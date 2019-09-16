16 сентября 2019, 16:34
Седан Mazda3 оценили в 1 570 000 рублей
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Фото: Mazda
Российский офис Mazda определился с ценами на седаны Mazda3 нового поколения. Автомобиль предложат в единственной комплектации с двумя пакетами опций. Цены стартуют с отметки в 1 570 000 рублей.
Фото: Mazda
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Выбор комплектаций ограничат единственной Active. В список штатного оборудования входит двухзонный «климат», подогрев передних сидений, 8,8-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей, круиз-контроль, датчики дождя и света, электронный стояночный тормоз, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски и светодиодная оптика.
Стандартную комплектацию можно будет разнообразить двумя пакетами опций. Первый, более простой, предусматривает подогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей. Цена – 18 000 рублей. Второй, помимо этих двух опций, включает в себя бесключевой доступ в салон, функцию автозатемнения для боковых и салонного зеркал заднего вида, парковочные датчики по кругу и камеру заднего вида с динамической разметкой. За такой набор попросят доплатить 66 000 рублей. Базовым для седана Mazda3 назначили белый Arctic White. За остальные придется заплатить дополнительно еще от 19 000 до 33 000 рублей.
Как и хэтчбек Mazda3, седан по умолчанию оснащен системой G-Vectoring Control Plus, которая обеспечивает более точный отзыв на поворот руля за счет снижения крутящего момента. Она стабилизирует автомобиль при выходе из поворота (руль возвращается к нулевой отметке) благодаря притормаживанию внешних колес. Кроме того, GVC Plus уменьшает клевки и крены при резком перестроении. Преимущества новой системы особенно хорошо заметны на скользкой дороге.
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26.10.2017, 08:35
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