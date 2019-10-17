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17 октября 2019, 00:28

Седан Genesis G70 вновь освежили

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Фото: Genesis
Корейская марка Genesis представила на «домашнем» рынке премиальный седан G70 2020 модельного года. Автомобиль получил расширенный список электронных помощников и стайлинг-пакет Ultimate с карбоновым декором.
Седан Genesis G70 вновь освежили

Фото: Genesis

Седан Genesis G70 вновь освежили

Фото: Genesis

Седан Genesis G70 вновь освежили

Фото: Genesis

Седан Genesis G70 вновь освежили

Фото: Genesis

Седан Genesis G70 вновь освежили

Фото: Genesis

Седан Genesis G70 вновь освежили
Седан Genesis G70 вновь освежили
Седан Genesis G70 вновь освежили
Седан Genesis G70 вновь освежили
Седан Genesis G70 вновь освежили
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Седан Genesis G70 дебютировал осенью 2017 года. С тех пор корейская премиальная марка каждый год предлагает своим клиентам новые интересные опции или дизайнерские решения. Главной новинкой модернизации 2018 года стала уникальная трехмерная цифровая приборная панель. Нынешней осенью покупателям предложили расширенный набор электронных ассистентов.

В список базового оснащения Genesis G70 2020 модельного года входит система слежения за состоянием водителя, адаптивный свет, система предотвращения фронтальных столкновений, система контроля рядности движения и «умный» круиз-контроль, использующий данные навигационной системы. За доплату можно установить ассистент движения задним ходом, который отслеживает поперечный трафик и предупреждает об автомобилях, приближающихся сзади. Климатическая установка тоже стала «умнее». На подъезде к тоннелю (об этом система узнает из данных навигации) активируется особый предустановленный режим: автоматически закрываются стекла и включается рециркуляция воздуха.

Стайлинг-пакет Ultimate включает в себя углепластиковые корпуса зеркал, а также декор на рулевом колесе и центральной консоли. Для версий с топовым 3,3-литровым битурбо мотором дополнительно предусмотрены тормоза Brembo и шины Michelin Pilot Sport 4S. Но такие седаны в Россию не поставляются. Нам положены только Genesis G70 с 2,0-литровым бензиновым турбомотором и полным приводом. Цены начинаются от 2 189 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
С заботой о пассажирах: ТОП-7 самых безопасных машин
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Дарина
Hyundai откажется от матрешечного стиля
Это здравая мысль, а то все одинаковые, и, к примеру, Дженезис G90 похож на очень растянутый во все стороны Солярис. Еще неплохо бы при смене поколений тоже ощутимо менять дизайн, а то сравнение генераций часто превращается в игру "найди 10 отличий".
Олег
Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар
Уже не знают корейцы, как пробраться в премиальный сегмент, вроде, и машины неплохие, только места в сердцах потенциальных покупателей уже давно заняты европейскими марками. Но посмотрим, может со временем эта "изысканная недосказанность", все же перестанет быть таковой и даже королева Англии пересядет ...
Антон
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Седан Genesis G70 вновь освежили
{{material_124775}}Седан Genesis G70 дебютировал осенью 2017 года. С тех пор корейская премиальная марка каждый год предлагает своим клиентам новые интересные опции или дизайнерские решения. Главной новинкой модернизации 2018 года стала уникальная трехмерная цифровая приборная панель. Нынешней осенью покупателям предложили расширенный набор электронных ассистентов.В список базового оснащения Genesis G70 2020 модельного года входит система слежения за состоянием водителя, адаптивный свет, система предотвращения фронтальных столкновений, система контроля рядности движения и «умный» круиз-контроль, использующий данные навигационной системы. За доплату можно установить ассистент движения задним ходом, который отслеживает поперечный трафик и предупреждает об автомобилях, приближающихся сзади. Климатическая установка тоже стала «умнее». На подъезде к тоннелю (об этом система узнает из данных навигации) активируется особый предустановленный режим: автоматически закрываются стекла и включается рециркуляция воздуха.Стайлинг-пакет Ultimate включает в себя углепластиковые корпуса зеркал, а также декор на рулевом колесе и центральной консоли. Для версий с топовым 3,3-литровым битурбо мотором дополнительно предусмотрены тормоза Brembo и шины Michelin Pilot Sport 4S. Но такие седаны в Россию не поставляются. Нам положены только Genesis G70 с 2,0-литровым бензиновым турбомотором и полным приводом. Цены начинаются от 2 189 000 рублей.
2019-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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