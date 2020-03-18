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18 марта 2020, 04:44

Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами

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Фото пользователя 110km.ru
В настоящее время в российской линейке Audi отсутствуют модели с приставкой Hybrid. Но так было не всегда. Вплоть до 2016 года честь компании защищал Audi Q5 Hybrid quattro. Увы, автомобиль заводской серии 8R оказался неликвидным.
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Причина банальна: ТТХ кроссовера не смогли обеспечить то, ради чего и внедрялась гибридная технология – экономичность. В сравнении с обычной бензиновой версией Q5 Hybrid quattro расходовал максимум на 1 литр меньше горючего (11 литров вместо 12-ти). Это, пардон, ни о чем, особенно если принимать во внимание цену гибридного варианта, за который просили на 470 000 рублей больше. Для сравнения: сегодняшнее поколение «Ку Пятого» (FY) в дизельном исполнении показывает куда более приличные показатели экономичности – 7 л/100 км. Отсюда вопрос: а нужен ли тогда гибридный привод?

Одиночки рынка «б/у»

Audi Q5
От 2 л, 249 л.с
Новый от 3 110 000 до 3 245 000 Р
Именно по этой причине 4 года назад Audi Q5 Hybrid quattro ушел с рынка, осчастливив собой лишь единицы россиян. Если вы вдруг захотите стать владельцем подержанного экземпляра, придется рассчитывать на удачу – на «бэушном» рынке предложений раз-два и обчелся. В единственном объявлении, которое мы нашли, которое мы нашли в Сети, говорится: «2014 года выпуска. ПТС - оригинал, 1 владелец, сервисная книжка, два ключа + сервисный ключ. Пробег – 123 000 км (дом, работа, дача), честный не скрученный. Состояние силовой (тяговой) батареи - 93%. Суммарная мощность - 245 л.с. (ДВС плюс «электролошадки»). Транспортный налог - как на 211 л.с.».

За такое счастье актуальный владелец просит 1 900 000 рублей. Признаться, это не самая «жадная» цифра за 6-летнюю Q5 указанной генерации. Если промониторить  предложения, увидим массу бензиновых и дизельных вариантов, предлагающихся по сопоставимой цене. Разве что пробег у них будет чуть меньше. Мы также протестировали «шестилетку» - на финском полигоне Ивало, где тестируют знаменитые шины Nokian Tyres. Как заявили финны, все гибриды у них – из разряда прототипов. Тем интереснее.

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Состояние машин относительно неплохое. Кузова «непошкребанные», в интерьерах практически нордический порядок. Спрашиваю инструктора Матти, где спрятана батарея? Он идет к багажнику, там абсолютно ровный пол, ни единого намека на «что-то лишнее». Разве что в полике - крышка, открываем ее и видим то, что хотели. 72 литий-ионных элемента собраны в компактную 266-вольтовую матрицу, которая вместе с системой охлаждения как раз таки и прописалась в грузовом отсеке.

«Мягко» и малоэкономично

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Являясь кусочком слюды большой мозаики под именем Audi, кроссовер Q5 заполняет собой важную рыночную нишу ...
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Использованная на Q5 гибридная технология именуется «мягкой». Слово положительное, однако именно из-за него не удалось достичь желанной экономии горючего. Стандартный гибрид, как все мы знаем, способен  двигаться до 30-50 км исключительно на электротяге. В случае же с «мягкими» гибридами такие возможности сильно ограничены. Накапливаемых 38-килограммовой батареей 1,3 кВт/ч хватает на покрытие всего 3 км в неспешном ритме или, скажем, для разгона до «сотни». Затем вновь начинает литься бензин. Вот и вся экономия. При этом старт с места поразит вас своей бесшумностью – как на электромобиле. 

Главная задача системы – помогать бензиновому мотору при разгоне или когда, скажем, нужно прилагать максимум энергии. Технология полезна в пробках и при «рваном» движении городского цикла. При каждом торможении энергия рекуперации будет подзаряжать батарею, спрятанную, как мы сказали, в багажнике. Поэтому отпадает необходимость заряжать АКБ от бытовой сети.

У «мягкого» гибрида нет всякого рода приводов те же усилители руля и тормозов, привод компрессора кондиционера работают на электричестве. Более того, у 8АКПП отсутствует гидротрансформатор – вместо него трудится кольцевой электромотор-генератор, который соединяет ДВС с АКПП через систему сцеплений. Что это дает? А то, что многие важные системы автомобиля остаются готовыми к работе даже при выключенном ДВС.

