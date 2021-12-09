9 декабря 2021, 16:14
Седельный тягач Niva Legend: машина для прирожденных дальнобойщиков
Российский автопутешественник и изобретатель Пётр Груздев, автор проекта Lada Largus Karelia, представил новую модель – тягач PVR-235710, построенный на базе коммерческого пикапа Lada Niva Legend (ВИС-2346).
Дарья Климова Фото: vk.com/proektkarelia
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Фото: vk.com/proektkarelia
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Фото: vk.com/proektkarelia
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Фото: vk.com/proektkarelia
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Фото: vk.com/proektkarelia
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Фото: vk.com/proektkarelia
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Фото: vk.com/proektkarelia
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Пока есть проблема с «наследственным» маленьким ходом задней подвески, но его обещают скоро побороть. Необычный тягач проходит под индексом PVR-235710 и соответствует категории В. Под капотом установлен 1,8-литровый мотор, развивающий мощность до 100 лошадиных сил.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р), ВИС 2346
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11.11.2021, 09:35
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08.11.2021, 15:51
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