Секонд-тест Honda HR-V: стиль прежде всего
Свое шествие по планете автомобиль начал в 1998-м. В первой половине 2000-х, аккурат до снятия с производства в 2006-м, россияне ежегодно приобретали по 1000 HR-V и больше. Для тех времен результат не самый плохой. Сегодня мы вместе с вами вспоминаем кроссовер тех, теперь уже далеких времен.
Из какого роду-племени?
Помню, когда Honda HR-V только-только появился в дилерских шоу-румах, и у вездесущих журналистов появилась возможность его «обкатать», никто точно не мог классифицировать автомобиль. По пропорциям - чистый внедорожник. В то же время, впечатление разбивали некоторые детали - те же шикарные задние фонари, целиком охватывающие задние стойки - от бампера до крыши. Или же узкая щель вместо решетки радиатора и прихотливые очертания фар... Они подошли бы скорее какой-нибудь спортивной модели-«конфетке». А неповторимые багажные «рельсы» на крыше, внезапно превращающиеся в массивное антикрыло? Этот элемент экстерьера и вовсе не поддавался оценке.
«По-хондовски» эргономичен
Багажник имеет приличный объем, скрывая под мягкой обивкой пола полноразмерную «запаску», баллонный ключ, домкрат и антенну. Стоит нажать на небольшую ручку - и переднее кресло послушно «убегает» вперед, а затем так же непринужденно возвращается в исходное положение.
В процессе превращения HR-V из 3-дверного в 5-дверный автомобиль произошли конструктивные изменения. На целых 10 см увеличилась длина (до 4110 мм), причем добавка целиком пришлась на колесную базу, а свесы кузова остались прежними. Больше всего выиграли задние пассажиры: попасть внутрь они уже могли через «персональные» двери, да и те самые 10 см базы достались именно им. Спинка заднего сиденья получила регулировку угла наклона. Размер багажника «пятидверки» остался на прежнем уровне, но видоизменилась полочка, прикрывающая вещи: на ней появились подвесные карманы. На нижней стороне полки можно было закрепить съемный пластиковый экран, заменяющий люк в крыше.
HR-V передвигается по трассе тихо, словно добропорядочный Accord. Задний обзор через центральное зеркало - не идеальный, а потому контролировать ситуацию за своей спиной водителю приходится, ориентируясь по внешним зеркалам.
Добавим алюминия...
Интерьер HR-V при всех своих вышеупомянутых достоинствах, можно назвать скучноватым. В его отделке доминирует тоскливый серый цвет, который не оживляет даже голубая ткань обивки сидений. Ситуацию скрашивает разве что все тот же темно-синий окрас приборных шкал. Однако в 2001-м году HR-V модернизировали. Канул в Лету голубой цвет обивки - ему на смену пришел благородный черный, придавший салону солидности и классики. Серость ушла на второй план, ослепленная обилием алюминиевых вставок, ожививших интерьер. В металлические накладки «нарядились» панель приборов, центральная консоль, ручки дверей, рычаги стояночного тормоза и КПП, а также клавиши управления электростеклоподъемниками.
Не до гонок...
HR-V оснащался одновальным 1,6-литровым D16A мощностью 105 л. с. По меркам Honda, это довольно простой 16-клапанный ДВС. Японцы посчитали, что его характеристик будет вполне достаточно для небольшого и нетяжелого автомобиля. В то же время в Японии была предложена еще одна модификация - с 125-сильным мотором серии VTEC. HR-V не приспособлен для езды внатяг: настроенный на асфальт высокооборотный двигатель вмиг срывает колеса в пробуксовку. Наконец, у кроссовера нет даже такого простого устройства, как понижающий ряд передач, не говоря уже о блокировке дифференциалов.
У 1,6-литрового мотора есть небольшой плюс: относительно высокий крутящий момент на малых оборотах (более 100 Hm) позволяет трогаться с места так же легко, как на дизельном автомобиле или на обычном, когда стартуешь, что называется, под гору. Огорчает другое: кривая момента с ростом оборотов идет вверх очень неохотно. Плавно поднимаясь в районе 3500 об/мин, она определяет потолок тяги скромными 134 Hm, после чего вновь сползает вниз. В этой ситуации ждать от «японца» проявления крутого нрава не приходится. Как ни раскручивай двигатель, автомобиль разгоняется без явно выраженного подхвата.
|Honda HR-V 1.6 CVT
|1.6 л, 125 / 92 при 6600 л.с
|вариатор
|0-100 - 11.3 с, 170 км/ч
|4095 x 1695 x 1580 мм
|полный
|АИ-95, 8.6 л на 100 км
|Все характеристики
Условный внедорожник
Коробок было две на выбор: 5-ступенчатая МКПП и CVT. Их потребительское предпочтение на рынке рассматривалось как 30:60%. На новых версиях также устанавливалась гидромеханическая секвентальная КПП. Режим полного привода (версии 4x2 в РФ не поставлялись) задействуется лишь по необходимости. В нормальных дорожных условиях HR-V, подобно CR-V, имеет привод только на передние колеса. Когда же автоматика «осознает», что передние колеса начинают буксовать, в игру (через вискомуфту) включаются задние колеса. При такой схеме водитель не задумывается, сухой под колесами асфальт, мокрый или трасса вообще обледенела: он давит на педаль газа и получает требуемое ускорение, максимально возможное в данных условиях.
Помощь подключаемого заднего привода эффективна до тех пор, пока хватает потенциала двигателя. Границей возможностей HR-V является умеренное бездорожье, которое не по плечу легковушке. Игры в героев трофи-рейдов за рулем HR-V могут иметь только печальные последствия - даже несмотря на то, что автомобиль имеет максимальный «угол атаки» в 29 градусов. У «вариаторного» HR-V на центральном тоннеле в салоне расположен обыкновенный селектор. Правда, вместо режимов, ограничивающих число используемых передач, здесь - лишь пониженный диапазон, который обозначается буквой «L». Переводя селектор в положение «D», нажимаем на педаль газа. Автомобиль начинает плавно трогаться с места и разгоняться. Голос двигателя зависает на одной ноте, а стрелка тахометра утыкается в показатель около 5000 об/мин. Вариатор аккуратно изменяет передаточное число трансмиссии, позволяя двигателю работать в зоне максимального крутящего момента.
В т.н. экстремальной ситуации поведение HR-V предсказать трудно. Если умышленно превысить скорость на вираже, автомобиль, как и положено переднеприводной модели, в какой-то момент срывается и начинает скользить передними колесами на внешний радиус. Когда водитель уже собрался было убрать ногу с педали газа и вернуть автомобиль на более безопасную траекторию, происходит подключение задней оси. В этот момент плавный снос сменяется более резким заносом. Безусловно, автоматика хотела сделать все как можно лучше и, по идее, возвращала автомобиль на верный курс, однако произвела это с требованием чрезмерно широкого «поля деятельности» для осуществления маневров, сбивая, тем самым, водителя с толку. Рядовой передний или же постоянный полный привод в подобной ситуации ведут себя надежнее и более предсказуемо.
Может потряхивать...
По ровной глади асфальта HR-V шустрит, словно приклеиваясь к покрытию всеми четырьмя колесами. Автомобиль неплохо держит курс; в меру чутко реагирует на вращение руля; гладко, не докучая седокам кренами кузова, проходит повороты. Но как только под колесами возникают неровности, поведение меняется. Короткоходная, а потому жесткая подвеска (спереди - классический McPherson, сзади – «Де Дион» с подпружиненной поперечной балкой на продольных рычагах), с мощными стабилизаторами, по природе своей, весьма болезненно реагирует на дорожные ямки. Нет, до сильной тряски дело не доходит, однако такое передвижение трудно отнести к разряду комфортного. На поворотах дороги, поверхность которой покрыта «зеброй» трещин и чередой неглубоких выбоин, автомобиль начинает переставлять из стороны в сторону.
В подобных условиях водитель вынужден гораздо чаще тормозить и ускоряться. В то же время, автомобилю есть и чем щегольнуть: замедление происходит плавно и уверенно. В критических же ситуациях на помощь приходит ABS, «аккомпанирующая» водителю тактично и неназойливо.
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