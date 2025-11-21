Новые штрафы, дорогой импорт и замена прав: к чему готовиться водителям в декабре

21 ноября 2025, 11:18
Семь главных нововведений для российских водителей с 1 декабря 2025 года
Семь главных нововведений для российских водителей с 1 декабря 2025 года
Зима принесет водителям много нового. Правила ввоза машин снова меняются. Цены на авто могут сильно вырасти. Появятся новые штрафы за шины. Также придется проверить свои документы. Узнайте обо всех важных изменениях.
С наступлением зимы 2025 года российских автомобилистов ожидает ряд значительных перемен. Нововведения затронут как финансовую сторону владения автомобилем, так и повседневные правила эксплуатации. По информации издания Autonews, в силу вступают сразу семь важных поправок, о которых стоит знать каждому водителю.
Первое и, возможно, самое ощутимое изменение коснется расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, ввозимые из-за рубежа. С 1 декабря вступают в силу скорректированные правила, которые серьезно ограничивают применение льготных тарифов для физических лиц. Если раньше граждане могли ввезти машину для личного пользования по сниженной ставке, то теперь это послабление будет действовать только для автомобилей с двигателем мощностью до 160 л.с. Владельцам более мощных машин придется платить утильсбор по полному коммерческому тарифу. Для автомобилей, подпадающих под льготу, ставки останутся прежними: 3,4 тысячи рублей за новый транспорт и 5,2 тысячи - за авто старше трех лет.
Эти изменения неминуемо отразятся на стоимости машин, ввезенных по схеме «параллельного» импорта. Эксперты автомобильного рынка прогнозируют резкий скачок цен уже в начале декабря. Подорожание затронет многие популярные модели, мощность которых превышает установленный лимит в 160 л.с. В их числе такие кроссоверы, как Hyundai Tucson, Kia Sportage и Chery Tiggo 8 Pro Max, а также более крупные Hyundai Palisade и BMW X5. Доплата за них может варьироваться от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Специалисты ожидают, что это приведет к серьезному спаду на автомобильном рынке, который сможет восстановиться не ранее весны 2026 года.
Еще одно важное правило, которое начнет действовать с 1 декабря, - это обязательное использование зимних шин. Инспекторы ГИБДД получат законное право штрафовать водителей легковых и легких коммерческих автомобилей (категории M1 и N1) за езду на летней резине в зимний период, который официально длится с декабря по февраль. Штраф составит 500 рублей. Сотрудники полиции смогут определить нарушение визуально по отсутствию на шине специальной маркировки в виде снежинки. Кроме того, важно следить за общим состоянием покрышек: недопустимы сильный износ, порезы и трещины, а также установка разных типов шин на одну ось.
Многим водителям в декабре предстоит заняться заменой водительских удостоверений. Речь идет о тех документах, срок действия которых истекал в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Ранее правительство автоматически продлило их на три года из-за пандемии и санкций. Теперь этот льготный период заканчивается, и до конца декабря 2025 года все такие удостоверения необходимо обновить. Управление автомобилем с просроченными правами грозит серьезным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей и эвакуацией машины на спецстоянку.
Помимо этого, 1 декабря истекает срок уплаты транспортного налога за 2024 год. Налоговая служба самостоятельно рассчитывает сумму и направляет уведомления. Стоит помнить, что с недавнего времени ФНС может списывать задолженности свыше 500 рублей напрямую с банковских счетов граждан без судебного решения. Также 19 декабря произойдет плановое обновление справочников средней стоимости запчастей, которые используются страховыми компаниями для расчета выплат по ОСАГО. Наконец, 31 декабря завершается акция по бесплатному проезду по платным трассам для владельцев электромобилей. Вопрос о ее продлении на 2026 год пока остается открытым.
Похожие материалы Хендай, Киа, Чери, БМВ, Тойота, Фольксваген, Джили
-
23.11.2025, 08:00
Как заменить водительские права через МФЦ в 2025 году: инструкция
Водительское удостоверение теперь меняют по-новому. Процедура стала доступнее, но дольше. Госпошлина заметно выросла с осени. Узнайте все детали и подводные камни. Соберите нужные документы без ошибок.Читать далее
-
22.11.2025, 10:00
Какие перемены ждут российских водителей с декабря 2025 года
Скоро вступят в силу новые правила для автомобилистов. Изменения затронут налоги, страховку и шины. Водителям стоит быть внимательнее к деталям. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 08:00
Как продлить жизнь шипованным шинам и сэкономить на покупке нового комплекта
Зимняя резина дорожает с каждым годом. Но покупку можно отложить надолго. Эксперты поделились простыми секретами ухода. Соблюдение этих правил сбережет ваш бюджет. Узнайте, как сохранить шипы и протектор.Читать далее
-
21.11.2025, 16:47
В Госдуме предложили компенсировать ошибочные штрафы бесплатной парковкой на месяц
В России обсуждают новую инициативу для автомобилистов. Власти ищут способы поддержки водителей. Вопрос компенсации за ошибочные штрафы вновь на повестке. Возможны изменения в системе городских парковок.Читать далее
-
21.11.2025, 13:51
АвтоВАЗ предупредил о скором подорожании автомобилей Lada из-за себестоимости
Стоимость машин Lada скоро изменится. Производитель готовится к пересмотру прайс-листов. На это есть несколько веских причин. Прежние ценники удерживать уже невозможно. Что ждет покупателей в автосалонах?Читать далее
-
21.11.2025, 11:47
АвтоВАЗ: новый закон о локализации такси не приведет к росту цен на поездки
Новые правила для такси уже скоро. Цены на поездки могут измениться. АвтоВАЗ сделал важное заявление. Отечественные машины останутся доступными. Узнайте, чего ждать пассажирам и водителям. Это коснется абсолютно каждого жителя страны.Читать далее
-
21.11.2025, 11:12
В России наметился дефицит популярных китайских автомобилей трех брендов
На российском авторынке назревает серьезная проблема. Популярные модели скоро могут стать дефицитом. Дилеры бьют тревогу из-за поставок. Покупателям стоит поторопиться с выбором авто. Спрос на машины резко вырос.Читать далее
-
21.11.2025, 08:16
Автоматизация экзаменов на права в России: почему это пока фантастика
В России обсуждают новую систему сдачи экзаменов. Инспекторов ГИБДД хотят заменить роботами. Однако эта идея вызывает много споров. Эксперты указывают на серьезные проблемы. Узнайте, почему автоматизация пока нереальна.Читать далее
-
20.11.2025, 17:25
В России изменят правила наказания за неправильную тонировку стекол
В Госдуме готовят важные поправки. Они касаются тонировки стекол авто. Старые правила скоро перестанут действовать. Вводится единый и понятный стандарт. Узнайте, к чему готовиться водителям.Читать далее
-
20.11.2025, 17:07
Новые штрафы и ужесточение старых. Что готовят власти для водителей
Власти готовят серьезные изменения для водителей. Наказания за нарушения ПДД станут строже. Появятся и совершенно новые штрафы. Рассказываем, к чему стоит готовиться автомобилистам. Изменения коснутся многих аспектов вождения.Читать далее
Похожие материалы Хендай, Киа, Чери, БМВ, Тойота, Фольксваген, Джили
-
23.11.2025, 08:00
Как заменить водительские права через МФЦ в 2025 году: инструкция
Водительское удостоверение теперь меняют по-новому. Процедура стала доступнее, но дольше. Госпошлина заметно выросла с осени. Узнайте все детали и подводные камни. Соберите нужные документы без ошибок.Читать далее
-
22.11.2025, 10:00
Какие перемены ждут российских водителей с декабря 2025 года
Скоро вступят в силу новые правила для автомобилистов. Изменения затронут налоги, страховку и шины. Водителям стоит быть внимательнее к деталям. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 08:00
Как продлить жизнь шипованным шинам и сэкономить на покупке нового комплекта
Зимняя резина дорожает с каждым годом. Но покупку можно отложить надолго. Эксперты поделились простыми секретами ухода. Соблюдение этих правил сбережет ваш бюджет. Узнайте, как сохранить шипы и протектор.Читать далее
-
21.11.2025, 16:47
В Госдуме предложили компенсировать ошибочные штрафы бесплатной парковкой на месяц
В России обсуждают новую инициативу для автомобилистов. Власти ищут способы поддержки водителей. Вопрос компенсации за ошибочные штрафы вновь на повестке. Возможны изменения в системе городских парковок.Читать далее
-
21.11.2025, 13:51
АвтоВАЗ предупредил о скором подорожании автомобилей Lada из-за себестоимости
Стоимость машин Lada скоро изменится. Производитель готовится к пересмотру прайс-листов. На это есть несколько веских причин. Прежние ценники удерживать уже невозможно. Что ждет покупателей в автосалонах?Читать далее
-
21.11.2025, 11:47
АвтоВАЗ: новый закон о локализации такси не приведет к росту цен на поездки
Новые правила для такси уже скоро. Цены на поездки могут измениться. АвтоВАЗ сделал важное заявление. Отечественные машины останутся доступными. Узнайте, чего ждать пассажирам и водителям. Это коснется абсолютно каждого жителя страны.Читать далее
-
21.11.2025, 11:12
В России наметился дефицит популярных китайских автомобилей трех брендов
На российском авторынке назревает серьезная проблема. Популярные модели скоро могут стать дефицитом. Дилеры бьют тревогу из-за поставок. Покупателям стоит поторопиться с выбором авто. Спрос на машины резко вырос.Читать далее
-
21.11.2025, 08:16
Автоматизация экзаменов на права в России: почему это пока фантастика
В России обсуждают новую систему сдачи экзаменов. Инспекторов ГИБДД хотят заменить роботами. Однако эта идея вызывает много споров. Эксперты указывают на серьезные проблемы. Узнайте, почему автоматизация пока нереальна.Читать далее
-
20.11.2025, 17:25
В России изменят правила наказания за неправильную тонировку стекол
В Госдуме готовят важные поправки. Они касаются тонировки стекол авто. Старые правила скоро перестанут действовать. Вводится единый и понятный стандарт. Узнайте, к чему готовиться водителям.Читать далее
-
20.11.2025, 17:07
Новые штрафы и ужесточение старых. Что готовят власти для водителей
Власти готовят серьезные изменения для водителей. Наказания за нарушения ПДД станут строже. Появятся и совершенно новые штрафы. Рассказываем, к чему стоит готовиться автомобилистам. Изменения коснутся многих аспектов вождения.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве