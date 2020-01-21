Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
21 января 2020, 00:33

Седан Geely Emgrand 7 лишился одной комплектации

  • 189
  • 0
Фото: Geely
Количество комплектаций седана Geely Emgrand 7 сократилось до четырех. Из прайс-листов исчезла «средняя» комплектация «Комфорт», которая предлагалась для автомобилей с 1,8-литровым мотором и механической коробкой передач.
Ранее мы писали
Из российского офиса Geely пришли сразу две новости. Китайский автопроизводитель принял решение расширить ...
Читать далее
Журналисты портала «Китайские автомобили» выяснили, что количество комплектаций седана Geely Emgrand 7 сократилось с пяти до четырех вариантов. Автомобиль лишился версии с мотором 1.8 (133 л.с.) и МКПП, которая раньше предлагалась в комплектации «Комфорт». Теперь мотор 1.8 сочетается только с вариатором CVT. Версии с «механикой» оставили для «младшего» 1,5-литрового агрегата мощностью 103 л.с.

Интересно, что комплектации «Комфорт» отличаются наполнением в зависимости от мотора. Седаны с двигателем 1,5 могут похвастаться многофункциональным рулевым колесом и 8-дюймовым экраном медиасистемы с Bluetooth и MirrorLink для смартфонов на Android. Седанам с 1,8-литровым мотором положен стандартный руль и обычное радио. При этом Geely Emgrand 7 «1,5 МТ Комфорт» стоит 829 990 рублей, а «1,8 CVT Комфорт» - на 70 000 рублей дороже. Отправленная в отставку версия «1,8 МТ Комфорт» стоила 879 990 рублей.

Базовый седан в комплектации «Стандарт» стоит сейчас от 765 990 рублей, топовый «Люкс» - от 929 990 рублей. В 2019 году дилеры Geely реализовали в нашей стране 777 экземпляров Geely Emgrand 7, что позволило седану занять 19-е место среди китайских автомобилей, представленных на российском рынке.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Geely MK
Цитата:| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
алексджиливодов
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Джили
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
Проезд по центру за деньги. Как разгрузить мегаполисы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Geely Emgrand 7
Объявления о продаже Geely Emgrand 7
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 31 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Седан Geely Emgrand 7 лишился одной комплектации
{{material_126697}}Журналисты портала «Китайские автомобили» выяснили, что количество комплектаций седана Geely Emgrand 7 сократилось с пяти до четырех вариантов. Автомобиль лишился версии с мотором 1.8 (133 л.с.) и МКПП, которая раньше предлагалась в комплектации «Комфорт». Теперь мотор 1.8 сочетается только с вариатором CVT. Версии с «механикой» оставили для «младшего» 1,5-литрового агрегата мощностью 103 л.с.Интересно, что комплектации «Комфорт» отличаются наполнением в зависимости от мотора. Седаны с двигателем 1,5 могут похвастаться многофункциональным рулевым колесом и 8-дюймовым экраном медиасистемы с Bluetooth и MirrorLink для смартфонов на Android. Седанам с 1,8-литровым мотором положен стандартный руль и обычное радио. При этом Geely Emgrand 7 «1,5 МТ Комфорт» стоит 829 990 рублей, а «1,8 CVT Комфорт» - на 70 000 рублей дороже. Отправленная в отставку версия «1,8 МТ Комфорт» стоила 879 990 рублей.Базовый седан в комплектации «Стандарт» стоит сейчас от 765 990 рублей, топовый «Люкс» - от 929 990 рублей. В 2019 году дилеры Geely реализовали в нашей стране 777 экземпляров Geely Emgrand 7, что позволило седану занять 19-е место среди китайских автомобилей, представленных на российском рынке.
2020-01-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Уфа Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.