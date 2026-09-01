Новые электроскутеры Ninebot N: мощность до 2200 Вт, литиевые батареи и «умный» контроль через приложение

Segway-Ninebot представила серию электроскутеров N с мощными моторами и новыми батареями

Segway-Ninebot расширяет линейку электротранспорта: новые модели Ninebot N70C, N90 и N100 получили интеллектуальную систему RileyGo 2.0, увеличенную дальность хода и современные аккумуляторы. Это может изменить подход к городским поездкам уже в ближайшее время.

Segway-Ninebot расширяет линейку электротранспорта: новые модели Ninebot N70C, N90 и N100 получили интеллектуальную систему RileyGo 2.0, увеличенную дальность хода и современные аккумуляторы. Это может изменить подход к городским поездкам уже в ближайшее время.

Segway-Ninebot, дочерняя компания Xiaomi и один из лидеров рынка электротранспорта, вывела на рынок новую серию электроскутеров Ninebot N. В линейку вошли три модели: N70C, N90 и N100. Главная разработка новинки - внедрение интеллектуальной системы RileyGo 2.0, которая позволяет управлять скутером и отслеживать его местоположение через мобильное приложение. Это решение создает тенденцию к интеграции транспорта с цифровыми сервисами и делает оборудование более удобным.

В отличие от некоторых моделей, например, Ninebot A30C, новые скутеры заметно крупнее и оснащены более мощными двигателями. Для двух старших версий предусмотрены аккумуляторы увеличенной емкости, фирменная система управления батареями обеспечивает стабильную работу и безопасность.

Модель Ninebot N70C позиционируется как доступное решение: ее стоимость составляет 460 долларов. Здесь используется свинцово-кислотный аккумулятор, обеспечивающий запас хода до 70 км, двигатель развивает мощность 1500 Вт. Для тех, кто ищет более легкий и технологичный вариант, подойдет Ninebot N90 за 990 долларов — в нем установлен литиевый аккумулятор ATL, а мотор выдает 1800 Вт. Дальность хода увеличена до 85 км, при этом конструкция практически не отличается от младшей версии.

Флагман серии - Ninebot N100 - оценивается в 1070 долларов. Он оснащен самым мощным мотором на 2200 Вт и позволяет проехать до 105 км без подзарядки. Такой запас хода делает модель удобной для тех, кто часто перемещается по городу. Все три скутера получили фирменную систему управления батареями.

Интересно, что на рынке электротранспорта наблюдается явное смещение в сторону развития цифровых технологий и повышения автономности. Например, в сегменте электровелосипедов уже появились модели с интеллектуальными поворотами и увеличенным запасом хода — подробнее о таких решениях можно узнать в материале о трехколесном электровелосипеде GT ZV-02 . При этом утверждается, что производители активно конкурируют за внимание пользователей, затрагивая не только новые технические решения, но и расширение функциональности своих устройств.

Интеграция с мобильными приложениями и продвинутыми системами управления батареями становится стандартом для новых моделей, что может повысить комфорт и безопасность эксплуатации.