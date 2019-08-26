26 августа 2019, 13:37
Седану Ford Taurus продлили жизнь
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Cедан Ford Taurus – одна из самых старейших моделей в линейке Ford, которая выпускается на протяжении почти 35 лет. Сейчас Ford Taurus седьмого поколения пережил рестайлинг, который может стать последним обновлением легендарной модели. Компания планирует сосредоточиться на развитии SUV-линейки.
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Продается китайский Ford Taurus не особенно хорошо. В прошлом году он разошелся тиражом 8,3 тыс. экземпляров. Однако, в Ford все-таки решились на плановый рестайлинг, рассчитывая привлечь внимание потенциальных покупателей. Пакет внешних обновлений – стандартный: бамперы, радиаторная решетка, фары и фонари. В салоне появилась обновленная медиасистема Sync+ с 12,8-дюймовым вертикально ориентированным тачскрином, немного поменялся дизайн интерьера и материалы отделки. Топовая комплектация Vignale отличается премиальным салоном с панорамным люком, аудиосистемой Bang & Olufsen и камерами кругового обзора.
Моторная гамма сократилась до единственного 2,0-литрового бензинового агрегата Ecoboost, который выдает 245 лошадиных сил и 390 Нм пикового момента. Двигатель сочетается с новым 8-диапазонным «автоматом», пришедшим на смену АКПП-6. Разгон с места до «сотни» занимает 8,5 секунды. Обновленный седан стоит в Китае от 32 000 до 40 000 долларов. По окончании жизненного цикла Taurus текущего поколения, модель окончательно уйдет с рынка. Ведь глобальная стратегия Ford подразумевает отказ от легковых моделей в пользу кроссоверов.
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Комментарии пользователей
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И когда Форд уже расширит свою линейку в России? Вообще жду новый мондео. Но тут увидел таурус, и уже хочу, чтоб у меня появилась такая.
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Комфортная машина , все навороты. Недостаток -- любит бензин ) ) Расход топлива большой
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