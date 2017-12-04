4 декабря 2017, 09:24
Сегодня вспоминаем «Москвич-400»
И повод для этого есть. 4 декабря 1946 года с конвейера Московского завода малолитражных автомобилей (с 1968 года — АЗЛК) сошел первый экземпляр новой на тот момент модели.
После Великой Победы, в июле 1945 года по приказу Сталина из советской зоны оккупации Германии были вывезены в Москву оборудование и документация бранденбургского автозавода Opel AG, на основе которых и был изготовлен наш «400-й».
Серийное производство автомобиля стартовало в 1947-м, и он выпускался до 1954 года. После этого уступил место модели «Москвич-401», выпускавшейся 2 года и отличавшейся более сильным мотором. При необходимости «400-й» мог развивать 90 км/ч.
За годы конвейерной жизни было выпущено в общей сложности 216 006 седанов и 17 742 кабриолета. В 1956-м началась эра другого автомобиля, известного под именем «Москвич-402». Но это уже совсем другая история…
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Отзывы по теме
15 лет работает без осечек.
получилась бомба уфа мотор в 403 зад r 16 перед r15 идет нормаль/ на газу летит. запор бак за задним седением. и газ балон 40 литров на калонках можно не останавливаться
где в м 412 находятся предохранители???
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