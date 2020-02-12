Сельские трудяги: «Владимирец» или «Скаут»?
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Фото: Скаут
Габаритные размеры, понятное дело, разнятся. Если «старичок» укладывался в цифры 3110x1370x2500, то новый трактор имеет оригинальные, чуть уменьшенные размеры - 3200x1420x2290, что позволяет ему спокойно помещаться в гараже.
А вот движки разные. Если «старичок» оснащался 2-цилиндровым четырехтактным дизелем Д21А1 с воздушным охлаждением, то «Скаут» наряду с гидроусилителем получил 3-цилиндровый четырехтактный дизель YTO385 с жидкостным охлаждением. Роднит моторы только мощность – 25 лошадиных сил.
Производитель позиционирует «Скаут» как абсолютно новый продукт, разработанный исходя из современных условий и задач. А это: погрузка и разгрузка грузов; копание и бурение ям; уборка снега отвалом и коммунальной щеткой; перевозка грузов в прицепе; вспашка, боронование, посев и сбор урожая; покос густостебельной травы, сгребание и сбор сена в валки; опрыскивание ядохимикатами, разбрасывание удобрений.
Полвека в строю
Как ни крути, «Владимирец» Т-25 — настоящая классика. С конца 1960-х трактор выпускался на ХТЗ, потом, с 1972-го - на Владимирском тракторном заводе. У него полурамная конструкция с передним расположением силового агрегата и привод на задние колеса. Передние колеса – направляющие, уменьшенного диаметра.
25-сильный мотор - на эластичных подушках, что сглаживает вибрации, передающиеся на кабину при работе. Запуск силового агрегата осуществляется от электростартера напряжением 12В. Элементом питания стартера является аккумуляторная батарея. Стартер включен в электропроводку по однопроводной схеме. Минусовым контактом является корпус стартера. Двигатель прост в обслуживании, экономичен и неприхотлив к качеству топлива. Возникшие неисправности можно устранить в полевых условиях.
Кабина трактора оснащена отопителем, что позволяет использовать машину при низкой температуре окружающей среды. Для безопасного движения по дорогам общего пользования Т-25 имеет световую и звуковую сигнализацию.
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