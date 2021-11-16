Сегмент SUV давит: какие марки выезжают на кроссоверах
По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в период с января по сентябрь 2021 года в стране было реализовано без малого 587 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. И это, согласно информации аналитического агентства «Автостат», 50,2% от общего объема продаж автомобилей в РФ. Таким образом, за последние 10 лет доля SUV в продажах новых автомобилей как минимум удвоилась.
Портал 110km.ru решил посмотреть на ситуацию более точечно и узнать, какое же место занимают кроссоверы и внедорожники в гамме тех автопроизводителей, кто пока что не спешит прощаться с «легковушками». Таких марок сегодня не так много, как десятилетие назад, и тем интереснее положение дел.
Lexus
Из 8 официально представленных в российской модельной линейке Lexus лишь три легковые: седаны ES и LS плюс заднеприводное полноразмерное купе LC. Пятерку кроссоверов и внедорожников открывает субкомпактный UX (от 2 620 000 рублей). Чуть больший по размерам компактный NX стоит от 3 129 000 рублей. Среднеразмерный и некогда самый продаваемый «паркетник» RX оценен в минимальные 4 156 000 рублей.
Венчают линейку роскошные «рамники» GX (от 6 089 000 рублей) и LX (от 7 909 000 рублей). Второй, напомним, недавно прошел через процесс серьезного омоложения – его мировая премьера прошла месяц назад в Москве, а продажи начнутся в первой половине 2022 года. В период с января по октябрь 2021 года включительно в России реализовано 17 298 ед. – в отсутствии официальных данных по маркам Mercedes и BMW это лучший показатель среди «премиалов».
Audi
При этом в дружном семействе Audi полно легковых моделей, и это на фоне других известных автопроизводителей выглядит более чем смело. Самой доступной моделью линейки «А» является седан A3 (2 675 000 рублей), самой «неподъемной» - лимузин A8 L 8 (890 000 рублей).
Всего за 10 месяцев текущего года Audi сумела вырасти на фоне прошлого года на 30%, отгрузив своим клиентам 14 981 автомобиль.
Hyundai
Несмотря на то, что октябрьским лидером по количеству проданных автомобилей стал легковой Solaris, кроссоверы Creta (1 239 000-2 062 000 рублей) и Tucson (1 954 000-3 084 000 рублей) шли у него по пятам, заняв 2 и 3 места соответственно. SUV-гамма бренда в России насчитывает 4 модели: помимо вышеназванных машин битву за место под солнцем ведут среднеразмерный Santa Fe (2 684 000-3 634 000 рублей) и полноразмерный гигант Palisade (3 639 000-4 319 000 рублей). Примечательно, что все они, за исключением флагмана (это вовсе новая модель для рынка РФ) прошли в 2021-м через процесс омоложения.
Легковой фронт Hyundai представлен тремя бойцами: лучше всех продается Solaris (от 920 000 рублей), за ним гуськом Elantra (1 504 000 рублей) и Sonata (от 1 854 000 рублей). Плюс минивэн H-1 (от 2 549 000 рублей).
Volkswagen
Самым доступным вседорожником Volkswagen является недавно появившийся в продаже Taos – его базовая версия оценена автопроизводителем в 1 773 400 рублей. Далее по ранжиру следуют Tiguan (2 098 500 рублей), обновившийся в этом году Teramont (3 846 000 рублей) и Touareg (5 551 000 рублей).
Taos за неполный год продаж пока что не сумел войти в список самых продаваемых моделей в России, здесь по-прежнему солирует красавец Tiguan. С января по октябрь 2021-го включительно покупателями кроссовера стали 26 835 ед. – это неплохая 12-я позиция в ТОП-25.
Skoda
Karoq сменил своего старшего брата на позиции второго по популярности у россиян автомобиля Skoda и на данный момент занимает в ТОП-25 19 место с результатом 16 184 ед. (за 10 месяцев 2021 года). Вроде, не так и плохо, но до лидера продаж марки - легкового Rapid (37 026 ед. и 8 позиция в списке) ему далеко.
Базовый «Рапид», по информации сайта Skoda, стоит 1 016 000 рублей, и такая цена, в сравнении со стоимостью SUV, безусловно, обеспечивает и будет обеспечивать малолитражке лидерство. Коммерческие результаты двух других легковых автомобилей – Octavia (от 1 597 000 рублей) и Superb (от 2383 000 рублей) куда более скромные.
Kia
В секторе кроссоверов и внедорожников пальма первенства по-прежнему у Sportage – к настоящему моменту дилеры сумели продать 21 841 ед. (16 строчка в ТОП-25). Но и его позиции, по сравнению с АППГ, ослабли (-1210 машин). К «Селтосу» проявили интерес 14 432 жителя нашей необъятной. Sorento выбрали 12 293 человека, за руль Mohave пересели 1 181 гражданин РФ.
Opel
Под «опелевскими» знаменами Sport Utility Vehicle в России выступают Crossland (от 1 699 000 рублей) и Grandland X (от 1 929 000 рублей). Результаты у автомобилей пока скромные, но тому есть объективные причины, включая пока что слабенькую и заново создаваемую дилерскую сеть и «недооцененность» машин потребителями.
А пока суть да дело, компания радуется продажам минивэна Zafira Life (от 2 939 900 рублей) - родного брата Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer.
Peugeot
А вот SUV`ишные модели Peugeot 2008 (от 1 699 000 рублей), Peugeot 3008 (от 2 149 000 рублей) и Peugeot 5008 (от 2 429 000 рублей) суть лихие гусары. Сообща они обеспечивают бренду 15-процентную долю продаж, пропуская вперед «коммерсантов» Traveller и Expert. В Европе, заметим, существуют «подвиды» упомянутых выше кроссоверов, в частности, «электричка» Peugeot e-2008 и гибридный Peugeot 3008 Hybrid.
Citroen
Погоду здесь делают коммерческие автомобили SpaceTourer в разных модификациях, оставляя двум представителям класса SUV долю в 7%. Citroen C3 Aircross и C5 Aircross – ребята симпатичные и энерговооруженные, но по каким-то причинам пока что слабо замечаемые российской публикой. Ценник на машины стартует с отметок 1 559 000 рублей и 2 340 000 рублей соответственно.
- 2 150 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 2 352 400 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 1 220 000 РAudi Q5 2010 в Москве
- 1 999 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 1 579 000 РHyundai Creta 2020 в Москве
- 1 790 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 849 000 РAudi Q5 2016 в Москве
- 1 479 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 2 865 000 РLexus NX 2015 в Москве
- 3 099 000 РLexus NX 2018 в Москве
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