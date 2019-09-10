10 сентября 2019, 14:37
Седаны Mazda3 поступят в продажу в октябре
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Фото: Mazda
Российский офис Mazda назвал дату начала продаж новой Mazda3 в кузове «седан». Новинка должна появиться в салонах официальных дилеров 1 октября. Выбора моторов не будет. Все седаны оснащаются базовым 120-сильным двигателем.
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
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Продажи седанов стартуют с 1 октября. Все они оснащаются безальтернативным 120-сильным мотором. У хэтчбеков этот двигатель сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом» того же диапазона. Седанам предложат только версии с АКПП. Как и хэтчбеки, седаны оснащаются системой G-Vectoring Control Plus, которая обеспечивает более точный отзыв на поворот руля за счет снижения крутящего момента. Она стабилизирует автомобиль при выходе из поворота (руль возвращается к нулевой отметке) благодаря притормаживанию внешних колес. Кроме того, GVC Plus уменьшает клевки и крены при резком перестроении. Преимущества новой системы особенно хорошо заметны на скользкой дороге.
В оснащение базовой комплектации Active войдет двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, медиасистема с 8,8-дюймовым экраном и поддержкой CarPlay и Android Auto, проекционный экран на лобовое стекло и светодиодная оптика. Подробные комплектации и цены назовут ближе к началу продаж.
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Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
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