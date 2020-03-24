Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
24 марта 2020, 08:28

Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации

  • 280
  • 0
Фото: Genesis
Марка Genesis представила флагманский седан Genesis G90 2021 модельного года. Дизайн и «техника» остались нетронутыми, скорректировали лишь наполнение комплектаций. Базовая версия Prestige по-прежнему стоит 4 690 000 рублей, остальные – подорожали на 100 000 рублей.
Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации

Фото: Genesis

Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации

Фото: Genesis

Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации

Фото: Genesis

Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации

Фото: Genesis

Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации

Фото: Genesis

Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации

Фото: Genesis

Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации
Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации
Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации
Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации
Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации
Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации
Ранее мы писали
Компания Genesis представила в Южной Корее рестайлинговый вариант флагманского седана G90. Автомобиль получил ...
Читать далее
Флагманский седан Genesis G90 продается в неизменном виде с 2018 года. Сейчас корейская марка решила немного освежить его оснащение. Теперь все автомобили имеют «в базе» систему автоматического торможения при движении задним ходом. В ситуации, когда возникает риск столкновения, на панели приборов и экране медиасистемы появляется соответствующее предупреждение. Одновременно срабатывает автоматическое экстренное торможение, чтобы предотвратить возможное ДТП.

Более «богатые» комплектации Royal, а также Premier и Elite с пакетом Smart Sense получили адаптивный дальний свет, который меняет световой пучок на основании данных с фронтальной камеры. Такая функция позволяет не слепить водителей встречных и попутных машин. Покупатели Genesis G90 в комплектации Premier смогут докупить пакеты Smart Sense и High-Tech с высокотехнологичными опциями. Для «средней» версии Elite стали доступны пакеты Smart Sense и VIP. В пакете VIP вместо дивана второго ряда установят два раздельных комфортабельных кресла.

В российскую моторную гамму седана Genesis G90 входят три агрегата: бензиновый 3.8 GDI (309 л.с.), дизельный 3.3 T-GDI (370 л.с.) и мощный бензиновый 5.0 GDI (413 л.с.). Все автомобили по умолчанию комплектуются 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Цены варьируются от 4 690 000 за седан с «младшим» мотором в комплектации Prestige до 7 060 000 рублей за длиннобазную версию Royal Long с топовым агрегатом.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар
Уже не знают корейцы, как пробраться в премиальный сегмент, вроде, и машины неплохие, только места в сердцах потенциальных покупателей уже давно заняты европейскими марками. Но посмотрим, может со временем эта "изысканная недосказанность", все же перестанет быть таковой и даже королева Англии пересядет ...
Антон
Hyundai откажется от матрешечного стиля
Это здравая мысль, а то все одинаковые, и, к примеру, Дженезис G90 похож на очень растянутый во все стороны Солярис. Еще неплохо бы при смене поколений тоже ощутимо менять дизайн, а то сравнение генераций часто превращается в игру "найди 10 отличий".
Олег
С заботой о пассажирах: ТОП-7 самых безопасных машин
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Дарина
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Дженезис
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Кроссоверы C-класса: у кого аппетит меньше?
Обзор летних шин. Что купить весной 2020-го
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Genesis G90
Объявления о продаже Genesis G90
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 24 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 69 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации
{{material_125128}}Флагманский седан Genesis G90 продается в неизменном виде с 2018 года. Сейчас корейская марка решила немного освежить его оснащение. Теперь все автомобили имеют «в базе» систему автоматического торможения при движении задним ходом. В ситуации, когда возникает риск столкновения, на панели приборов и экране медиасистемы появляется соответствующее предупреждение. Одновременно срабатывает автоматическое экстренное торможение, чтобы предотвратить возможное ДТП.Более «богатые» комплектации Royal, а также Premier и Elite с пакетом Smart Sense получили адаптивный дальний свет, который меняет световой пучок на основании данных с фронтальной камеры. Такая функция позволяет не слепить водителей встречных и попутных машин. Покупатели Genesis G90 в комплектации Premier смогут докупить пакеты Smart Sense и High-Tech с высокотехнологичными опциями. Для «средней» версии Elite стали доступны пакеты Smart Sense и VIP. В пакете VIP вместо дивана второго ряда установят два раздельных комфортабельных кресла.В российскую моторную гамму седана Genesis G90 входят три агрегата: бензиновый 3.8 GDI (309 л.с.), дизельный 3.3 T-GDI (370 л.с.) и мощный бензиновый 5.0 GDI (413 л.с.). Все автомобили по умолчанию комплектуются 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Цены варьируются от 4 690 000 за седан с «младшим» мотором в комплектации Prestige до 7 060 000 рублей за длиннобазную версию Royal Long с топовым агрегатом.
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Владивосток Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться