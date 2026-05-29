Почему снова выбирают седаны и что изменилось на рынке авто

29 мая 2026, 08:33
Седаны возвращаются: продажи растут, кроссоверы теряют позиции на рынке
Неожиданный поворот на автомобильном рынке: седаны вновь становятся популярными, несмотря на долгие годы лидерства кроссоверов и электрокаров. Эксперты отмечают, что интерес к четырехдверным моделям растет не только в мире, но и в России. Какие причины стоят за этим трендом, и как он может повлиять на выбор покупателей - разбираемся подробно. Мало кто знает, что даже крупные бренды делают ставку на седаны.
Для российских автолюбителей новость о возвращении седанов на вершину популярности может стать настоящим сюрпризом. Еще недавно казалось, что кроссоверы и электрокары окончательно вытеснили классические четырехдверные автомобили с рынка. Однако последние данные показывают: интерес к седанам вновь растет, и это может изменить привычный расклад сил в автосалонах страны. Практическая польза, экономия топлива и свежий взгляд на дизайн - вот лишь часть причин, почему покупатели снова обращают внимание на этот тип кузова.
В течение последних лет кроссоверы удерживали лидерство благодаря универсальности и вместительности. Но новое поколение водителей все чаще выбирает седаны, отмечая их экономичность и комфорт. Как пишет «Автовзгляд», в России весной 2026 года кроссоверы и внедорожники занимали около 75% рынка новых легковых автомобилей. Тем не менее, появление обновленного бренда Volga может изменить ситуацию: эксперты считают, что отечественный производитель способен вернуть интерес к классическим моделям.
На мировом рынке тоже происходят заметные перемены. Японская Toyota, которая никогда не убирала седаны из своей линейки, в первом квартале 2026 года продала в США больше Camry, чем кроссоверов RAV4. Это стало неожиданностью даже для опытных аналитиков. Однако, несмотря на рост спроса, доля седанов на рынке все же значительно ниже, чем десять лет назад: если в 2015 году они занимали почти 40%, то к 2026 году этот показатель снизился до 15%. Тем не менее, цикличность автомобильной индустрии позволяет предположить, что интерес к седанам может еще усилиться.
В России ситуация развивается по своим законам. Многие автолюбители по-прежнему выбирают кроссоверы из-за плохих дорог и сурового климата, но экономические факторы и рост цен на топливо заставляют пересматривать привычные предпочтения. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при выборе нового авто: например, в недавнем сравнении двух популярных моделей эксперты выяснили, что комфорт и технологичность могут стать решающими аргументами в пользу седана. Подробнее об этом можно узнать в материале о сравнении Geely Atlas и Dongfeng Huge - эксперты разобрали неожиданные нюансы выбора.
Среди дополнительных факторов, влияющих на популярность седанов, стоит отметить снижение стоимости обслуживания, более доступные страховки и разнообразие комплектаций. Кроме того, многие производители делают ставку на современные технологии и безопасность, что привлекает покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Как показывает практика, даже в условиях нестабильной экономики и меняющихся предпочтений, седаны способны удерживать свою аудиторию. Тенденция к росту интереса к четырехдверным моделям может стать долгосрочной, если производители продолжат предлагать актуальные решения для российских дорог и условий эксплуатации.
