Эти семь ошибок зимой убьют ваш автомобиль - проверьте себя

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 ноября 2025, 09:00

Семь главных правил подготовки автомобиля к суровой русской зиме

Семь главных правил подготовки автомобиля к суровой русской зиме

Эти семь ошибок зимой убьют ваш автомобиль - проверьте себя

Семь главных правил подготовки автомобиля к суровой русской зиме

Приближаются холода и сильные морозы. Ваш автомобиль готов к испытаниям? Эксперты назвали главные пункты проверки. Некоторые водители о них забывают. Это приводит к серьезным поломкам. Узнайте, как избежать проблем.

Приближаются холода и сильные морозы. Ваш автомобиль готов к испытаниям? Эксперты назвали главные пункты проверки. Некоторые водители о них забывают. Это приводит к серьезным поломкам. Узнайте, как избежать проблем.

С наступлением холодов каждый автовладелец задается вопросом готовности своей машины к зимним испытаниям. От правильной подготовки зависит не только утренний запуск двигателя в мороз, но и безопасность на скользкой дороге. Зимний период - это настоящее испытание для автомобиля: технические жидкости становятся гуще, аккумулятор теряет заряд, а дорожные реагенты и постоянные скачки температуры пагубно влияют на все системы. Технический специалист одной из крупных сетей автосервисов поделился ключевыми рекомендациями, как пишет «Российская Газета».

Начать подготовку следует с комплексной диагностики. В идеале, стоит проверить все основные узлы: двигатель, подвеску, электрику. Если же бюджет или время ограничены, обязательным минимумом является диагностика ходовой части. Это позволит выявить скрытые неисправности, которые могут проявиться в самый неподходящий момент.

Особое внимание уделите аккумулятору. На холоде его емкость может упасть почти вдвое, так как химические процессы внутри батареи замедляются. Если напряжение на клеммах при выключенном моторе составляет менее 12,4 вольт, аккумулятор пора заряжать или менять. Не забудьте проверить и зачистить контакты - плохой контакт мешает нормальной работе стартера.

Следующий важный пункт - моторное масло. С понижением температуры его вязкость увеличивается, что затрудняет работу масляного насоса и смазку деталей двигателя. На зиму рекомендуется использовать масла с низкой вязкостью, например, с маркировкой 0W-30 или 5W-40. Цифра перед буквой «W» (winter) указывает на сохранение текучести при низких температурах, что обеспечивает защиту мотора с первых секунд после запуска. Игнорирование своевременной замены масла ведет к повышенному износу цилиндров и поршней.

Не стоит забывать и о других технических жидкостях. Проверьте уровень и состояние масла в коробке передач, тормозной жидкости и жидкости гидроусилителя руля. И, конечно, заранее залейте в бачок омывателя качественную незамерзающую жидкость.

Система охлаждения также требует пристального контроля. Антифриз со временем теряет свои свойства, в частности, антикоррозионные присадки. Это может привести к повреждению радиатора или помпы. Плотность охлаждающей жидкости можно проверить с помощью ареометра, и если она ниже нормы, антифриз необходимо заменить.

Ключ к безопасности зимой - это правильные шины. Летняя резина на морозе твердеет и теряет сцепление с дорогой. Зимние покрышки, благодаря специальному составу, остаются эластичными даже в сильный мороз. Убедитесь, что глубина протектора составляет не менее 4 мм, а давление в шинах немного выше летних показателей, примерно на 0,2-0,3 бара, так как холодный воздух сжимается.

Наконец, позаботьтесь о кузове. Обработайте резиновые уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой, чтобы они не примерзали. Для защиты от агрессивных дорожных реагентов полезна антикоррозийная обработка днища и колесных арок. Эти простые шаги помогут сохранить автомобиль в рабочем состоянии и сделают зимние поездки комфортными и безопасными.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Нижний Новгород Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться