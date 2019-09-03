3 сентября 2019, 12:59
Седанам Aurus выдали паспорт
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В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седаны Aurus Senat, а также на лимузины Aurus Senat Limousine. При этом графа «коммерческое название» осталась пустой.
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В Москве открылся первый шоу-рум отечественной марки люксовых автомобилей Aurus. На торжественной церемонии ...Читать далее
В состав силовой установки автомобиля входит 4,4-литровый бензиновый двигатель НАМИ-4123 мощностью 598 лошадиных сил, электромотор мощностью 38 сил (пиковая – 63 силы) и швейцарская литий-ионная батарея Enertech емкостью 16 А-ч. Коробка передач – 9-диапазонный «автомат» разработки отечественной компании КАТЕ.
Первый шоу-рум Aurus открылся на территории Москва-Сити 23 августа 2019 года. Представители компании официально объявили цену седана Aurus Senat – минимум 18 млн рублей. Российский автомобиль оказался дороже Mercedes-Maybach S650 и Bentley Flying Spur. Тем не менее, компания уже получила 500 заявок от частных клиентов.
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подписанному с холдингом Tawazun договору, в ОАЭ наладят сборку автомобилей под брендом Aurus
Rolls-Royce Ghost?? Вы серьезно? У Это Rolls-Royce Ghost нет гибридной силовой установки. У Это Rolls-Royce Ghost нет полного привода. У Rolls-Royce Ghost нет 9-ти ступенчатой АКПП без гидрансформатора. Наконец, они геометрически разные. Колёсная база у Аурус 3300мм а у Rolls-Royce Ghost 3295мм, ширина ...
Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) . И на всё это г-но выстраивается очередь ...
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