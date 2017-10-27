27 октября 2017, 18:01

Седан Toyota Century может приехать в Европу

На автосалоне в Токио компания Toyota представила премиальный седан Century. Автомобиль, появившийся на рынке 50 лет назад, получил всего лишь третье поколение. Марка не исключает, что модель будет доступна европейским покупателям.
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  Седан Toyota Century может приехать в Европу Toyota Century Седан Toyota Century может приехать в Европу Toyota Century Седан Toyota Century может приехать в Европу Toyota Century Седан Toyota Century может приехать в Европу Toyota Century Седан Toyota Century может приехать в Европу Toyota Century Седан Toyota Century может приехать в Европу
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Как сообщают представители компании, сначала будет изучен спрос на данную модель. Если полученные результаты будут удовлетворительными, то седан премиум-класса отправиться покорять европейский рынок. На домашнем рынке производитель рассчитывает на реализацию 600 экземпляров в год.

Новое поколение не получило принципиальных отличий от предшественника в плане дизайна, который можно охарактеризовать как консервативный. Экстерьер выполнен в стилистике 60-х годов. В длину модель достигает 5 335 мм, в ширину - 1 930 мм. Расстояние между осями равняется 3 090 мм. Инженеры снабдили автомобиль гибридной силовой установкой, в состав которой входит 5-литровый бензиновый двигатель V8.

В оснащение Century входит комплект специальных шин, снижающих уровень шума и уменьшающих вибрацию от дорожного покрытия. Создатели постарались создать максимум комфорта для задних пассажиров. Им доступна функция массажа ног, аудиосистема на 20 динамиков, сенсорный экран и подвижная подставка для ног.

Внутри установлены четыре отдельных кресла, которые обладают электрическими настройками. Примечательно, что базовые комплектации предполагают кожаную обивку салона, а вот в топовом исполнении внутреннее убранство выполнено из велюра. По мнению японцев, этот материал со временем скрипит меньше, чем натуральная кожа.

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Седан Toyota Century может приехать в Европу
{{material_121257}}Как сообщают представители компании, сначала будет изучен спрос на данную модель. Если полученные результаты будут удовлетворительными, то седан премиум-класса отправиться покорять европейский рынок. На домашнем рынке производитель рассчитывает на реализацию 600 экземпляров в год.Новое поколение не получило принципиальных отличий от предшественника в плане дизайна, который можно охарактеризовать как консервативный. Экстерьер выполнен в стилистике 60-х годов. В длину модель достигает 5 335 мм, в ширину - 1 930 мм. Расстояние между осями равняется 3 090 мм. Инженеры снабдили автомобиль гибридной силовой установкой, в состав которой входит 5-литровый бензиновый двигатель V8.В оснащение Century входит комплект специальных шин, снижающих уровень шума и уменьшающих вибрацию от дорожного покрытия. Создатели постарались создать максимум комфорта для задних пассажиров. Им доступна функция массажа ног, аудиосистема на 20 динамиков, сенсорный экран и подвижная подставка для ног. Внутри установлены четыре отдельных кресла, которые обладают электрическими настройками. Примечательно, что базовые комплектации предполагают кожаную обивку салона, а вот в топовом исполнении внутреннее убранство выполнено из велюра. По мнению японцев, этот материал со временем скрипит меньше, чем натуральная кожа.
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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