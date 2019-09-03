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3 сентября 2019, 12:59

Седанам Aurus выдали паспорт

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В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седаны Aurus Senat, а также на лимузины Aurus Senat Limousine. При этом графа «коммерческое название» осталась пустой.
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Согласно опубликованному «паспорту», габаритные размеры Aurus Senat S600 составляют: длина – 5 630 мм, ширина – 2 018 мм, высота – 1 717 мм. Лимузин L700 ровно на один метр длиннее и на 1 мм ниже (1 716 мм). Расстояние между осями у стандартной версии  составляет 3 300 мм. Седан может быть как с полным приводом, так и приводом на задние колеса. Удлиненная модификация с колесной базой 4 300 мм – исключительно полноприводная. Для сохранения «жизни и здоровья водителя и пассажиров» все лимузины по умолчанию оснащены броневой защитой. Седан можно заказать без брони.

В состав силовой установки автомобиля входит 4,4-литровый бензиновый двигатель НАМИ-4123 мощностью 598 лошадиных сил, электромотор мощностью 38 сил (пиковая – 63 силы) и швейцарская литий-ионная батарея Enertech емкостью 16 А-ч. Коробка передач – 9-диапазонный «автомат» разработки отечественной компании КАТЕ.

Первый шоу-рум Aurus открылся на территории Москва-Сити 23 августа 2019 года. Представители компании официально объявили цену седана Aurus Senat – минимум 18 млн рублей. Российский автомобиль оказался дороже Mercedes-Maybach S650 и Bentley Flying Spur. Тем не менее, компания уже получила 500 заявок от частных клиентов.


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Седанам Aurus выдали паспорт
{{material_127332}}Согласно опубликованному «паспорту», габаритные размеры Aurus Senat S600 составляют: длина – 5 630 мм, ширина – 2 018 мм, высота – 1 717 мм. Лимузин L700 ровно на один метр длиннее и на 1 мм ниже (1 716 мм). Расстояние между осями у стандартной версии  составляет 3 300 мм. Седан может быть как с полным приводом, так и приводом на задние колеса. Удлиненная модификация с колесной базой 4 300 мм – исключительно полноприводная. Для сохранения «жизни и здоровья водителя и пассажиров» все лимузины по умолчанию оснащены броневой защитой. Седан можно заказать без брони.В состав силовой установки автомобиля входит 4,4-литровый бензиновый двигатель НАМИ-4123 мощностью 598 лошадиных сил, электромотор мощностью 38 сил (пиковая – 63 силы) и швейцарская литий-ионная батарея Enertech емкостью 16 А-ч. Коробка передач – 9-диапазонный «автомат» разработки отечественной компании КАТЕ.Первый шоу-рум Aurus открылся на территории Москва-Сити 23 августа 2019 года. Представители компании официально объявили цену седана Aurus Senat – минимум 18 млн рублей. Российский автомобиль оказался дороже Mercedes-Maybach S650 и Bentley Flying Spur. Тем не менее, компания уже получила 500 заявок от частных клиентов.
2019-09-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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