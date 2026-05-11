162 документа о «неопознанных аномальных явлениях» теперь доступны всем - что скрывали ФБР и NASA

11 мая 2026, 06:05
Секретные материалы о НЛО: Белый дом рассекретил архив с уникальными данными
Впервые Белый дом открыл доступ к архиву из 162 документов о «неопознанных аномальных явлениях». В подборке - фото, отчеты и материалы ФБР, NASA и других ведомств. Почему это событие может изменить взгляд на внеземные явления и что теперь обсуждают эксперты - в нашем материале.
Публикация секретного архива НЛО на официальном сайте Белого дома стала настоящей сенсацией для всех, кто интересуется загадками мира и вопросами внеземной жизни. Впервые за долгие годы власти США решили открыть доступ к 162 документам, собранным в отдельные материалы о «неопознанных аномальных явлениях» (UAP). Среди них — фотографии, аналитические отчёты и свидетельства, собранные ФБР, НАСА и другими государственными структурами.
Этот шаг стал логическим продолжением заявления президента США Дональда Трампа, который ещё во Франции поручил профильным ведомствам начать поиск и публикацию всех правительственных материалов, связанных с UAP. После этого Министерство обороны США объявило о масштабной программе по рассекречиванию архивов, что вызвало бурную реакцию как среди специалистов, так и среди широкой общественности.
Особое внимание уделяется тому, что опубликованные материалы касаются именно неразрешённых случаев — тех, по которым эксперты не смогли дать однозначного объяснения наблюдаемым явлениям. Это означает, что в архиве собраны самые загадочные и спорные эпизоды, которые вызывают споры и порождают домыслы.
В первой части документов, уже выложенной в открытый доступ, можно найти не только сухие отчёты, но и реальные фотографии, схемы, а также внутренние переписки между ведомствами. Такой уровень прозрачности ранее был недостижим, и теперь у каждого есть возможность самостоятельно ознакомиться с тем, что раньше считалось государственной тайной.
Министр обороны США Пит Хегсет в своём официальном заявлении назвал публикацию архива «беспрецедентной прозрачностью» и подчеркнул, что американцы должны лично изучить эти материалы. По его словам, открытость в отношении UAP поможет снять многие домыслы и спекуляции, а также повысить доверие к государственным институтам.
Эксперты уже отмечают, что подобная инициатива может стать отправной точкой для новых исследований и обсуждений в научном сообществе. Открытие доступа к архиву не только подогревает интерес к теме НЛО, но и даёт почву для более глубокого анализа феномена UAP с привлечением сторонних специалистов.
Пока неизвестно, какие ещё документы будут опубликованы в будущем, однако уже сейчас ясно: Белый дом сделал шаг, который может изменить отношение общества к вопросам внеземной жизни и государственным секретам. Теперь каждый может самостоятельно изучить материалы и сделать выводы о загадочных явлениях, которые ранее оставались скрытыми от публики.
