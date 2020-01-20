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20 января 2020, 00:22

Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход

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Фото пользователя 110km.ru
Сегодняшний тестовый автомобиль найдет нового хозяина за какие-то скромные по нынешним временам 120 000 рублей. Откровенно немного. Но и переплачивать за маленький и слабо распространенный у нас VW Pointer в возрасте 15 лет, с очагами ржавчины и до конца не ясной историей как-то не хочется.
Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход

Фото пользователя 110km.ru

По словам продавца, хэтчбек пробежал немногим более 200 000 км, у него было трое или четверо хозяев, заменены некоторые узлы и агрегаты, есть потертости по салону – в общем, вполне стандартная, по нашим меркам, жизнь, коей могут «щегольнуть» любые другие «Фольксвагены» и не только они. 

Честная экономия

Volkswagen Pointer
От 1.8 л, 99/5250 л.с
Следы жизнедеятельности в интерьере просматриваются отчетливо, и это вряд ли скроешь какой-либо автохимией. Оформление салона откровенно небогатое: жесткий пластик «по кругу», который в движении ничуть не скрепит. Все, что цепляет взгляд, есть ничто иное, как честная экономия, свойственная дешевым машинам. При этом качество сборки и подгонка панелей беспретензионная.

Учитывая, что наш герой – классический представитель сегмента B, можно дать хорошую оценку его полезной вместительности. Водительское кресло имеет регулировку по высоте – усесться в него с некоторым комфортом проще простого. Если при этом разместиться за спиной водителя, можно удивить себя родного с относительным запасом по коленям. Да и ботинки удобно размещаются под передним креслом.

Задний диванчик, на котором втроем тесновато, смонтирован подчеркнуто высоко, поэтому если в вашей «компашке» будет «верста коломенская», уступите ему место на переднем пассажирском сиденье. Этот самый диванчик складывается исключительно целиком, но для начала нулевых годов это вполне естественное решение в сегменте бюджетных малолитражек.   

Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход

Фото пользователя 110km.ru

Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход
Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход
Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход
Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход
Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход
Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход
Перчаточный ящик объемный, но при открывании укладывается аккурат на колени пассажира. Солнцезащитный козырек как «влитой», то есть совсем не поворачивается, а потому вряд ли сможет защитить вас от боковых лучей «небесного светила».

Как едешь, малыш?

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Продольно установленный мотор имеет 1 литр рабочего объема и обеспечивает всего 67 л.с. мощности. Сказать честно, гонять на таком «ослике» от светофора к светофору вряд ли получится. Однако, если ехать без пассажиров, можно рассчитывать на некоторую динамику. Во всяком случае, разгон дается легкой машине играючи, чего не скажешь о затяжной прямой, где вы моментально ощутите дефицит крутящего момента.

Для компенсации недостатка «кобылок» и все той же тяги передаточные числа в механической коробке были несколько увеличены. Поэтому на скоростях, которые даются «Пойнтеру» с некоторой натяжкой, но совсем не обременительны для ДВС современных коллег по потоку, 1-литровый моторчик звучит громковато. А что поделать – обороты-то высокие!

Любой обгон требует хорошо просматриваемого участка дороги и уверенности водителя в  планируемом маневре. А еще крепких нервов, потому как рев двигателя уже на скорости 90-100 км/ч – почти как сверло дантиста по больному зубу.

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«14-е» колеса – это как памятка для тех, кто когда-то начинал с небольших машин. Зато приемлемые по цене. ABS нет, управляемость, что называется, относительная. Резких поворотов руля и, соответственно, таких же выкрутасов на проезжей части Pointer не любит. Или, скажем так, недопонимает – тут же кренится (если скорость приличная), появляется некоторая раскачка кузова и даже уводы шин.

Стихия этого маленького «Фольксвагена» - размеренная городская езда, не более того. Тогда автомобиль будет вести предсказуемо в повадках и стабильно на разных типах дорожного покрытия. Подвеска мягкая и длинноходная. Вкупе с высокопрофильными Pirelli (спереди) и Nokian Hakkapeliitta 4 (сзади) даже без специальной адаптации к российским дорогам полностью соответствует относительному качеству отечественных «направлений».

В России пробыл недолго

На российском рынке VW Pointer появился летом 2004 года, но так и не смог стать массовым — в первый год было продано всего 713 машин. В следующем 2005-м удалось найти покупателей на 2382 единиц, но и этот показатель позволил модели быть лишь в глубокой тени конкурентов. 1303 автомобиля, распроданных в первом полугодии 2006 года – логический и бесславный конец российского присутствия VW Pointer в нашей стране. С лета поставки автомобиля в Россию были  прекращены.

 

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Это удивительно, ибо VW Pointer был самым доступным «народным автомобилем». В базовом трехдверном исполнении хэтчбек Basis стоил 9500 долларов. Правда, это была совсем «голая» комплектация. Пятидверная модификация Safety предлагалась за 10 500 долларов. В ней уже присутствовали 2 подушки безопасности, усилитель руля, радиоподготовка и регулировка водительского кресла по высоте. Кондиционер добавлялся в версии Safety+, и она была доступна за 11 200 долларов. 

Кем был, кем стал

Кто не помнит VW Pointer, освежим в памяти его скромную родословную. По сути, это VW Gol (не путать с Golf!), дебютировавший в 1980 году и производившийся на предприятии Volkswagen в солнечной Бразилии.

После того, как в середине 1970-х заднемоторный «Жук» окончательно ступил место переднеприводному «Гольфу», руководители концерна Volkswagen решили произвести модельную замену и на своем бразильском заводе. Однако, VW Golf был не по зубам бедному населению южноамериканского государства, и тогда пришлось пойти на компромисс: продольный «оппозитник» Beetle и 4МКПП развернули на 180 градусов и перенесли вперед, одновременно переключив привод с задних колес на передние.

Получилось, как говорится, дешево и сердито, так как в моторе «Жука» всего лишь «перевернули» ведомую шестерню главной передачи, дабы колеса вращались в правильном направлении. А вот кузов и ходовую часть создали, что называется, с нуля.

Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход

Фото: Volkswagen

Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход

Фото: Volkswagen

Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход

Фото: Volkswagen

Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход

Фото: Volkswagen

Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход

Фото: Volkswagen

Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход

Фото: Volkswagen

Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход
Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход
Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход
Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход
Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход
Секонд тест Volkswagen Pointer малый ход
Оппозитный двигатель VW Gol вскоре канул в Лету. Определенной модернизации были подвергнуты конструкция подвески и кузов, который стал крупнее прежнего. Не тронули лишь переднеприводную компоновку с продольно устанавливаемым мотором.

На родине, в Бразилии, название Gol не тронули, более того, автомобиль с таким именем выпускается и по сей день (цена за литровую версию - от 11 200 долларов), имея свою постоянную покупательскую аудиторию, а для ряда внешних рынков, включая российский, хэтчбек переименовали в Pointer.

Плюсы и минусы
Машина простая и доступная по цене на рынке б/уПри этом предложений о продаже откровенно немного
Непрожорливая и вполне сойдет для закрепления навыков вожденияСлабенький моторчик, нет АКПП
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Иван Братуха
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Форум Volkswagen Pointer
Цитата:| Кому: сергей Позволю себе не согласится, печка в мороз просто зверь, не хуже ваза, по крайней мере у меня, да и проблем то особых нет.
Сергей
Автомобили до 200 тысяч рублей
Привет всем! Я бы посоветовал поискать Honda. Это отличные машины, они ни когда не подводят!
Eduardo
Запчасти б/у для VW-Pointer 2005г.в.
http:// buavtodetal.satom.ru/ products/ или на нашем сайте заказывайте.
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Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
По словам продавца, хэтчбек пробежал немногим более 200 000 км, у него было трое или четверо хозяев, заменены некоторые узлы и агрегаты, есть потертости по салону – в общем, вполне стандартная, по нашим меркам, жизнь, коей могут «щегольнуть» любые другие «Фольксвагены» и не только они.  Честная экономия{{model_v2_no_show_1916}} Следы жизнедеятельности в интерьере просматриваются отчетливо, и это вряд ли скроешь какой-либо автохимией. Оформление салона откровенно небогатое: жесткий пластик «по кругу», который в движении ничуть не скрепит. Все, что цепляет взгляд, есть ничто иное, как честная экономия, свойственная дешевым машинам. При этом качество сборки и подгонка панелей беспретензионная. Учитывая, что наш герой – классический представитель сегмента B, можно дать хорошую оценку его полезной вместительности. Водительское кресло имеет регулировку по высоте – усесться в него с некоторым комфортом проще простого. Если при этом разместиться за спиной водителя, можно удивить себя родного с относительным запасом по коленям. Да и ботинки удобно размещаются под передним креслом.Задний диванчик, на котором втроем тесновато, смонтирован подчеркнуто высоко, поэтому если в вашей «компашке» будет «верста коломенская», уступите ему место на переднем пассажирском сиденье. Этот самый диванчик складывается исключительно целиком, но для начала нулевых годов это вполне естественное решение в сегменте бюджетных малолитражек.    {{gallery_1904}} Перчаточный ящик объемный, но при открывании укладывается аккурат на колени пассажира. Солнцезащитный козырек как «влитой», то есть совсем не поворачивается, а потому вряд ли сможет защитить вас от боковых лучей «небесного светила». Как едешь, малыш?{{material_127844}} Продольно установленный мотор имеет 1 литр рабочего объема и обеспечивает всего 67 л.с. мощности. Сказать честно, гонять на таком «ослике» от светофора к светофору вряд ли получится. Однако, если ехать без пассажиров, можно рассчитывать на некоторую динамику. Во всяком случае, разгон дается легкой машине играючи, чего не скажешь о затяжной прямой, где вы моментально ощутите дефицит крутящего момента. Для компенсации недостатка «кобылок» и все той же тяги передаточные числа в механической коробке были несколько увеличены. Поэтому на скоростях, которые даются «Пойнтеру» с некоторой натяжкой, но совсем не обременительны для ДВС современных коллег по потоку, 1-литровый моторчик звучит громковато. А что поделать – обороты-то высокие!Любой обгон требует хорошо просматриваемого участка дороги и уверенности водителя в  планируемом маневре. А еще крепких нервов, потому как рев двигателя уже на скорости 90-100 км/ч – почти как сверло дантиста по больному зубу. {{material_126865}} «14-е» колеса – это как памятка для тех, кто когда-то начинал с небольших машин. Зато приемлемые по цене. ABS нет, управляемость, что называется, относительная. Резких поворотов руля и, соответственно, таких же выкрутасов на проезжей части Pointer не любит. Или, скажем так, недопонимает – тут же кренится (если скорость приличная), появляется некоторая раскачка кузова и даже уводы шин. Стихия этого маленького «Фольксвагена» - размеренная городская езда, не более того. Тогда автомобиль будет вести предсказуемо в повадках и стабильно на разных типах дорожного покрытия. Подвеска мягкая и длинноходная. Вкупе с высокопрофильными Pirelli (спереди) и Nokian Hakkapeliitta 4 (сзади) даже без специальной адаптации к российским дорогам полностью соответствует относительному качеству отечественных «направлений».В России пробыл недолго На российском рынке VW Pointer появился летом 2004 года, но так и не смог стать массовым — в первый год было продано всего 713 машин. В следующем 2005-м удалось найти покупателей на 2382 единиц, но и этот показатель позволил модели быть лишь в глубокой тени конкурентов. 1303 автомобиля, распроданных в первом полугодии 2006 года – логический и бесславный конец российского присутствия VW Pointer в нашей стране. С лета поставки автомобиля в Россию были  прекращены.  {{material_127141}} Это удивительно, ибо VW Pointer был самым доступным «народным автомобилем». В базовом трехдверном исполнении хэтчбек Basis стоил 9500 долларов. Правда, это была совсем «голая» комплектация. Пятидверная модификация Safety предлагалась за 10 500 долларов. В ней уже присутствовали 2 подушки безопасности, усилитель руля, радиоподготовка и регулировка водительского кресла по высоте. Кондиционер добавлялся в версии Safety+, и она была доступна за 11 200 долларов.  Кем был, кем сталКто не помнит VW Pointer, освежим в памяти его скромную родословную. По сути, это VW Gol (не путать с Golf!), дебютировавший в 1980 году и производившийся на предприятии Volkswagen в солнечной Бразилии. После того, как в середине 1970-х заднемоторный «Жук» окончательно ступил место переднеприводному «Гольфу», руководители концерна Volkswagen решили произвести модельную замену и на своем бразильском заводе. Однако, VW Golf был не по зубам бедному населению южноамериканского государства, и тогда пришлось пойти на компромисс: продольный «оппозитник» Beetle и 4МКПП развернули на 180 градусов и перенесли вперед, одновременно переключив привод с задних колес на передние. Получилось, как говорится, дешево и сердито, так как в моторе «Жука» всего лишь «перевернули» ведомую шестерню главной передачи, дабы колеса вращались в правильном направлении. А вот кузов и ходовую часть создали, что называется, с нуля. {{gallery_1905}} Оппозитный двигатель VW Gol вскоре канул в Лету. Определенной модернизации были подвергнуты конструкция подвески и кузов, который стал крупнее прежнего. Не тронули лишь переднеприводную компоновку с продольно устанавливаемым мотором. На родине, в Бразилии, название Gol не тронули, более того, автомобиль с таким именем выпускается и по сей день (цена за литровую версию - от 11 200 долларов), имея свою постоянную покупательскую аудиторию, а для ряда внешних рынков, включая российский, хэтчбек переименовали в Pointer.
2020-01-20
Автор: Иван Братуха
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