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26 августа 2019, 13:37

Седану Ford Taurus продлили жизнь

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Cедан Ford Taurus – одна из самых старейших моделей в линейке Ford, которая выпускается на протяжении почти 35 лет. Сейчас Ford Taurus седьмого поколения пережил рестайлинг, который может стать последним обновлением легендарной модели. Компания планирует сосредоточиться на развитии SUV-линейки.
Седану Ford Taurus продлили жизнь

 

Седану Ford Taurus продлили жизнь

 

Седану Ford Taurus продлили жизнь

 

Седану Ford Taurus продлили жизнь

 

Седану Ford Taurus продлили жизнь

 

Седану Ford Taurus продлили жизнь

 

Седану Ford Taurus продлили жизнь
Седану Ford Taurus продлили жизнь
Седану Ford Taurus продлили жизнь
Седану Ford Taurus продлили жизнь
Седану Ford Taurus продлили жизнь
Седану Ford Taurus продлили жизнь
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Первый Ford Taurus дебютировал в 1985 году. Для рынка США финальным стало шестое поколение модели, которое выпускалось с 2010 по 2019 годы. 1 марта с конвейера завода Ford в Чикаго сошел последний экземпляр. Автопроизводитель принял решение уделять больше внимания кроссоверам, внедорожникам и пикапам. Однако с 2015 года в Китае параллельно выпускается Taurus седьмого поколения, разработанный совместно шанхайским и австралийским подразделениями Ford. В техническом плане – это принципиально другой автомобиль. В его основе лежит растянутая на 10 мм платформа Mondeo.

Продается китайский Ford Taurus не особенно хорошо. В прошлом году он разошелся тиражом 8,3 тыс. экземпляров. Однако, в Ford все-таки решились на плановый рестайлинг, рассчитывая привлечь внимание потенциальных покупателей. Пакет внешних обновлений – стандартный: бамперы, радиаторная решетка, фары и фонари. В салоне появилась обновленная медиасистема Sync+ с 12,8-дюймовым вертикально ориентированным тачскрином, немного поменялся дизайн интерьера и материалы отделки. Топовая комплектация Vignale отличается премиальным салоном с панорамным люком, аудиосистемой Bang & Olufsen и камерами кругового обзора.

Моторная гамма сократилась до единственного 2,0-литрового бензинового агрегата Ecoboost, который выдает 245 лошадиных сил и 390 Нм пикового момента. Двигатель сочетается с новым 8-диапазонным «автоматом», пришедшим на смену АКПП-6. Разгон с места до «сотни» занимает 8,5 секунды. Обновленный седан стоит в Китае от 32 000 до 40 000 долларов. По окончании жизненного цикла Taurus текущего поколения, модель окончательно уйдет с рынка. Ведь глобальная стратегия Ford подразумевает отказ от легковых моделей в пользу кроссоверов.


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Отзывы по теме
Форум Ford Taurus
И когда Форд уже расширит свою линейку в России? Вообще жду новый мондео. Но тут увидел таурус, и уже хочу, чтоб у меня появилась такая.
Di
кому нужны запчасти на таурус????
сколько стоит трубки кондиционера?
denis25041986
Отзыв о Ford Taurus 1998 года
Комфортная машина , все навороты. Недостаток -- любит бензин ) ) Расход топлива большой
graf9269
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Седану Ford Taurus продлили жизнь
{{material_127169}}Первый Ford Taurus дебютировал в 1985 году. Для рынка США финальным стало шестое поколение модели, которое выпускалось с 2010 по 2019 годы. 1 марта с конвейера завода Ford в Чикаго сошел последний экземпляр. Автопроизводитель принял решение уделять больше внимания кроссоверам, внедорожникам и пикапам. Однако с 2015 года в Китае параллельно выпускается Taurus седьмого поколения, разработанный совместно шанхайским и австралийским подразделениями Ford. В техническом плане – это принципиально другой автомобиль. В его основе лежит растянутая на 10 мм платформа Mondeo.Продается китайский Ford Taurus не особенно хорошо. В прошлом году он разошелся тиражом 8,3 тыс. экземпляров. Однако, в Ford все-таки решились на плановый рестайлинг, рассчитывая привлечь внимание потенциальных покупателей. Пакет внешних обновлений – стандартный: бамперы, радиаторная решетка, фары и фонари. В салоне появилась обновленная медиасистема Sync+ с 12,8-дюймовым вертикально ориентированным тачскрином, немного поменялся дизайн интерьера и материалы отделки. Топовая комплектация Vignale отличается премиальным салоном с панорамным люком, аудиосистемой Bang & Olufsen и камерами кругового обзора.Моторная гамма сократилась до единственного 2,0-литрового бензинового агрегата Ecoboost, который выдает 245 лошадиных сил и 390 Нм пикового момента. Двигатель сочетается с новым 8-диапазонным «автоматом», пришедшим на смену АКПП-6. Разгон с места до «сотни» занимает 8,5 секунды. Обновленный седан стоит в Китае от 32 000 до 40 000 долларов. По окончании жизненного цикла Taurus текущего поколения, модель окончательно уйдет с рынка. Ведь глобальная стратегия Ford подразумевает отказ от легковых моделей в пользу кроссоверов.
2019-08-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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