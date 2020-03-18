Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Причина банальна: ТТХ кроссовера не смогли обеспечить то, ради чего и внедрялась гибридная технология – экономичность. В сравнении с обычной бензиновой версией Q5 Hybrid quattro расходовал максимум на 1 литр меньше горючего (11 литров вместо 12-ти). Это, пардон, ни о чем, особенно если принимать во внимание цену гибридного варианта, за который просили на 470 000 рублей больше. Для сравнения: сегодняшнее поколение «Ку Пятого» (FY) в дизельном исполнении показывает куда более приличные показатели экономичности – 7 л/100 км. Отсюда вопрос: а нужен ли тогда гибридный привод?
Одиночки рынка «б/у»
За такое счастье актуальный владелец просит 1 900 000 рублей. Признаться, это не самая «жадная» цифра за 6-летнюю Q5 указанной генерации. Если промониторить предложения, увидим массу бензиновых и дизельных вариантов, предлагающихся по сопоставимой цене. Разве что пробег у них будет чуть меньше. Мы также протестировали «шестилетку» - на финском полигоне Ивало, где тестируют знаменитые шины Nokian Tyres. Как заявили финны, все гибриды у них – из разряда прототипов. Тем интереснее.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
«Мягко» и малоэкономично
Главная задача системы – помогать бензиновому мотору при разгоне или когда, скажем, нужно прилагать максимум энергии. Технология полезна в пробках и при «рваном» движении городского цикла. При каждом торможении энергия рекуперации будет подзаряжать батарею, спрятанную, как мы сказали, в багажнике. Поэтому отпадает необходимость заряжать АКБ от бытовой сети.
У «мягкого» гибрида нет всякого рода приводов те же усилители руля и тормозов, привод компрессора кондиционера работают на электричестве. Более того, у 8АКПП отсутствует гидротрансформатор – вместо него трудится кольцевой электромотор-генератор, который соединяет ДВС с АКПП через систему сцеплений. Что это дает? А то, что многие важные системы автомобиля остаются готовыми к работе даже при выключенном ДВС.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Качественно, но старомодно
Центральная консоль, слегка развернутая в сторону водителя, располагает 7-дюймовым экраном мультимедийного комплекса и многочисленными переключателями. «На дне» - органы управления климатической системой. Рычаг АКПП – в духе той эпохи, его окружают кнопки управления функциями мультимедиа. Простенький руль без обилия кнопок и клавиш, некомфортный красный цвет дисплея температуры, вокруг кожа.
Кресла передних седоков - с удобным профилем, у них развитая боковая поддержка и большие диапазоны настроек в различных направлениях. Задний диван отличается плотным наполнителем и регулируемой по углу наклона спинкой. Запаса пространства здесь с избытком, однако широкий трансмиссионный тоннель способен урезать в свободе третьего седока.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
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