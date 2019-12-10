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10 декабря 2019, 17:07

Седан Datsun on-DO ждет рестайлинг

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Фото: Datsun
Вопреки слухам о возможном уходе Datsun с российского рынка, японский бренд готовится обновить седан Datsun on-DO. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для новинки опубликовали на сайте Росстандарта.
Седан Datsun on DO ждет рестайлинг

Фото: Datsun

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Патентных изображений рестайлингового Datsun on-DO пока нет, зато известны его габаритные размеры. Колесная база не изменится. Сейчас расстояние между осями у седана составляет 2 476 мм. Прежними останутся ширина (1 700 мм) и высота (1 500 мм). Длина увеличится на 8 мм – с 4 337 до 4 345 мм. По-видимому, за счет модифицированных бамперов.

Обновленный седан будет оснащаться прежним 1,6-литровым бензиновым двигателем, доступным в двух вариантах мощности: 87 и 106 лошадиных сил. «Младший» агрегат сможет работать в паре как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 4-диапазонной автоматической коробкой передач Jatco, второй – только с механической КПП.

В набор стандартного оснащения, как и сейчас, войдет единственная фронтальная подушка безопасности водителя и блок ЭРА-ГЛОНАСС. В более «богатых» комплектациях появятся боковые и фронтальные подушки безопасности, кондиционер, медиасистема, кондиционер, круиз-контроль, датчики парковки, а также датчики дождя и света. Когда обновленный Datsun on-DO появится у дилеров, пока неизвестно. Сейчас седан представлен в шести уровнях оснащения от Access до Dream II по цене от 490 000 до 667 000 рублей.

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Седан Datsun on-DO ждет рестайлинг
{{material_127928}}Патентных изображений рестайлингового Datsun on-DO пока нет, зато известны его габаритные размеры. Колесная база не изменится. Сейчас расстояние между осями у седана составляет 2 476 мм. Прежними останутся ширина (1 700 мм) и высота (1 500 мм). Длина увеличится на 8 мм – с 4 337 до 4 345 мм. По-видимому, за счет модифицированных бамперов.Обновленный седан будет оснащаться прежним 1,6-литровым бензиновым двигателем, доступным в двух вариантах мощности: 87 и 106 лошадиных сил. «Младший» агрегат сможет работать в паре как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 4-диапазонной автоматической коробкой передач Jatco, второй – только с механической КПП.В набор стандартного оснащения, как и сейчас, войдет единственная фронтальная подушка безопасности водителя и блок ЭРА-ГЛОНАСС. В более «богатых» комплектациях появятся боковые и фронтальные подушки безопасности, кондиционер, медиасистема, кондиционер, круиз-контроль, датчики парковки, а также датчики дождя и света. Когда обновленный Datsun on-DO появится у дилеров, пока неизвестно. Сейчас седан представлен в шести уровнях оснащения от Access до Dream II по цене от 490 000 до 667 000 рублей.
2019-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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