsun on-DO: «автоматом» движимый
18.11.2016, 08:01
Ретро-тест Datsun Bluebird 1600 SSS: он - настоящий!
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