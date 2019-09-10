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10 сентября 2019, 14:37

Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре

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Фото: Mazda
Российский офис Mazda назвал дату начала продаж новой Mazda3 в кузове «седан». Новинка должна появиться в салонах официальных дилеров 1 октября. Выбора моторов не будет. Все седаны оснащаются базовым 120-сильным двигателем.
Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре

Фото: Mazda

Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре

Фото: Mazda

Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре

Фото: Mazda

Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре

Фото: Mazda

Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре

Фото: Mazda

Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре

Фото: Mazda

Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре

Фото: Mazda

Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре
Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре
Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре
Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре
Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре
Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре
Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре
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Семейство Mazda3 четвертого поколения дебютировало на автосалоне в Лос-Анджелесе осенью 2018 года. Автомобили получили новый дизайн в фирменном стиле KODO, инновационные бензиновые двигатели SkyActive-X и систему полного привода. К сожалению, ни новые моторы SkyActive-X, ни полноприводные версии до России не доберутся. Хэтчбеки поступили в продажу в июле. Покупатели могут выбирать между двумя бензиновыми моторами семейства SkyActive-G объемом 1,5 литра (120 л.с., 153 Нм) и 2,0 литра (150 л.с., 213 Нм).

Продажи седанов стартуют с 1 октября. Все они оснащаются безальтернативным 120-сильным мотором. У хэтчбеков этот двигатель сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом» того же диапазона. Седанам предложат только версии с АКПП. Как и хэтчбеки, седаны оснащаются системой G-Vectoring Control Plus, которая обеспечивает более точный отзыв на поворот руля за счет снижения крутящего момента. Она стабилизирует автомобиль при выходе из поворота (руль возвращается к нулевой отметке) благодаря притормаживанию внешних колес. Кроме того, GVC Plus уменьшает клевки и крены при резком перестроении. Преимущества новой системы особенно хорошо заметны на скользкой дороге.

В оснащение базовой комплектации Active войдет двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, медиасистема с 8,8-дюймовым экраном и поддержкой CarPlay и Android Auto, проекционный экран на лобовое стекло и светодиодная оптика. Подробные комплектации и цены назовут ближе к началу продаж.

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Отзывы по теме
Форум Mazda 3 sedan
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Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре
{{material_127173}}Семейство Mazda3 четвертого поколения дебютировало на автосалоне в Лос-Анджелесе осенью 2018 года. Автомобили получили новый дизайн в фирменном стиле KODO, инновационные бензиновые двигатели SkyActive-X и систему полного привода. К сожалению, ни новые моторы SkyActive-X, ни полноприводные версии до России не доберутся. Хэтчбеки поступили в продажу в июле. Покупатели могут выбирать между двумя бензиновыми моторами семейства SkyActive-G объемом 1,5 литра (120 л.с., 153 Нм) и 2,0 литра (150 л.с., 213 Нм).Продажи седанов стартуют с 1 октября. Все они оснащаются безальтернативным 120-сильным мотором. У хэтчбеков этот двигатель сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом» того же диапазона. Седанам предложат только версии с АКПП. Как и хэтчбеки, седаны оснащаются системой G-Vectoring Control Plus, которая обеспечивает более точный отзыв на поворот руля за счет снижения крутящего момента. Она стабилизирует автомобиль при выходе из поворота (руль возвращается к нулевой отметке) благодаря притормаживанию внешних колес. Кроме того, GVC Plus уменьшает клевки и крены при резком перестроении. Преимущества новой системы особенно хорошо заметны на скользкой дороге.В оснащение базовой комплектации Active войдет двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, медиасистема с 8,8-дюймовым экраном и поддержкой CarPlay и Android Auto, проекционный экран на лобовое стекло и светодиодная оптика. Подробные комплектации и цены назовут ближе к началу продаж.
2019-09-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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