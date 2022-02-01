Секреты автомобильной промышленности Северной Кореи: какие автомобили производят и на чем ездят в самой закрытой стране в мире
Ответить на этот вопрос трудно: Северная Корея очень закрытая страна, которая крайне редко раскрывает информацию о жизни своих граждан. Однако, благодаря появившемуся буквально на днях на YouTube видео от Donut Media, можно получить ответы на некоторые вопросы.
Огромное количество транспортных средств, которые есть в Северной Корее, предназначены для перевозки многочисленных военнослужащих. Однако в стране также есть множество импортных автомобилей. По словам перебежчиков, Mercedes-Benz де-факто являются правительственными автомобилями в Северной Корее, и чем выше положение чиновника, тем более дорогая и современная модель его перевозит.
Роскошные Тойоты также встречаются на дорогах страны, несмотря на торговые ограничения, не позволяющие производителю продавать там свои автомобили. Также на дорогах много Вольво 70-х годов.
Однако, в стране есть и автомобили отечественного производства. Первым автомобилем, собранным в Северной Корее, стала «Победа». Это стильный седан, разработанный инженерами советского завода ГАЗ. СССР построил завод в Пхеньяне для производства этого автомобиля и военных машин.
Также в Северной Корее есть завод Сунгри, открытый в 1950 году, где производили военную технику для корейской войны. На этом заводе давно уже делают многочисленные копии легковых автомобилей для внутреннего пользования, начиная с моделей ГАЗ и заканчивая подозрительно похожими на машины известных марок, таких как Volkswagen, Mercedes и других.
Северокорейская автомобильная компания Pyeonghwa Motors выпускала лицензионные версии Fiat на основе Siena и Doblo. После того как действие договора закончилось, здесь также стали делать копии автомобилей из других стран. Теперь у компании есть эксклюзивные права на производство новых автомобилей и продажу подержанных автомобилей в стране. Простым гражданам от этого, впрочем, не легче: официально частные лица в Северной Корее не могут владеть транспортными средствами.
С другой стороны, если вы лидер Северной Кореи, вы можете иметь практически любой, самый эксклюзивный и дорогой автомобиль. Известно, что лидер КНДР, Ким Чен Ын, владеет Audi R8, Range Rover, Rolls-Royce и многими другими эксклюзивными авто.
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