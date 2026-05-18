Электрический диртбайк Segway Xaber 300: 21 кВт, алюминиевая рама и режимы 150/200/300 куб. см

18 мая 2026, 15:08
Segway Xaber 300: первый электродиртбайк бренда выходит на рынок США за 5,3 тысячи долларов
Segway официально начал продажи своего первого электрического мотоцикла Xaber 300 в США. Новинка выделяется легкой рамой, тремя режимами мощности и современными электронными функциями. Почему этот байк может изменить рынок электромотоциклов - в нашем материале.
Американский рынок электромотоциклов пополнился заметной новинкой: Segway вывел в продажу свой первый полноценный диртбайк Xaber 300. Модель, дебютировавшая на январской выставке CES в Лас-Вегасе, теперь доступна для заказа по цене 5 299,99 долларов. Для Segway это не просто очередной продукт — компания, известная своими самобалансирующимися устройствами, впервые выходит в сегмент полноценных электрических мотоциклов для бездорожья.
Интерес к Xaber 300 подогревает не только имя бренда, но и техническая начинка. Байк построен на прочной и легкой раме из кованого алюминия 6000-й серии, что обеспечивает превосходное отношение мощности к массе — 0,25 кВт на килограмм. Подвеска полностью регулируется по компрессии, отбою и преднатяжению, а спереди и сзади установлены компоненты Marzocchi с ходом 220 и 85 мм соответственно. Весит мотоцикл всего 85 кг, что делает его одним из самых легких в классе.
Электродвигатель Xaber 300 развивает 21 кВт (28 л.с.), аккумулятор емкостью 44 А·ч собран на автомобильных ячейках Samsung 50S. В минимальном режиме запас хода достигает 100 км, разгон до 80 км/ч занимает 5,5 секунды. Максимальная скорость ограничена 97 км/ч. Для торможения предусмотрены четырехпоршневые гидравлические тормоза, управление тягой реализовано через контроллер Segway X720 Titan, уже известный по другим продуктам компании.
Главная особенность Xaber 300 — три режима мощности, имитирующие поведение бензиновых мотоциклов с объемом двигателя 150, 200 и 300 куб. см. Это позволяет новичкам и опытным райдерам подобрать оптимальные настройки под свой уровень. Для продвинутых предусмотрены дополнительные режимы Beast Mode и Power Mode, а также виртуальное электронное сцепление, имитирующее работу механики и создающее привычные ощущения для тех, кто пересаживается с классических мотоциклов.
В «умной» приборной панели установлен 2,4-дюймовый TFT-дисплей с поддержкой GPS, 4G, IoT и обновлением ПО по воздуху (OTA). Уже анонсированы будущие функции: выбор системы трекшн-контроля для разных покрытий, виртуальный тренер по вилли, а также режим родительского контроля с ограничениями скорости, геозоной и отслеживанием местоположения через приложение.
Покупателям доступны два цвета — Shred Velvet и Black Diamond. За дополнительные опции, такие как удержание на подъеме и рекуперативное торможение, необходимо доплатить. Xaber 300 расширяет линейку Segway, в которую уже входят модели Xyber, Xafari, Myron и Muxi, а также самобалансирующиеся устройства Ninebot и даже электрокартинги.
Segway активно развивает направление электротранспорта с 1999 года. Участие в ралли «Дакар» с экспериментальной моделью X1000 стало отправной точкой для серийного Xaber 300. В ближайшие годы компания планирует расширять функциональные возможности своих мотоциклов за счет обновлений и новых электронных систем, которые могут стать стандартом для всего рынка.
Появление Xaber 300 может стать вызовом для рынка электротранспорта: модель ориентирована не только на любителей активного отдыха, но и на тех, кто рассматривает электромотоцикл как альтернативу бензиновым аналогам. Важно отметить, что интерес к новым формам транспорта растет и в России, как показал недавний запуск Foton Tunland G9, о котором мы говорили в материале о возможностях современных пикапов для бизнеса и семьи . Это подтверждает тенденцию к расширению ассортимента электрических и гибридных моделей, а также растущий интерес к новым технологиям в сегменте мототехники.
