16 ноября 2017, 14:08
Седан Mazda 6 получит турбомотор
В модельной линейке Mazda появится новая модификация «шестерки». Седан будет оснащаться наддувным мотором, а также современными электронными помощниками, например, адаптивным круиз-контролем.
Обновленный седан получит турбированный двигатель. По предварительным данным, мощность его составит 231 л. с. В качестве трансмиссии выступит 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Динамические характеристики станут известны в ходе официальной премьеры.
А вот внешне Mazda 6 отличится от предшественника видоизмененной передней частью кузова с увеличенными колесными арками и радиаторной решеткой. В салоне установят другую центральную консоль и иной блок управления климатической системой.
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Отзывы по теме
Помогите, Мазда6 2004 года 2.0 не заводится даже при -2.
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Обожаю новую модель Мазда 6. У меня 2010 года автомобиль. Шикарная машина просто супер!!!!
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