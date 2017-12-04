4 декабря 2017, 16:02

Сегодня в Москве пройдёт первый показ кроссовера Lamborghini Urus

Lamborghini будет официально продавать в России кроссовер Urus, премьера которого состоится сегодня вечером. Квота продаж для нашей страны определена – 50 автомобилей, тогда как всего компания планирует выпустить 3 500 экземляров премиум-вседорожника, который, по расчетам производителя, составит серьёзную конкуренцию Porsche Cayenne Turbo S и Bentley Bentayga.
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Сегодня в Москве пройдёт первый показ кроссовера Lamborghini Urus Lamborghini Urus
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В преддверии премьеры в Сети появился официальный видеоролик, в котором шеф-дизайнер компании Митя Боркерт показывает элементы дизайна автомобиля и рассказывает (к сожалению, не по-русски) о том, как создавался его облик.

Уже давно известно о том, что новинку массой 2154 кг будет приводить в движение турбированный V8 рабочим объёмом 4 литра,  с отдачей 650 л.с. и максимальным крутящим моментом 850 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, тогда как тот же показатель и у Bentley Bentayga, и у Porsche Cayenne Turbo S составляет 4,1 секунды. Максимальную скорость премиум-кроссовера ограничили на отметке 300 км/ч.

Lamborghini Urus получит полноприводную трансмиссию с шестью вариантами работы выбираемыми электроникой в зависимости от дорожных условий: Sabbio («Песок»), Strada («Шоссе»), Sport («Спорт»), Corsa («Гонка»), Terre («Грунт») и Neve («Снег»).

Позднее (когда именно, не уточняется) с конвейера завода Lamborghini  начнёт сходить гибридная версия «Уруса», причем, по звучавшим ранее заявлениям представителей компании, это будет единственный гибрид в модельном ряду бренда.
Новинки и концепт кары Ламборджини Урус

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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Сегодня в Москве пройдёт первый показ кроссовера Lamborghini Urus
{{material_120996}}В преддверии премьеры в Сети появился официальный видеоролик, в котором шеф-дизайнер компании Митя Боркерт показывает элементы дизайна автомобиля и рассказывает (к сожалению, не по-русски) о том, как создавался его облик.Уже давно известно о том, что новинку массой 2154 кг будет приводить в движение турбированный V8 рабочим объёмом 4 литра,  с отдачей 650 л.с. и максимальным крутящим моментом 850 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, тогда как тот же показатель и у Bentley Bentayga, и у Porsche Cayenne Turbo S составляет 4,1 секунды. Максимальную скорость премиум-кроссовера ограничили на отметке 300 км/ч.Lamborghini Urus получит полноприводную трансмиссию с шестью вариантами работы выбираемыми электроникой в зависимости от дорожных условий: Sabbio («Песок»), Strada («Шоссе»), Sport («Спорт»), Corsa («Гонка»), Terre («Грунт») и Neve («Снег»).Позднее (когда именно, не уточняется) с конвейера завода Lamborghini  начнёт сходить гибридная версия «Уруса», причем, по звучавшим ранее заявлениям представителей компании, это будет единственный гибрид в модельном ряду бренда.
2017-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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