Секретная свалка в Мичигане хранит редкие маслкары золотой эпохи
Большинство автомобильных свалок заполнены машинами, которые не представляют интереса для восстановления из-за низкой стоимости и плохого состояния. Однако иногда среди них встречаются настоящие раритеты, особенно из эпохи золотого века маслкаров. Одна из таких свалок, скрытая в Мичигане, привлекла внимание благодаря уникальной коллекции классических автомобилей.
Видеообзор, подготовленный Райаном Бруттом с YouTube-канала "Auto Archaeology", показывает, что эта свалка функционировала несколько десятилетий и стала последним пристанищем для различных транспортных средств — от забытых на чердаках автомобилей до заброшенных классиков. Помимо легковых машин, здесь можно найти грузовики, автобусы и даже автодома.
Особое внимание заслуживают несколько маслкаров, которые, несмотря на изношенность, заслуживают второго шанса. В числе первых — Pontiac GTO 1966 года, известный как "Goat". Этот автомобиль долгое время стоял на открытом воздухе, и большая часть его оригинальной краски уступила место ржавчине. Салон также находится в плохом состоянии, что особенно обидно для машины с золотистым кузовом. Под капотом установлен V8 объемом 5,7 литра, но это не оригинальный двигатель, а более распространенный мотор Chevrolet объемом 350 кубических дюймов.
Для поклонников Ford особый интерес представляет Mercury Cougar 1968 года, появившийся в видео на отметке 2:20. Этот автомобиль находится в еще более плачевном состоянии, поскольку предыдущий владелец снял с него редкий 7-литровый V8 Cobra Jet объемом 428 кубических дюймов, оставив машину без двигателя. Этот агрегат, появившийся в середине 1968 года, встречается крайне редко, и количество таких автомобилей с этим мотором не превышает нескольких сотен. Mercury Cougar в таком состоянии однозначно стоит восстановить.
Еще один представитель Ford — Mustang Mach 1 1969 года — покоится на крыше автобуса. Информация о состоянии его двигателя отсутствует, но машина довольно распространена и недостающие детали можно найти. Тем не менее, такой автомобиль не заслуживает забвения на свалке.
Любители Corvette также найдут здесь интересный экземпляр — C3 поколения, предположительно относящийся к Больной эпохе (англ. Malaise era) в американской автомобильной индустрии 1973 - 1983 годов, когда маслкары бились в агонии из-за бензинового кризиса и новых требований к безопасности ТС. Кроме того, на свалке замечены Chrysler Conquest конца 1980-х и редкий послевоенный пикап International Harvester серии KB. Последний сохранился в относительно целостном виде, что делает его особенно ценным для коллекционеров.
Хорошая новость заключается в том, что владелец свалки готов продать все автомобили и технику, чтобы освободить территорию. В видео указаны контакты для связи с ним. Вопрос лишь в том, какой из этих раритетов станет первым объектом спасения. Для любителей редких марок особенно интересен пикап International Harvester.
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Chevrolet погиб, водитель каким-то чудом выжил
Уличные гонки белого Chevrolet Corvette с серебристым Ford Mustang привели к серьезной аварии. Chevrolet вылетел с дороги, задел фонарный столб и буквально рассыпался на части.Читать далее
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24.10.2023, 07:51
Звезда фильма «Такси» заговорил по-узбекски, чтобы сняться в рекламе
Французский актер Сами Насери, сыгравшую главную роль в культовом блокбастере «Такси» месяц назад приезжал в Узбекистан на международный кинофестиваль «Жемчужина шёлкового пути» и попутно снялся в местной рекламе, сев за руль экзотического китайского спорткара.Читать далее
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В Петербурге выловили Ford Mustang с уткой на крыше
Водный патруль петербургского комитета по транспорту остановил в Малой Невке необычный водоплавающий Ford Mustang, на крыше которого красовалась огромная желтая уточка.Читать далее
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Шелковый путь 2025: МАЗ выставит три экипажа против КамАЗа и Урала
12 июля стартует одна из самых масштабных и сложных внедорожных гонок года – международный ралли-рейд «Шелковый путь». В этом году маршрут пройдет по трем странам. Участников ждут разнообразные ландшафты – от берегов Байкала до песков Гоби и высокогорных трасс Горного Алтая. Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в зачете грузовиков Т5 сразу с тремя экипажами, среди которых как опытные гонщики, так и молодые спортсмены. Читать далее
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