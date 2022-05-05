Секреты президентского Aurus Senat: как защищают пассажиров
Фото: Aurus
Бронированный топливный бак защищает от утечки топлива, а днище и потолок защищены от взрывных устройств, которые могут быть размещены под машиной или над ней. В автомобиле предусмотрена особая система связи между людьми, сидящими внутри автомобиля, и теми, кто находится снаружи. От газовой атаки защитит автономная система подачи воздуха в салон. Кроме того, в лимузине Aurus Senat имеется «умная» система пожаротушения.
Напомним, Aurus Senat оснащен 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и небольшим электромотором. Суммарная отдача гибридной установки достигает без малого 600 л.с. Разгон с места до «сотни» занимает менее 6 секунд, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.
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