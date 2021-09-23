Секунда до гибели: мужчина выскочил из машины за мгновение до того, как в нее врезалась фура
Как не поверить в судьбу, когда видишь такие картинки. Грузовик на полном ходу летит по городской улице и начинает «собирать» стоящие в пробке автомобили. В этот момент, стоящий около свой машины мужчина, буквально в доли секунды реагирует на происходящие от отскакивает в сторону.
На камеру видеонаблюдения попал сам драматический момент, когда водитель едва избежал столкновения с вышедшим из-под контроля грузовиком. На кадрах, снятых 20 сентября в городе Саньминь провинции Фуцзянь, видно, как красный грузовой автомобиль врезается в ряд стоящих в пробке автомобилей.
Ролик начинается с того, что мужчина стоит рядом со своей черной машиной с открытой дверью и пытается понять, что привело к остановке движения. Внезапно он оборачивается, скорее всего на шум, и отскакивает от машины на бетонную площадку. Ему удалось избежать ужасного столкновения, и, кажется, с ним все в полном порядке, чего нельзя сказать об автомобиле.
Спустя долю секунды грузовик, буксирующий груженый прицеп, сбивает белую машину со своего пути, а затем сминает такси золотого цвета и черный автомобиль из которого выскочил мужчина. Судя по записям, все участники ДТП остались невредимы.
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