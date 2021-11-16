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16 ноября 2021, 16:00

Сегмент SUV давит: какие марки выезжают на кроссоверах

Популярность автомобилей класса SUV на российском рынке такова, что многие автопроизводители напрочь исключили из своих модельных линеек седаны, универсалы и прочие легковые кузова.
Фото: Lexus

По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в период с января по сентябрь 2021 года в стране было реализовано без малого 587 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. И это, согласно информации аналитического агентства «Автостат», 50,2% от общего объема продаж автомобилей в РФ. Таким образом, за последние 10 лет доля SUV в продажах новых автомобилей как минимум удвоилась.

Портал 110km.ru решил посмотреть на ситуацию более точечно и узнать, какое же место занимают кроссоверы и внедорожники в гамме тех автопроизводителей, кто пока что не спешит прощаться с «легковушками». Таких марок сегодня не так много, как десятилетие назад, и тем интереснее положение дел.

Lexus

Lexus NX
От 2.4 л, 279 л.с
Новый от 2 398 000 до 5 343 000 Р
Согласно данным, которые нам предоставили опрошенные автопроизводители, самый большой процент присутствия SUV обнаруживается в «ассортименте» Lexus - 92,6%. То есть практически каждый первый автомобиль марки, реализованный в этом году в России - SUV. В пресс-службе компании объяснили, что большой спрос на автомобили этого сегмента «объясняется спецификой страны».

Из 8 официально представленных в российской модельной линейке Lexus лишь три легковые: седаны ES и LS плюс заднеприводное полноразмерное купе LC. Пятерку кроссоверов и внедорожников открывает субкомпактный UX (от 2 620 000 рублей). Чуть больший по размерам компактный NX стоит от 3 129 000 рублей. Среднеразмерный и некогда самый продаваемый «паркетник» RX оценен в минимальные 4 156 000 рублей.

Венчают линейку роскошные «рамники» GX (от 6 089 000 рублей) и LX (от 7 909 000 рублей). Второй, напомним, недавно прошел через процесс серьезного омоложения – его мировая премьера прошла месяц назад в Москве, а продажи начнутся в первой половине 2022 года. В период с января по октябрь 2021 года включительно в России реализовано 17 298 ед. – в отсутствии официальных данных по маркам Mercedes и BMW это лучший показатель среди «премиалов».

Audi

Audi Q5
От 2 л, 163 л.с
Новый от 3 955 000 до 10 058 980 Р
Доля кроссоверов и внедорожников Audi также большая – 56%. На стороне этого сегмента выступают такие модели, как Q3 (2 870 000 рублей), Q3 Sportback (3 070 000 рублей), Q5 (4 590 000 рублей), Q5 Sportback (5 207 500 рублей), Q7 (6 040 000 рублей), Q8 (6 520 000 рублей) плюс модификации электрического семейства e-tron: от 6 610 000 до 8 655 000 рублей.

При этом в дружном семействе Audi полно легковых моделей, и это на фоне других известных автопроизводителей выглядит более чем смело. Самой доступной моделью линейки «А» является седан A3 (2 675 000 рублей), самой «неподъемной» - лимузин A8 L 8 (890 000 рублей).

Всего за 10 месяцев текущего года Audi сумела вырасти на фоне прошлого года на 30%, отгрузив своим клиентам 14 981 автомобиль.

Hyundai

Hyundai Creta
От 1.6 л, 123 л.с
Новый от 914 000 до 2 230 000 Р
Объемы продаж корейского бренда, в силу понятных причин, намного больше. Только за октябрь было продано 13 162 Hyundai, а с начала года – более 145 тыс. ед. В общем объеме продаж компании продолжают преобладать SUV-модели – их доля от числа реализованных в минувшем месяце автомобилей составила 55%.

Несмотря на то, что октябрьским лидером по количеству проданных автомобилей стал легковой Solaris, кроссоверы Creta (1 239 000-2 062 000 рублей) и Tucson (1 954 000-3 084 000 рублей) шли у него по пятам, заняв 2 и 3 места соответственно. SUV-гамма бренда в России насчитывает 4 модели: помимо вышеназванных машин битву за место под солнцем ведут среднеразмерный Santa Fe (2 684 000-3 634 000 рублей) и полноразмерный гигант Palisade (3 639 000-4 319 000 рублей). Примечательно, что все они, за исключением флагмана (это вовсе новая модель для рынка РФ) прошли в 2021-м через процесс омоложения.

Легковой фронт Hyundai представлен тремя бойцами: лучше всех продается Solaris (от 920 000 рублей), за ним гуськом Elantra (1 504 000 рублей) и Sonata (от 1 854 000 рублей). Плюс минивэн H-1 (от 2 549 000 рублей).

Volkswagen

Volkswagen Taos
160 л.с
Новый от 1 626 000 до 3 629 300 Р
В российской «копилке» компании, скажем так, паритет: на 4 легковых модели приходится 4 SUV. При этом доля продаж кроссоверов и внедорожников на сегодняшний день составляет 43%. Но здесь, как и в случае с Hyundai, ситуация простая: убери из линейки бюджетный седан Polo (6 позиция в отечественном ТОП-25 по итогам 10 месяцев – 42 455 ед.), и SUV автоматически вырвутся в лидеры.

Самым доступным вседорожником Volkswagen является недавно появившийся в продаже Taos – его базовая версия оценена автопроизводителем в 1 773 400 рублей. Далее по ранжиру следуют Tiguan (2 098 500 рублей), обновившийся в этом году Teramont (3 846 000 рублей) и Touareg (5 551 000 рублей).

