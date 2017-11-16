16 ноября 2017, 14:08

Седан Mazda 6 получит турбомотор

В модельной линейке Mazda появится новая модификация «шестерки». Седан будет оснащаться наддувным мотором, а также современными электронными помощниками, например, адаптивным круиз-контролем.
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Mazda 6
Выпускается с 1987 г.
Новый от 1 224 000 до 1 699 600 Р
Отзывов: 11
Благодаря этой опции автомобиль сможет самостоятельно полностью останавливаться, а затем автоматически возобновлять движение. Также в список оснащения войдет модернизированная система кругового обзора.

Обновленный седан получит турбированный двигатель. По предварительным данным, мощность его составит 231 л. с. В качестве трансмиссии выступит 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Динамические характеристики станут известны в ходе официальной премьеры.

А вот внешне Mazda 6 отличится от предшественника видоизмененной передней частью кузова с увеличенными колесными арками и радиаторной решеткой. В салоне установят другую центральную консоль и иной блок управления климатической системой.

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Седан Mazda 6 получит турбомотор
{{model_776}}Благодаря этой опции автомобиль сможет самостоятельно полностью останавливаться, а затем автоматически возобновлять движение. Также в список оснащения войдет модернизированная система кругового обзора.Обновленный седан получит турбированный двигатель. По предварительным данным, мощность его составит 231 л. с. В качестве трансмиссии выступит 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Динамические характеристики станут известны в ходе официальной премьеры.А вот внешне Mazda 6 отличится от предшественника видоизмененной передней частью кузова с увеличенными колесными арками и радиаторной решеткой. В салоне установят другую центральную консоль и иной блок управления климатической системой.
2017-11-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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