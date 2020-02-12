Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
12 февраля 2020, 09:46

Сельские трудяги: «Владимирец» или «Скаут»?

  • 4610
  • 0
Фото: Fermer.ru
Компания «Скаут» анонсировала новый трактор — «Скаут» Т-254С. Кто в теме, наверное, обратил внимание на заводской индекс - он адресует нас к легендарному «Владимирцу» Т-25. Производитель, собственно говоря, и не скрывает некую преемственность машин, открыто сравнивая их.
Сельские трудяги Владимирец или Скаут

Фото: Скаут

Габаритные размеры, понятное дело, разнятся. Если «старичок» укладывался в цифры 3110x1370x2500, то новый трактор имеет оригинальные, чуть уменьшенные размеры - 3200x1420x2290, что позволяет ему  спокойно помещаться в гараже.

Ранее мы писали
Сегодня днем на 14 км автомобильной дороги Семенково-Заря, что в Вологодской области, с моста в реку чуть ...
Читать далее
У «Владимирца» больше масса (2 тонны против 1550 кг у «Скаута»), немного выше грузоподъемность (600 кг против 480 кг) и больше задних передач (6 против 2). При этом сопоставимы тяговый класс (0,6) и навесное оборудование (трехточечное прицепное устройство и ВОМ 540 об/мин).

А вот движки разные. Если «старичок» оснащался 2-цилиндровым четырехтактным дизелем Д21А1 с воздушным охлаждением, то «Скаут» наряду с гидроусилителем получил 3-цилиндровый четырехтактный дизель YTO385 с жидкостным охлаждением. Роднит моторы только мощность – 25 лошадиных сил.

Производитель позиционирует «Скаут» как абсолютно новый продукт, разработанный исходя из современных условий и задач. А это: погрузка и разгрузка грузов; копание и бурение ям; уборка снега отвалом и коммунальной щеткой; перевозка грузов в прицепе; вспашка, боронование, посев и сбор урожая; покос густостебельной травы, сгребание и сбор сена в валки; опрыскивание ядохимикатами, разбрасывание удобрений.

Ранее мы писали
В рамках открытия Центра импортозамещения и локализации в «Ленэкспо» Петербургский тракторный завод представил ...
Читать далее
В списке прочих заслуг трактора – наличие недорогих запасных частей, которые «всегда есть в продаже». Стоимость «Скаута» с кабиной – от 500 000 рублей. За коммунальное и строительное оборудование, плуги, бороны, окучники и пр. придется платить отдельно.

Полвека в строю

Как ни крути, «Владимирец» Т-25 — настоящая классика. С конца 1960-х трактор выпускался на ХТЗ, потом, с 1972-го - на Владимирском тракторном заводе. У него полурамная конструкция с передним расположением силового агрегата и привод на задние колеса. Передние колеса – направляющие, уменьшенного диаметра.

25-сильный мотор - на эластичных подушках, что сглаживает вибрации, передающиеся на кабину при работе. Запуск силового агрегата осуществляется от электростартера напряжением 12В. Элементом питания стартера является аккумуляторная батарея. Стартер включен в электропроводку по однопроводной схеме. Минусовым контактом является корпус стартера. Двигатель прост в обслуживании, экономичен и неприхотлив к качеству топлива. Возникшие неисправности можно устранить в полевых условиях.

Кабина трактора оснащена отопителем, что позволяет использовать машину при низкой температуре окружающей среды. Для безопасного движения по дорогам общего пользования Т-25 имеет световую и звуковую сигнализацию.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
В Porsche задумались о создании бюджетного спорткара
Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Денис
Новый УАЗ «Патриот»: еще одна версия
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Валерий
Отзыв о SsangYong Actyon 2007 года
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
Алёна
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
Повышение штрафов ПДД. Избавит ли от нарушений?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Сельские трудяги: «Владимирец» или «Скаут»?
Габаритные размеры, понятное дело, разнятся. Если «старичок» укладывался в цифры 3110x1370x2500, то новый трактор имеет оригинальные, чуть уменьшенные размеры - 3200x1420x2290, что позволяет ему  спокойно помещаться в гараже.{{material_128280}} У «Владимирца» больше масса (2 тонны против 1550 кг у «Скаута»), немного выше грузоподъемность (600 кг против 480 кг) и больше задних передач (6 против 2). При этом сопоставимы тяговый класс (0,6) и навесное оборудование (трехточечное прицепное устройство и ВОМ 540 об/мин).А вот движки разные. Если «старичок» оснащался 2-цилиндровым четырехтактным дизелем Д21А1 с воздушным охлаждением, то «Скаут» наряду с гидроусилителем получил 3-цилиндровый четырехтактный дизель YTO385 с жидкостным охлаждением. Роднит моторы только мощность – 25 лошадиных сил. Производитель позиционирует «Скаут» как абсолютно новый продукт, разработанный исходя из современных условий и задач. А это: погрузка и разгрузка грузов; копание и бурение ям; уборка снега отвалом и коммунальной щеткой; перевозка грузов в прицепе; вспашка, боронование, посев и сбор урожая; покос густостебельной травы, сгребание и сбор сена в валки; опрыскивание ядохимикатами, разбрасывание удобрений.{{material_111601}} В списке прочих заслуг трактора – наличие недорогих запасных частей, которые «всегда есть в продаже». Стоимость «Скаута» с кабиной – от 500 000 рублей. За коммунальное и строительное оборудование, плуги, бороны, окучники и пр. придется платить отдельно. Полвека в строюКак ни крути, «Владимирец» Т-25 — настоящая классика. С конца 1960-х трактор выпускался на ХТЗ, потом, с 1972-го - на Владимирском тракторном заводе. У него полурамная конструкция с передним расположением силового агрегата и привод на задние колеса. Передние колеса – направляющие, уменьшенного диаметра.25-сильный мотор - на эластичных подушках, что сглаживает вибрации, передающиеся на кабину при работе. Запуск силового агрегата осуществляется от электростартера напряжением 12В. Элементом питания стартера является аккумуляторная батарея. Стартер включен в электропроводку по однопроводной схеме. Минусовым контактом является корпус стартера. Двигатель прост в обслуживании, экономичен и неприхотлив к качеству топлива. Возникшие неисправности можно устранить в полевых условиях.Кабина трактора оснащена отопителем, что позволяет использовать машину при низкой температуре окружающей среды. Для безопасного движения по дорогам общего пользования Т-25 имеет световую и звуковую сигнализацию.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Чебоксары Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться