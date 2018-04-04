4 апреля 2018, 13:50

Седан семейства Кортеж прошел краш-тесты

На Дмитровском полигоне НАМИ провели серию краш-тестов для базового седана проекта Кортеж. По результатам испытаний инженеры внесли в конструкцию автомобиля ряд изменений.
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  Седан семейства Кортеж прошел краш-тесты Седан семейства Кортеж прошел краш-тесты Седан семейства Кортеж прошел краш-тесты Седан семейства Кортеж прошел краш-тесты
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фото
  
Краш-тесты проводились по программе собственной разработки НАМИ. За основу взяли испытания Euro NCAP, но ряд  тестов намеренно усложнили, чтобы добиться абсолютной безопасности. В испытаниях принял участие базовый седан Кортежа с внутренним индексом ЕМП-412300, где ЕМП означает «Единая Модульная Платформа». Тестировать бронированный лимузин бессмысленно. Начать решили с легкого седана, масса которого, тем не менее, составляет почти 3 тонны.

Столкновение со стандартным деформирующимся барьером на скорости 64 км/ч автомобиль выдержал с честью. Данный тест имитирует столкновение с другим легковым автомобилем. Поэтому у седана представительского класса априори есть преимущество в виде существенно большей массы и более длинных лонжеронов, которые поглощают часть энергии удара.

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За новый тест Euro NCAP, имитирующий фронтальное столкновение с жестким барьером на скорости 50 км/ч со 100-процентным перекрытием седан также получил пять звезд. Успехом завершилось испытание с боковым ударом тележки.

С усложненным вариантом удара о столб все прошло не так гладко. Специалисты лаборатории пассивной безопасности НАМИ модифицировали стандартный тест так, чтобы удар «столба» пришелся на самое уязвимое место, расположенное между порогом и задним колесом. В результате конструкторы доработали подрамник, подвеску, пороги и арки автомобиля. 

При фронтальном ударе на скорости 64 км/ч с 40-процентным перекрытием седан отлично защитил пассажиров, но сварные швы лопнули в нескольких точках. Зато при ударе сзади тележки массой 1 300 кг, движущейся со скоростью 50 км/ч, блок аккумуляторов гибридной силовой установки не пострадал.

Представительский седан проекта Кортеж оснащен девятью подушками безопасности: 2 фронтальных, 6 боковых и 1 для коленей водителя. Конструкцию подушек разработала компания Takata, а их производство наладят на заводе в Ульяновске. В свободную продажу седаны поступят уже в следующем году. Их стоимость ориентировочно составит 6 – 7 млн рублей.

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Седан семейства Кортеж прошел краш-тесты
Краш-тесты проводились по программе собственной разработки НАМИ. За основу взяли испытания Euro NCAP, но ряд  тестов намеренно усложнили, чтобы добиться абсолютной безопасности. В испытаниях принял участие базовый седан Кортежа с внутренним индексом ЕМП-412300, где ЕМП означает «Единая Модульная Платформа». Тестировать бронированный лимузин бессмысленно. Начать решили с легкого седана, масса которого, тем не менее, составляет почти 3 тонны.Столкновение со стандартным деформирующимся барьером на скорости 64 км/ч автомобиль выдержал с честью. Данный тест имитирует столкновение с другим легковым автомобилем. Поэтому у седана представительского класса априори есть преимущество в виде существенно большей массы и более длинных лонжеронов, которые поглощают часть энергии удара.{{material_122291}}За новый тест Euro NCAP, имитирующий фронтальное столкновение с жестким барьером на скорости 50 км/ч со 100-процентным перекрытием седан также получил пять звезд. Успехом завершилось испытание с боковым ударом тележки.С усложненным вариантом удара о столб все прошло не так гладко. Специалисты лаборатории пассивной безопасности НАМИ модифицировали стандартный тест так, чтобы удар «столба» пришелся на самое уязвимое место, расположенное между порогом и задним колесом. В результате конструкторы доработали подрамник, подвеску, пороги и арки автомобиля. При фронтальном ударе на скорости 64 км/ч с 40-процентным перекрытием седан отлично защитил пассажиров, но сварные швы лопнули в нескольких точках. Зато при ударе сзади тележки массой 1 300 кг, движущейся со скоростью 50 км/ч, блок аккумуляторов гибридной силовой установки не пострадал.Представительский седан проекта Кортеж оснащен девятью подушками безопасности: 2 фронтальных, 6 боковых и 1 для коленей водителя. Конструкцию подушек разработала компания Takata, а их производство наладят на заводе в Ульяновске. В свободную продажу седаны поступят уже в следующем году. Их стоимость ориентировочно составит 6 – 7 млн рублей.
2018-04-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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