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
В моторном отсеке видим крышку двигателя, на которой вместо привычной надписи «2.0 TFSI» видим строчку «Hybrid». Но мы-то понимаем, что к чему. Бензиновый двигатель – известный по другим моделям Audi: c прямым впрыском и турбонаддувом, мощностью 211 сил. Разве что в данном случае он прошел определенную доводку, включая перенастройку управления системой зажигания и впрыском. Для чего? А все просто: когда движение автомобиля происходит в маломощных и переходных режимах, ДВС не придется затрачивать силу своих «лошадей» – на помощь приходит электропривод. Следовательно, настройки оптимизированы под такие режимы, где от бензинового мотора больше пользы – на средних и высоких оборотах.

Качественно, но старомодно

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Компания Audi представила гибридную модификацию кроссовера Q5 с индексом 55 TFSI e quattro. Суммарная отдача ...
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Внешне Audi Q5 Hybrid quattro суть тот же обыкновенный «Ку Пятый», разве что с шильдиками «Hybrid» на задней двери и на передних крыльях. Плюс решетка радиатора с черным лаком. Все. Салон с вершины актуального дизайнерского времени смотрится не так пафосно, как 6 лет назад, хотя и качественно.

Центральная консоль, слегка развернутая в сторону водителя, располагает 7-дюймовым экраном мультимедийного комплекса и многочисленными переключателями. «На дне» - органы управления климатической системой. Рычаг АКПП – в духе той эпохи, его окружают кнопки управления функциями мультимедиа. Простенький руль без обилия кнопок и клавиш, некомфортный красный цвет дисплея температуры, вокруг кожа.

Кресла передних седоков - с удобным профилем, у них развитая боковая поддержка и большие диапазоны настроек в различных направлениях. Задний диван отличается плотным наполнителем и регулируемой по углу наклона спинкой. Запаса пространства здесь с избытком, однако широкий трансмиссионный тоннель способен урезать в свободе третьего седока.

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
Секонд тест Audi Q5 Hybrid quattro не сошлись характерами
По умолчанию Audi Q5 Hybrid quattro оснащается межосевым дифференциалом повышенного трения Torsen, который в стандартных условиях передвижения направляет 40% момента на передние колеса и 60% на задние. При необходимости на переднюю ось может быть переброшено до 65% потенциала, назад – до 85%. Работа quattro эффективная и ничуть не заметная для сидящих внутри автомобиля. Оно и понятно: в эти мартовские дни quattro отмечает свою 40-ю годовщину. С 1980 года произведено уже более 10 млн автомобилей quattro - технология, что называется, отточена и к 2020-му обрела статус легендарной…

