Господдержка и гениальная экономия - раскрыты главные тайны китайских авто

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

26 ноября 2025, 13:44

Секрет доступности китайских авто: как им удается делать машины так дешево

Секрет доступности китайских авто: как им удается делать машины так дешево

Автомобили из Китая стали очень популярны. Их машины удивляют своей ценой. Но как им это удается? Эксперты раскрыли несколько секретов. Узнайте главные причины их успеха. Это сочетание нескольких важных факторов.

Стереотип о том, что товары с маркировкой «сделано в Китае» - это нечто дешевое и некачественное, давно ушел в прошлое. Сегодня автомобильная промышленность Поднебесной является одной из ведущих в мире, а ее продукция впечатляет не только передовыми технологиями, но и весьма привлекательной ценой. Специалисты портала «Авто.ру» поделились своим мнением о том, как китайским компаниям удается удерживать столь низкую стоимость на свои машины, о чем сообщает «Российская газета».

Ключевым фактором успеха является мощная и последовательная государственная поддержка. Правительство КНР на протяжении многих лет активно стимулирует развитие национального автопрома, уделяя особое внимание сегменту электромобилей. Это выражается в предоставлении субсидий как производителям, так и покупателям, выдаче льготных кредитов на строительство заводов-гигантов и развитие сети зарядных станций. Все эти меры значительно снижают финансовую нагрузку на компании и делают конечный продукт доступнее для потребителя. Кроме того, высокие ввозные пошлины и требование к иностранным концернам создавать совместные предприятия с местными игроками долгое время защищали внутренний рынок, давая китайским брендам возможность окрепнуть без жесткой конкуренции с мировыми гигантами.

Второй столп, на котором держится доступность китайских авто, - это колоссальные объемы производства. Китай обладает самым большим автомобильным рынком в мире, что создает уникальные условия для производителей. Когда заводы таких компаний, как BYD или Geely, выпускают миллионы автомобилей ежегодно, все издержки на научные исследования, разработку и содержание производственных мощностей распределяются на огромное количество единиц продукции. Это позволяет существенно снизить себестоимость каждого отдельного автомобиля.

Третий аспект - это создание практически полностью автономной производственной экосистемы. Подавляющее большинство компонентов, от листовой стали и стекол до сложнейшей электроники, производится внутри страны или в соседних государствах. Это исключает затраты на дорогую межконтинентальную логистику и уменьшает зависимость от колебаний валютных курсов. Некоторые производители, как например BYD, пошли еще дальше, выстроив вертикально-интегрированную структуру, контролирующую все этапы от добычи сырья для аккумуляторов до финальной сборки машины. Такой подход исключает наценки посредников, а острая конкуренция между поставщиками комплектующих дополнительно сдерживает рост цен.

Наконец, нельзя не отметить прагматичный подход китайских инженеров. Их главная задача - не внедрить самую передовую и дорогую технологию ради престижа, а найти надежное и безопасное решение за адекватные деньги. Они часто берут за основу уже проверенные временем технологии, дорабатывая и адаптируя их под свои нужды. Это значительно удешевляет и ускоряет процесс разработки, не нанося ущерба ключевым потребительским качествам автомобиля.

По прогнозам, в текущем году объем продаж новых машин в Китае может достичь отметки в 32 миллиона единиц, что на 3% превысит показатели прошлого года. Примечательно, что почти половину рынка занимают гибридные и полностью электрические модели. Как отмечает эксперт журнала «Авто.ру» Иван Ананьев, в лидерах продаж на внутреннем рынке сейчас находятся такие бюджетные модели, как Geely Xingyuan и BYD Seagull, чья цена в пересчете на рубли не превышает миллиона. Однако в России эти автомобили теряют свою ценовую привлекательность - после уплаты всех пошлин и сборов их стоимость возрастает до полутора-двух с половиной миллионов рублей, что ограничивает их предложение на нашем рынке.

Упомянутые модели: Geely Xingyue , BYD Seagull
Упомянутые марки: Geely, BYD
