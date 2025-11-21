Новые штрафы, дорогой импорт и замена прав: к чему готовиться водителям в декабре

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

21 ноября 2025, 11:18

Семь главных нововведений для российских водителей с 1 декабря 2025 года

Зима принесет водителям много нового. Правила ввоза машин снова меняются. Цены на авто могут сильно вырасти. Появятся новые штрафы за шины. Также придется проверить свои документы. Узнайте обо всех важных изменениях.

С наступлением зимы 2025 года российских автомобилистов ожидает ряд значительных перемен. Нововведения затронут как финансовую сторону владения автомобилем, так и повседневные правила эксплуатации. По информации издания Autonews, в силу вступают сразу семь важных поправок, о которых стоит знать каждому водителю.

Первое и, возможно, самое ощутимое изменение коснется расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, ввозимые из-за рубежа. С 1 декабря вступают в силу скорректированные правила, которые серьезно ограничивают применение льготных тарифов для физических лиц. Если раньше граждане могли ввезти машину для личного пользования по сниженной ставке, то теперь это послабление будет действовать только для автомобилей с двигателем мощностью до 160 л.с. Владельцам более мощных машин придется платить утильсбор по полному коммерческому тарифу. Для автомобилей, подпадающих под льготу, ставки останутся прежними: 3,4 тысячи рублей за новый транспорт и 5,2 тысячи - за авто старше трех лет.

Эти изменения неминуемо отразятся на стоимости машин, ввезенных по схеме «параллельного» импорта. Эксперты автомобильного рынка прогнозируют резкий скачок цен уже в начале декабря. Подорожание затронет многие популярные модели, мощность которых превышает установленный лимит в 160 л.с. В их числе такие кроссоверы, как Hyundai Tucson, Kia Sportage и Chery Tiggo 8 Pro Max, а также более крупные Hyundai Palisade и BMW X5. Доплата за них может варьироваться от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Специалисты ожидают, что это приведет к серьезному спаду на автомобильном рынке, который сможет восстановиться не ранее весны 2026 года.

Еще одно важное правило, которое начнет действовать с 1 декабря, - это обязательное использование зимних шин. Инспекторы ГИБДД получат законное право штрафовать водителей легковых и легких коммерческих автомобилей (категории M1 и N1) за езду на летней резине в зимний период, который официально длится с декабря по февраль. Штраф составит 500 рублей. Сотрудники полиции смогут определить нарушение визуально по отсутствию на шине специальной маркировки в виде снежинки. Кроме того, важно следить за общим состоянием покрышек: недопустимы сильный износ, порезы и трещины, а также установка разных типов шин на одну ось.

Многим водителям в декабре предстоит заняться заменой водительских удостоверений. Речь идет о тех документах, срок действия которых истекал в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Ранее правительство автоматически продлило их на три года из-за пандемии и санкций. Теперь этот льготный период заканчивается, и до конца декабря 2025 года все такие удостоверения необходимо обновить. Управление автомобилем с просроченными правами грозит серьезным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей и эвакуацией машины на спецстоянку.

Помимо этого, 1 декабря истекает срок уплаты транспортного налога за 2024 год. Налоговая служба самостоятельно рассчитывает сумму и направляет уведомления. Стоит помнить, что с недавнего времени ФНС может списывать задолженности свыше 500 рублей напрямую с банковских счетов граждан без судебного решения. Также 19 декабря произойдет плановое обновление справочников средней стоимости запчастей, которые используются страховыми компаниями для расчета выплат по ОСАГО. Наконец, 31 декабря завершается акция по бесплатному проезду по платным трассам для владельцев электромобилей. Вопрос о ее продлении на 2026 год пока остается открытым.

Упомянутые марки: Hyundai, KIA, Chery, BMW, Toyota, Volkswagen, Geely
Похожие материалы Хендай, Киа, Чери, БМВ, Тойота, Фольксваген, Джили

