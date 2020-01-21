21 января 2020, 00:33
Седан Geely Emgrand 7 лишился одной комплектации
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Фото: Geely
Количество комплектаций седана Geely Emgrand 7 сократилось до четырех. Из прайс-листов исчезла «средняя» комплектация «Комфорт», которая предлагалась для автомобилей с 1,8-литровым мотором и механической коробкой передач.
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Интересно, что комплектации «Комфорт» отличаются наполнением в зависимости от мотора. Седаны с двигателем 1,5 могут похвастаться многофункциональным рулевым колесом и 8-дюймовым экраном медиасистемы с Bluetooth и MirrorLink для смартфонов на Android. Седанам с 1,8-литровым мотором положен стандартный руль и обычное радио. При этом Geely Emgrand 7 «1,5 МТ Комфорт» стоит 829 990 рублей, а «1,8 CVT Комфорт» - на 70 000 рублей дороже. Отправленная в отставку версия «1,8 МТ Комфорт» стоила 879 990 рублей.
Базовый седан в комплектации «Стандарт» стоит сейчас от 765 990 рублей, топовый «Люкс» - от 929 990 рублей. В 2019 году дилеры Geely реализовали в нашей стране 777 экземпляров Geely Emgrand 7, что позволило седану занять 19-е место среди китайских автомобилей, представленных на российском рынке.
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