Иван Братуха
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q5
Цитата:| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
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Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
Причина банальна: ТТХ кроссовера не смогли обеспечить то, ради чего и внедрялась гибридная технология – экономичность. В сравнении с обычной бензиновой версией Q5 Hybrid quattro расходовал максимум на 1 литр меньше горючего (11 литров вместо 12-ти). Это, пардон, ни о чем, особенно если принимать во внимание цену гибридного варианта, за который просили на 470 000 рублей больше. Для сравнения: сегодняшнее поколение «Ку Пятого» (FY) в дизельном исполнении показывает куда более приличные показатели экономичности – 7 л/100 км. Отсюда вопрос: а нужен ли тогда гибридный привод?Одиночки рынка «б/у»{{model_v2_no_show_1801}} Именно по этой причине 4 года назад Audi Q5 Hybrid quattro ушел с рынка, осчастливив собой лишь единицы россиян. Если вы вдруг захотите стать владельцем подержанного экземпляра, придется рассчитывать на удачу – на «бэушном» рынке предложений раз-два и обчелся. В единственном объявлении, которое мы нашли, которое мы нашли в Сети, говорится: «2014 года выпуска. ПТС - оригинал, 1 владелец, сервисная книжка, два ключа + сервисный ключ. Пробег – 123 000 км (дом, работа, дача), честный не скрученный. Состояние силовой (тяговой) батареи - 93%. Суммарная мощность - 245 л.с. (ДВС плюс «электролошадки»). Транспортный налог - как на 211 л.с.». За такое счастье актуальный владелец просит 1 900 000 рублей. Признаться, это не самая «жадная» цифра за 6-летнюю Q5 указанной генерации. Если промониторить  предложения, увидим массу бензиновых и дизельных вариантов, предлагающихся по сопоставимой цене. Разве что пробег у них будет чуть меньше. Мы также протестировали «шестилетку» - на финском полигоне Ивало, где тестируют знаменитые шины Nokian Tyres. Как заявили финны, все гибриды у них – из разряда прототипов. Тем интереснее. {{gallery_1965}} Состояние машин относительно неплохое. Кузова «непошкребанные», в интерьерах практически нордический порядок. Спрашиваю инструктора Матти, где спрятана батарея? Он идет к багажнику, там абсолютно ровный пол, ни единого намека на «что-то лишнее». Разве что в полике - крышка, открываем ее и видим то, что хотели. 72 литий-ионных элемента собраны в компактную 266-вольтовую матрицу, которая вместе с системой охлаждения как раз таки и прописалась в грузовом отсеке.«Мягко» и малоэкономично {{material_121221}} Использованная на Q5 гибридная технология именуется «мягкой». Слово положительное, однако именно из-за него не удалось достичь желанной экономии горючего. Стандартный гибрид, как все мы знаем, способен  двигаться до 30-50 км исключительно на электротяге. В случае же с «мягкими» гибридами такие возможности сильно ограничены. Накапливаемых 38-килограммовой батареей 1,3 кВт/ч хватает на покрытие всего 3 км в неспешном ритме или, скажем, для разгона до «сотни». Затем вновь начинает литься бензин. Вот и вся экономия. При этом старт с места поразит вас своей бесшумностью – как на электромобиле.  Главная задача системы – помогать бензиновому мотору при разгоне или когда, скажем, нужно прилагать максимум энергии. Технология полезна в пробках и при «рваном» движении городского цикла. При каждом торможении энергия рекуперации будет подзаряжать батарею, спрятанную, как мы сказали, в багажнике. Поэтому отпадает необходимость заряжать АКБ от бытовой сети.У «мягкого» гибрида нет всякого рода приводов те же усилители руля и тормозов, привод компрессора кондиционера работают на электричестве. Более того, у 8АКПП отсутствует гидротрансформатор – вместо него трудится кольцевой электромотор-генератор, который соединяет ДВС с АКПП через систему сцеплений. Что это дает? А то, что многие важные системы автомобиля остаются готовыми к работе даже при выключенном ДВС.{{gallery_1964}} В моторном отсеке видим крышку двигателя, на которой вместо привычной надписи «2.0 TFSI» видим строчку «Hybrid». Но мы-то понимаем, что к чему. Бензиновый двигатель – известный по другим моделям Audi: c прямым впрыском и турбонаддувом, мощностью 211 сил. Разве что в данном случае он прошел определенную доводку, включая перенастройку управления системой зажигания и впрыском. Для чего? А все просто: когда движение автомобиля происходит в маломощных и переходных режимах, ДВС не придется затрачивать силу своих «лошадей» – на помощь приходит электропривод. Следовательно, настройки оптимизированы под такие режимы, где от бензинового мотора больше пользы – на средних и высоких оборотах.Качественно, но старомодно{{material_126569}} Внешне Audi Q5 Hybrid quattro суть тот же обыкновенный «Ку Пятый», разве что с шильдиками «Hybrid» на задней двери и на передних крыльях. Плюс решетка радиатора с черным лаком. Все. Салон с вершины актуального дизайнерского времени смотрится не так пафосно, как 6 лет назад, хотя и качественно. Центральная консоль, слегка развернутая в сторону водителя, располагает 7-дюймовым экраном мультимедийного комплекса и многочисленными переключателями. «На дне» - органы управления климатической системой. Рычаг АКПП – в духе той эпохи, его окружают кнопки управления функциями мультимедиа. Простенький руль без обилия кнопок и клавиш, некомфортный красный цвет дисплея температуры, вокруг кожа. Кресла передних седоков - с удобным профилем, у них развитая боковая поддержка и большие диапазоны настроек в различных направлениях. Задний диван отличается плотным наполнителем и регулируемой по углу наклона спинкой. Запаса пространства здесь с избытком, однако широкий трансмиссионный тоннель способен урезать в свободе третьего седока. {{gallery_1963}} По умолчанию Audi Q5 Hybrid quattro оснащается межосевым дифференциалом повышенного трения Torsen, который в стандартных условиях передвижения направляет 40% момента на передние колеса и 60% на задние. При необходимости на переднюю ось может быть переброшено до 65% потенциала, назад – до 85%. Работа quattro эффективная и ничуть не заметная для сидящих внутри автомобиля. Оно и понятно: в эти мартовские дни quattro отмечает свою 40-ю годовщину. С 1980 года произведено уже более 10 млн автомобилей quattro - технология, что называется, отточена и к 2020-му обрела статус легендарной…
2020-03-18
Автор: Иван Братуха
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