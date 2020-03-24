24 марта 2020, 08:28
Седану Genesis G90 пересмотрели комплектации
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Фото: Genesis
Марка Genesis представила флагманский седан Genesis G90 2021 модельного года. Дизайн и «техника» остались нетронутыми, скорректировали лишь наполнение комплектаций. Базовая версия Prestige по-прежнему стоит 4 690 000 рублей, остальные – подорожали на 100 000 рублей.
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
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Более «богатые» комплектации Royal, а также Premier и Elite с пакетом Smart Sense получили адаптивный дальний свет, который меняет световой пучок на основании данных с фронтальной камеры. Такая функция позволяет не слепить водителей встречных и попутных машин. Покупатели Genesis G90 в комплектации Premier смогут докупить пакеты Smart Sense и High-Tech с высокотехнологичными опциями. Для «средней» версии Elite стали доступны пакеты Smart Sense и VIP. В пакете VIP вместо дивана второго ряда установят два раздельных комфортабельных кресла.
В российскую моторную гамму седана Genesis G90 входят три агрегата: бензиновый 3.8 GDI (309 л.с.), дизельный 3.3 T-GDI (370 л.с.) и мощный бензиновый 5.0 GDI (413 л.с.). Все автомобили по умолчанию комплектуются 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Цены варьируются от 4 690 000 за седан с «младшим» мотором в комплектации Prestige до 7 060 000 рублей за длиннобазную версию Royal Long с топовым агрегатом.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Уже не знают корейцы, как пробраться в премиальный сегмент, вроде, и машины неплохие, только места в сердцах потенциальных покупателей уже давно заняты европейскими марками. Но посмотрим, может со временем эта "изысканная недосказанность", все же перестанет быть таковой и даже королева Англии пересядет ...
Это здравая мысль, а то все одинаковые, и, к примеру, Дженезис G90 похож на очень растянутый во все стороны Солярис. Еще неплохо бы при смене поколений тоже ощутимо менять дизайн, а то сравнение генераций часто превращается в игру "найди 10 отличий".
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
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