Taos за неполный год продаж пока что не сумел войти в список самых продаваемых моделей в России, здесь по-прежнему солирует красавец Tiguan. С января по октябрь 2021-го включительно покупателями кроссовера стали 26 835 ед. – это неплохая 12-я позиция в ТОП-25.

Skoda

Skoda Karoq
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 1 625 700 до 3 172 200 Р
Чешский партнер по сильнейшей европейской Группе располагает в России всего двумя кроссоверами – Karoq и Kodiag, при этом на долю данного дуэта приходится 40% всех продаж марки. Стоимость компактного SUV стартует с отметки 1 641 000 рублей, среднеразмерный «паркетник», в свою очередь, продается по базовой стоимости 1 962 000 рублей.

Karoq сменил своего старшего брата на позиции второго по популярности у россиян автомобиля Skoda и на данный момент занимает в ТОП-25 19 место с результатом 16 184 ед. (за 10 месяцев 2021 года). Вроде, не так и плохо, но до лидера продаж марки - легкового Rapid (37 026 ед. и 8 позиция в списке) ему далеко.

Базовый «Рапид», по информации сайта Skoda, стоит 1 016 000 рублей, и такая цена, в сравнении со стоимостью SUV, безусловно, обеспечивает и будет обеспечивать малолитражке лидерство. Коммерческие результаты двух других легковых автомобилей – Octavia (от 1 597 000 рублей) и Superb (от 2383 000 рублей) куда более скромные.   

Kia

KIA Sportage
От 1.6 л, 177 л.с
Новый от 1 762 900 до 185 990 000 Р
Из 13 моделей, официально представленных в России, за сегмент SUV отвечают 4: Seltos, Sportage, Sorento, Mohave. Как бы они не старались, но прыгнуть выше доли 25% им пока не удается – покупатели по-прежнему отдают предпочтение легковому бюджетнику Rio (с января по октябрь текущего года в стране продано 70 203 ед. из 175 тыс. всех Kia).

В секторе кроссоверов и внедорожников пальма первенства по-прежнему у Sportage – к настоящему моменту дилеры сумели продать 21 841 ед. (16 строчка в ТОП-25). Но и его позиции, по сравнению с АППГ, ослабли (-1210 машин). К «Селтосу» проявили интерес 14 432 жителя нашей необъятной. Sorento выбрали 12 293 человека, за руль Mohave пересели 1 181 гражданин РФ.

Opel

Opel Crossland
От 1.2 л, 110 л.с
Новый от 1 449 000 до 2 449 000 Р
Бренд, возвратившейся в Россию уже под знаменами PSA, решил обойтись без легковых моделей («каблучок» Combo Life как бы не совсем в счет). Однако мы включили Opel в наш обзор, потому как, помимо SUV, в гамме присутствуют коммерческие машины. Они-то, собственно говоря, и верховодят, оставив кроссоверам долю в 21%.

Под «опелевскими» знаменами Sport Utility Vehicle в России выступают Crossland (от 1 699 000 рублей) и Grandland X (от 1 929 000 рублей). Результаты у автомобилей пока скромные, но тому есть объективные причины, включая пока что слабенькую и заново создаваемую дилерскую сеть и «недооцененность» машин потребителями. 

А пока суть да дело, компания радуется продажам минивэна Zafira Life (от 2 939 900 рублей) - родного брата Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer.

Peugeot

Peugeot 2008
136 л.с
Новый от 1 747 000 до 2 684 000 Р
Французы в последние годы создали массу красивых машин, но их легковая гвардия радует глаз разве что европейского покупателя. В российской линейке за этот сегмент отдувается давно устаревший Peugeot 408 (от 1 299 000 рублей), и дни его, по всей видимости, сочтены. Есть еще пассажирский вариант Partner Crossway (от 1 409 000 рублей), но это та же история, что и в случае с Opel Combo Life.

А вот SUV`ишные модели Peugeot 2008 (от 1 699 000 рублей), Peugeot 3008 (от 2 149 000 рублей) и Peugeot 5008 (от 2 429 000 рублей) суть лихие гусары. Сообща они обеспечивают бренду 15-процентную долю продаж, пропуская вперед «коммерсантов» Traveller и Expert. В Европе, заметим, существуют «подвиды» упомянутых выше кроссоверов, в частности, «электричка» Peugeot e-2008 и гибридный Peugeot 3008 Hybrid.

Citroen

Citroen C3 Aircross
От 1.2 л, 82 л.с
Новый от 1 825 000 до 2 449 000 Р
По этому бренду картина точь-в-точь копирует предыдущую: полноценная «легковушка» C4 (от 1 401 000 рублей) уже «перегрелась» на одном месте, и перспектив у нее, будем откровенны, никаких. Berlingo Multispace хоть и является пассажирским вариантом, пригодным для семейных перемещений, но современным автомобилем его назвать трудно (аналоги – Peugeot Partner Crossway и Opel Combo Life).  

Погоду здесь делают коммерческие автомобили SpaceTourer в разных модификациях, оставляя двум представителям класса SUV долю в 7%. Citroen C3 Aircross и C5 Aircross – ребята симпатичные и энерговооруженные, но по каким-то причинам пока что слабо замечаемые российской публикой. Ценник на машины стартует с отметок 1 559 000 рублей и 2 340 000 рублей соответственно.

 

Упомянутые модели: Lexus NX (от 2 114 000 Р), Audi Q5 (от 2 750 000 Р), Hyundai Creta (от 879 900 Р), Volkswagen Taos (от 1 626 900 Р), Skoda Karoq (от 1 419 000 Р), KIA Sportage (от 1 289 900 Р), Opel Crossland (от 1 699 000 Р), Peugeot 2008 (от 1 329 000 Р), Citroen C3 Aircross (от 1 299 000 Р)
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