17 октября 2019, 00:28
Седан Genesis G70 вновь освежили
- 814
- 0
Фото: Genesis
Корейская марка Genesis представила на «домашнем» рынке премиальный седан G70 2020 модельного года. Автомобиль получил расширенный список электронных помощников и стайлинг-пакет Ultimate с карбоновым декором.
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Ранее мы писали
Премиальная марка Genesis представила седан G70 2019 модельного года. Автомобиль получил уникальную стереоскопическую ...Читать далее
В список базового оснащения Genesis G70 2020 модельного года входит система слежения за состоянием водителя, адаптивный свет, система предотвращения фронтальных столкновений, система контроля рядности движения и «умный» круиз-контроль, использующий данные навигационной системы. За доплату можно установить ассистент движения задним ходом, который отслеживает поперечный трафик и предупреждает об автомобилях, приближающихся сзади. Климатическая установка тоже стала «умнее». На подъезде к тоннелю (об этом система узнает из данных навигации) активируется особый предустановленный режим: автоматически закрываются стекла и включается рециркуляция воздуха.
Стайлинг-пакет Ultimate включает в себя углепластиковые корпуса зеркал, а также декор на рулевом колесе и центральной консоли. Для версий с топовым 3,3-литровым битурбо мотором дополнительно предусмотрены тормоза Brembo и шины Michelin Pilot Sport 4S. Но такие седаны в Россию не поставляются. Нам положены только Genesis G70 с 2,0-литровым бензиновым турбомотором и полным приводом. Цены начинаются от 2 189 000 рублей.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Это здравая мысль, а то все одинаковые, и, к примеру, Дженезис G90 похож на очень растянутый во все стороны Солярис. Еще неплохо бы при смене поколений тоже ощутимо менять дизайн, а то сравнение генераций часто превращается в игру "найди 10 отличий".
Уже не знают корейцы, как пробраться в премиальный сегмент, вроде, и машины неплохие, только места в сердцах потенциальных покупателей уже давно заняты европейскими марками. Но посмотрим, может со временем эта "изысканная недосказанность", все же перестанет быть таковой и даже королева Англии пересядет ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве