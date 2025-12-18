Кто из новых моделей поборется за главный титул — неожиданные имена и фавориты

Семь финалистов премии «Автомобиль года 2026» объявлены в Европе

В финал европейской премии вышли семь автомобилей. Испытания впервые пройдут в Испании. Победителя назовут в январе 2026 года. Эксперты отмечают интересные тенденции среди финалистов. Список моделей удивил сочетанием технологий и подходов.

В Европе определились претенденты на звание лучшего автомобиля 2026 года. Организаторы престижной премии Car of the Year опубликовали список финалистов, куда вошли сразу семь моделей. Впервые за всю историю конкурса итоговые испытания состоятся на испанском автодроме Castelloli. Именно там, в середине декабря, шестьдесят журналистов из разных стран проведут сравнительные тесты, чтобы выявить победителя.

В финальный перечень попали Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 и Skoda Elroq. Такой выбор отражает современные тенденции европейского рынка: производители делают ставку на проверенные платформы, сочетая электромобили, гибриды и традиционные бензиновые версии. По информации «Российской Газеты», жюри отмечает, что в этом году конкуренция особенно высока, а уровень качества всех финалистов заметно вырос.

Особое внимание эксперты уделяют моделям Skoda Elroq и Mercedes-Benz CLA. Именно они, по мнению специалистов, могут стать главными претендентами на победу. Skoda Elroq выделяется современными технологиями и свежим взглядом на сегмент электрокроссоверов, а Mercedes-Benz CLA демонстрирует эволюцию классических решений в сочетании с инновациями. В то же время выход в финал Dacia Bigster и Fiat Grande Panda подчеркивает растущий интерес к доступным и практичным автомобилям, которые становятся все более востребованными на фоне перемен в отрасли.

Фото: Kia

Эксперты отмечают, что нынешний состав финалистов отражает переходный этап для европейского автопрома. Производители не спешат с радикальными экспериментами, предпочитая развивать уже знакомые платформы и технологии. Это связано с тем, что рынок находится на стыке двух эпох: электрификация набирает обороты, но спрос на традиционные форматы по-прежнему высок.

Финальные тесты пройдут 16 и 17 декабря, а имя победителя станет известно в январе 2026 года. Как отмечают специалисты, результаты конкурса могут стать индикатором того, в каком направлении будет двигаться европейский автопром в ближайшие годы. Ожидается, что борьба за титул будет напряженной, ведь каждая из представленных моделей имеет свои сильные стороны и уникальные особенности.