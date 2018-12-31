31 декабря 2018, 20:17
Седан Lada Vesta Sport задерживается, хэтчбек Xray Sport отменен
- 1235
- 0
В развитии спортивной линейки Lada возникли трудности. Продажи седанов Lada Vesta Sport, изначально запланированные на конец 2018 года, перенесены на первый квартал 2019-го. Универсал Vesta SW Sport выйдет на рынок не ранее 2020 года, несмотря на то, что все необходимые сертификаты на модель уже оформлены. От создания серийной версии «заряженного» хэтчбека Xray Sport пока решили отказаться.
Ранее мы писали
Росстандарт выдал очередное расширенное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль Lada Vesta ...Читать далее
Перспективы дальнейшего развития спортивной линейки Lada пока выглядят очень туманными. Универсал Vesta SW Sport неоднократно был замечен на дорожных тестах и даже успел обзавестись Одобрением типа транспортного средства (ОТТС). Однако окончательного решения о выводе модели на рынок руководство АвтоВАЗа пока не приняло. Все будет зависеть от успеха седана Vesta Sport. Поэтому рассчитывать увидеть в автосалонах «заряженный» универсал Vesta в 2019 году не стоит.
Разработка серийной версии «горячего» хэтчбека Lada Xray Sport и вовсе прекращена. Прототип показали публике в 2016 году одновременно с Vesta Sport, но похоже модель так и останется в статусе концепта. Прототип Xray Sport получил доработки аналогичные Vesta Sport: заниженную спортивную подвеску, перенастроенное рулевое управление и форсированный до 145 «лошадей» 1,8-литровый мотор. Цена спортивного хэтчбека должна была быть выше, чем у седана. Маркетологи АвтоВАЗа посчитали, что массовым спросом такой автомобиль пользоваться не будет.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
Привет! подскажите пожалуйста, коленвалы от двиг на 650 кубиков и 750 кубиков одинаковые или не
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ (Lada) Автомудрость ВАЗ (Lada) АвтоПитер ВАЗ (Lada) Дизайн и тюнинг ВАЗ (Lada) Новинки и концепт кары ВАЗ (Lada) Новости и акции автосалонов ВАЗ (Lada) Автосалоны и дилеры марки ВАЗ (Lada) Аренда и прокат авто марки ВАЗ (Lada) Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ (Lada) Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ (Lada)
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве