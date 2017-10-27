Седан Toyota Century может приехать в Европу
Новое поколение не получило принципиальных отличий от предшественника в плане дизайна, который можно охарактеризовать как консервативный. Экстерьер выполнен в стилистике 60-х годов. В длину модель достигает 5 335 мм, в ширину - 1 930 мм. Расстояние между осями равняется 3 090 мм. Инженеры снабдили автомобиль гибридной силовой установкой, в состав которой входит 5-литровый бензиновый двигатель V8.
В оснащение Century входит комплект специальных шин, снижающих уровень шума и уменьшающих вибрацию от дорожного покрытия. Создатели постарались создать максимум комфорта для задних пассажиров. Им доступна функция массажа ног, аудиосистема на 20 динамиков, сенсорный экран и подвижная подставка для ног.
Внутри установлены четыре отдельных кресла, которые обладают электрическими настройками. Примечательно, что базовые комплектации предполагают кожаную обивку салона, а вот в топовом исполнении внутреннее убранство выполнено из велюра. По мнению японцев, этот материал со временем скрипит меньше, чем натуральная кожа.
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