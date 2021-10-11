Седан Toyota установил абсолютный рекорд по дальности хода: более 1 300 километров
Фото: Toyota
За рулем Toyota Mirai сидели два опытных пилота, которые периодически сменяли друг друга. Маршрут проложили по дорогам общего пользования, а утром второго дня автомобиль даже попал в пробку. Так что условия автопробега можно назвать максимально приближенным к реальности.
Toyota Mirai – водородный автомобиль. В движение его приводит электромотор мощностью 174 л.с. Он питается от литий-ионной аккумуляторной батареи, энергия для которой вырабатывается методом электрохимической реакции в водородных топливных ячейках. Сам газ хранится в трех баллонах. За время рекордного заезда седан израсходовал 5,65 килограмма водорода. Официальный запас хода на одной заправке у Mirai нового поколения составляет 850 км.
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