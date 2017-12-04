4 декабря 2017, 09:24

Сегодня вспоминаем «Москвич-400»

И повод для этого есть. 4 декабря 1946 года с конвейера Московского завода малолитражных автомобилей (с 1968 года — АЗЛК) сошел первый экземпляр новой на тот момент модели.
^
Сегодня вспоминаем «Москвич-400» Москвич 400

Москвич 400
Автомобиль на 4 места представлял собой (за исключением некоторых особенностей) почти точную копию Opel Kadett К38. Тот «немец» нравился не кому иному, как Сталину. Вождю народов он представлялся как советский народный автомобиль, поэтому Иосиф Виссарионович  и стал инициатором идеи сборки «Опеля-Москвича» в советской столице.

После Великой Победы, в июле 1945 года по приказу Сталина из советской зоны оккупации Германии были вывезены в Москву оборудование и документация бранденбургского автозавода Opel AG, на основе которых и был изготовлен наш «400-й».

Серийное производство автомобиля стартовало в 1947-м, и он выпускался до 1954 года. После этого уступил место модели «Москвич-401», выпускавшейся 2 года и отличавшейся более сильным мотором. При необходимости «400-й» мог развивать 90 км/ч.

За годы конвейерной жизни было выпущено в общей сложности 216 006 седанов и 17 742 кабриолета. В 1956-м началась эра другого автомобиля, известного под именем «Москвич-402». Но это уже совсем другая история…

АвтоМудрость АЗЛК 400

В избранное

Комментарии

Материал про

Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Москвич Святогор
15 лет работает без осечек.
владимир
Форум Москвич 403
получилась бомба уфа мотор в 403 зад r 16 перед r15 идет нормаль/ на газу летит. запор бак за задним седением. и газ балон 40 литров на калонках можно не останавливаться
алекс
Форум Москвич 412
где в м 412 находятся предохранители???
Богдан
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Москвич Автомудрость Москвич АвтоПитер Москвич Дизайн и тюнинг Москвич Новинки и концепт кары Москвич Новости и акции автосалонов Москвич Автосалоны и дилеры марки Москвич Аренда и прокат авто марки Москвич Автоклубы и форумы автозавчастей марки Москвич Автосервисы и магазины автозапчастей марки Москвич
Главные материалы
Тест-драйв Datsun on-DO: едем на 16 клапанах
Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Москвич 400
Объявления о продаже Москвич 400
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Сегодня вспоминаем «Москвич-400»
{{model_2637}} Автомобиль на 4 места представлял собой (за исключением некоторых особенностей) почти точную копию Opel Kadett К38. Тот «немец» нравился не кому иному, как Сталину. Вождю народов он представлялся как советский народный автомобиль, поэтому Иосиф Виссарионович  и стал инициатором идеи сборки «Опеля-Москвича» в советской столице.После Великой Победы, в июле 1945 года по приказу Сталина из советской зоны оккупации Германии были вывезены в Москву оборудование и документация бранденбургского автозавода Opel AG, на основе которых и был изготовлен наш «400-й». Серийное производство автомобиля стартовало в 1947-м, и он выпускался до 1954 года. После этого уступил место модели «Москвич-401», выпускавшейся 2 года и отличавшейся более сильным мотором. При необходимости «400-й» мог развивать 90 км/ч.За годы конвейерной жизни было выпущено в общей сложности 216 006 седанов и 17 742 кабриолета. В 1956-м началась эра другого автомобиля, известного под именем «Москвич-402». Но это уже совсем другая история…
2017-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Самарская область Московская область Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG