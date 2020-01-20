Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
- 4008
- 0
Фото пользователя 110km.ru
По словам продавца, хэтчбек пробежал немногим более 200 000 км, у него было трое или четверо хозяев, заменены некоторые узлы и агрегаты, есть потертости по салону – в общем, вполне стандартная, по нашим меркам, жизнь, коей могут «щегольнуть» любые другие «Фольксвагены» и не только они.
Честная экономия
Учитывая, что наш герой – классический представитель сегмента B, можно дать хорошую оценку его полезной вместительности. Водительское кресло имеет регулировку по высоте – усесться в него с некоторым комфортом проще простого. Если при этом разместиться за спиной водителя, можно удивить себя родного с относительным запасом по коленям. Да и ботинки удобно размещаются под передним креслом.
Задний диванчик, на котором втроем тесновато, смонтирован подчеркнуто высоко, поэтому если в вашей «компашке» будет «верста коломенская», уступите ему место на переднем пассажирском сиденье. Этот самый диванчик складывается исключительно целиком, но для начала нулевых годов это вполне естественное решение в сегменте бюджетных малолитражек.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Как едешь, малыш?
Для компенсации недостатка «кобылок» и все той же тяги передаточные числа в механической коробке были несколько увеличены. Поэтому на скоростях, которые даются «Пойнтеру» с некоторой натяжкой, но совсем не обременительны для ДВС современных коллег по потоку, 1-литровый моторчик звучит громковато. А что поделать – обороты-то высокие!
Любой обгон требует хорошо просматриваемого участка дороги и уверенности водителя в планируемом маневре. А еще крепких нервов, потому как рев двигателя уже на скорости 90-100 км/ч – почти как сверло дантиста по больному зубу.
Стихия этого маленького «Фольксвагена» - размеренная городская езда, не более того. Тогда автомобиль будет вести предсказуемо в повадках и стабильно на разных типах дорожного покрытия. Подвеска мягкая и длинноходная. Вкупе с высокопрофильными Pirelli (спереди) и Nokian Hakkapeliitta 4 (сзади) даже без специальной адаптации к российским дорогам полностью соответствует относительному качеству отечественных «направлений».
В России пробыл недолго
На российском рынке VW Pointer появился летом 2004 года, но так и не смог стать массовым — в первый год было продано всего 713 машин. В следующем 2005-м удалось найти покупателей на 2382 единиц, но и этот показатель позволил модели быть лишь в глубокой тени конкурентов. 1303 автомобиля, распроданных в первом полугодии 2006 года – логический и бесславный конец российского присутствия VW Pointer в нашей стране. С лета поставки автомобиля в Россию были прекращены.
Кем был, кем стал
Кто не помнит VW Pointer, освежим в памяти его скромную родословную. По сути, это VW Gol (не путать с Golf!), дебютировавший в 1980 году и производившийся на предприятии Volkswagen в солнечной Бразилии.
После того, как в середине 1970-х заднемоторный «Жук» окончательно ступил место переднеприводному «Гольфу», руководители концерна Volkswagen решили произвести модельную замену и на своем бразильском заводе. Однако, VW Golf был не по зубам бедному населению южноамериканского государства, и тогда пришлось пойти на компромисс: продольный «оппозитник» Beetle и 4МКПП развернули на 180 градусов и перенесли вперед, одновременно переключив привод с задних колес на передние.
Получилось, как говорится, дешево и сердито, так как в моторе «Жука» всего лишь «перевернули» ведомую шестерню главной передачи, дабы колеса вращались в правильном направлении. А вот кузов и ходовую часть создали, что называется, с нуля.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
На родине, в Бразилии, название Gol не тронули, более того, автомобиль с таким именем выпускается и по сей день (цена за литровую версию - от 11 200 долларов), имея свою постоянную покупательскую аудиторию, а для ряда внешних рынков, включая российский, хэтчбек переименовали в Pointer.
|Машина простая и доступная по цене на рынке б/у
|При этом предложений о продаже откровенно немного
|Непрожорливая и вполне сойдет для закрепления навыков вождения
|Слабенький моторчик, нет АКПП
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве