31 декабря 2018, 20:17

Седан Lada Vesta Sport задерживается, хэтчбек Xray Sport отменен

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В развитии спортивной линейки Lada возникли трудности. Продажи седанов Lada Vesta Sport, изначально запланированные на конец 2018 года, перенесены на первый квартал 2019-го. Универсал Vesta SW Sport выйдет на рынок не ранее 2020 года, несмотря на то, что все необходимые сертификаты на модель уже оформлены. От создания серийной версии «заряженного» хэтчбека Xray Sport пока решили отказаться.
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Седан Lada Vesta Sport задерживается, хэтчбек Xray Sport отменен ВАЗ (Lada) Vesta Sport
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В дилерских центрах седаны Vesta Sport должны появиться в январе – феврале, хотя первоначально ожидалось, что продажи стартуют до конца 2018 года. Цены на новинку пока не объявлены. По предварительной информации, спортивные седаны будут стоить около миллиона рублей. 

Перспективы дальнейшего развития спортивной линейки Lada пока выглядят очень туманными. Универсал Vesta SW Sport неоднократно был замечен на дорожных тестах и даже успел обзавестись Одобрением типа транспортного средства (ОТТС). Однако окончательного решения о выводе модели на рынок руководство АвтоВАЗа пока не приняло. Все будет зависеть от успеха седана Vesta Sport. Поэтому рассчитывать увидеть в автосалонах «заряженный» универсал Vesta в 2019 году не стоит.

Разработка серийной версии «горячего» хэтчбека Lada Xray Sport и вовсе прекращена. Прототип показали публике в 2016 году одновременно с Vesta Sport, но похоже модель так и останется в статусе концепта. Прототип Xray Sport получил доработки аналогичные Vesta Sport: заниженную спортивную подвеску, перенастроенное рулевое управление и форсированный до 145 «лошадей» 1,8-литровый мотор. Цена спортивного хэтчбека должна была быть выше, чем у седана. Маркетологи АвтоВАЗа посчитали, что массовым спросом такой автомобиль пользоваться не будет.
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Седан Lada Vesta Sport задерживается, хэтчбек Xray Sport отменен
{{material_124888}}В дилерских центрах седаны Vesta Sport должны появиться в январе – феврале, хотя первоначально ожидалось, что продажи стартуют до конца 2018 года. Цены на новинку пока не объявлены. По предварительной информации, спортивные седаны будут стоить около миллиона рублей. Перспективы дальнейшего развития спортивной линейки Lada пока выглядят очень туманными. Универсал Vesta SW Sport неоднократно был замечен на дорожных тестах и даже успел обзавестись Одобрением типа транспортного средства (ОТТС). Однако окончательного решения о выводе модели на рынок руководство АвтоВАЗа пока не приняло. Все будет зависеть от успеха седана Vesta Sport. Поэтому рассчитывать увидеть в автосалонах «заряженный» универсал Vesta в 2019 году не стоит.Разработка серийной версии «горячего» хэтчбека Lada Xray Sport и вовсе прекращена. Прототип показали публике в 2016 году одновременно с Vesta Sport, но похоже модель так и останется в статусе концепта. Прототип Xray Sport получил доработки аналогичные Vesta Sport: заниженную спортивную подвеску, перенастроенное рулевое управление и форсированный до 145 «лошадей» 1,8-литровый мотор. Цена спортивного хэтчбека должна была быть выше, чем у седана. Маркетологи АвтоВАЗа посчитали, что массовым спросом такой автомобиль пользоваться не будет.
2018-12-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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