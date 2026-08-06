Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 16:44

Segway Max G3 Plus: запас хода до 90 км, гидравлическая подвеска и защита IPX6

Segway Max G3 Plus: запас хода до 90 км, гидравлическая подвеска и защита IPX6

Segway Max G3 Plus: 90 км хода, мощный мотор 2200 Вт и полная защита от воды — всё, что нужно знать о новинке за $1500

Segway Max G3 Plus: запас хода до 90 км, гидравлическая подвеска и защита IPX6

Segway Max G3 Plus выходит на рынок с увеличенным запасом хода, мощным мотором и современными технологиями безопасности. Новинка может изменить представление о возможностях электросамокатов в российских городах и за их пределами.

Segway Max G3 Plus выходит на рынок с увеличенным запасом хода, мощным мотором и современными технологиями безопасности. Новинка может изменить представление о возможностях электросамокатов в российских городах и за их пределами.

Представленный Segway Max G3 Plus — самокат, который может заинтересовать тех, кто ищет не просто городской транспорт, а универсальное решение для условий разных стран. Новая модель отличается увеличенным запасом хода, мощным мотором и рядом функций, которые раньше встречались только на более дорогих устройствах.

Главное преимущество Max G3 Plus – аккумулятор емкостью 717 Вт·ч, который позволяет проехать до 90 км без подзарядки. Такой результат достигнут благодаря фирменной технологии SegRange, оптимизирующей расход энергии. Даже при активной езде дальность поездки остается выше средней по рынку.

Мотор с пиковой мощностью 2200 Вт обеспечивает уверенное ускорение и максимальную скорость до 45 км/ч. Для устойчивости на дороге внедрена система контроля тяги, обновленная тормозная система повышает безопасность при резком торможении. Комфорт при перемещении за счет гидравлической подвески и 11-дюймовых колес с защитой от проколов – это особенно актуально для российских дорог, где качество покрытия часто оставляет желать лучшего.

Max G3 Plus получил защиту от воды по стандарту IPX6, что позволяет использовать его даже в дождливую погоду. Цветной дисплей отображает ключевую информацию о поездке и уровне заряда, а система бесключевого доступа через мобильное приложение упрощает подключение. Для поиска самоката предусмотрена интеграция с Apple Find My. Встроенное освещение и поворотники увеличивают видимость на дороге, что особенно важно в условиях плотного городского движения.

Система быстрой зарядки мощностью 209 Вт позволяет полностью зарядить аккумулятор менее чем за четыре часа. Стоимость новинки составляет 122 тысячи рублей, старт поставок намечен на 25 августа. Предварительные заказы уже открыты, что может говорить о высоком интересе к моделям.

Если сравнивать с другими проектами в мире транспорта, то внимание к деталям и техническим решениям напоминает подход, который был реализован в уникальном тюнинге Chevrolet Monte Carlo SS , где сочетание мощности и соответствующей доработки вывело автомобиль на новый уровень. В случае с Max G3 Plus, ставка делается на баланс между дальностью, комфортом и технологичностью.

Появление Max G3 Plus может стать главным событием для российского рынка электросамокатов. В последние годы спрос на такие устройства стабильно растет, а требования к качеству и функциональности становятся все выше. Важно отметить, что наличие гидравлической подвески и защиты от воды – редкость для моделей в этом ценовом сегменте. В целом, Max G3 Plus выглядит как интересное предложение для тех, кто ценит не только мобильность, но и надежность в повседневном использовании.

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