4 апреля 2018, 13:50
Седан семейства Кортеж прошел краш-тесты
На Дмитровском полигоне НАМИ провели серию краш-тестов для базового седана проекта Кортеж. По результатам испытаний инженеры внесли в конструкцию автомобиля ряд изменений.
Краш-тесты проводились по программе собственной разработки НАМИ. За основу взяли испытания Euro NCAP, но ряд тестов намеренно усложнили, чтобы добиться абсолютной безопасности. В испытаниях принял участие базовый седан Кортежа с внутренним индексом ЕМП-412300, где ЕМП означает «Единая Модульная Платформа». Тестировать бронированный лимузин бессмысленно. Начать решили с легкого седана, масса которого, тем не менее, составляет почти 3 тонны.
Столкновение со стандартным деформирующимся барьером на скорости 64 км/ч автомобиль выдержал с честью. Данный тест имитирует столкновение с другим легковым автомобилем. Поэтому у седана представительского класса априори есть преимущество в виде существенно большей массы и более длинных лонжеронов, которые поглощают часть энергии удара.
Ранее мы писали
Первые машины из проекта «Кортеж» переданы в эксплуатацию в гараж особого назначения ФСО. Сколько именно автомобилей ...Читать далее
С усложненным вариантом удара о столб все прошло не так гладко. Специалисты лаборатории пассивной безопасности НАМИ модифицировали стандартный тест так, чтобы удар «столба» пришелся на самое уязвимое место, расположенное между порогом и задним колесом. В результате конструкторы доработали подрамник, подвеску, пороги и арки автомобиля.
При фронтальном ударе на скорости 64 км/ч с 40-процентным перекрытием седан отлично защитил пассажиров, но сварные швы лопнули в нескольких точках. Зато при ударе сзади тележки массой 1 300 кг, движущейся со скоростью 50 км/ч, блок аккумуляторов гибридной силовой установки не пострадал.
Представительский седан проекта Кортеж оснащен девятью подушками безопасности: 2 фронтальных, 6 боковых и 1 для коленей водителя. Конструкцию подушек разработала компания Takata, а их производство наладят на заводе в Ульяновске. В свободную продажу седаны поступят уже в следующем году. Их стоимость ориентировочно составит 6 – 7 млн рублей.
Читайте по теме
Так, можно парковаться на 1-й Советской или все же нельзя?
04.04.2018, 07:28
«Глас народа»: рекламный шар под рев моторов «Формулы-1»
03.04.2018, 09:51
Мы проехали по пятигорской узкоколейке в преддверии 115-летнего юбилея
02.04.2018, 16:22
Все о том же, насущном. «Хотели покататься», а теперь сядут
02.04.2018, 08:17
Вспоминаем долгую жизнь стильной Аlfa Romeo 164
01.04.2018, 21:57
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
30.03.2018, 12:35
Читайте по теме
Так, можно парковаться на 1-й Советской или все же нельзя?
04.04.2018, 07:28
«Глас народа»: рекламный шар под рев моторов «Формулы-1»
03.04.2018, 09:51
Мы проехали по пятигорской узкоколейке в преддверии 115-летнего юбилея
02.04.2018, 16:22
Все о том же, насущном. «Хотели покататься», а теперь сядут
02.04.2018, 08:17
Вспоминаем долгую жизнь стильной Аlfa Romeo 164
01.04.2018, 21:57
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
30.03.2018, 12:35
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
50 машин для России - это круто. Мало того, что цена улетная, так и содержание этого чуда техники в копеечку обойдется. Один транспортный налог на 650 кобыл чего стоит) Зато не угонят, это точно!
Да, Урус - настоящий подарок отечественным автолюбителям. Вся остальная продукция компании в наших условиях может только по центру Москвы аккуратно передвигаться, да в пробках эффектно стоять) Наконец-то в Ламборгини вспомнили, что когда-то тракторы делали, вот и пригодился опыт) И неважно, что цена ...
Самое слабое место - кузовное железо, оно тонкое и очень подвержено коррозии, так что, смотри внимательно. В остальном, аппарат крепкий и надежный, по мелочам проблемы возникают часто (отечественный автомобиль все-таки) , но все поддается ремонту и с запчастями проблем нет. Если следить за ним нормально ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное