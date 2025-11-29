Эти семь ошибок зимой убьют ваш автомобиль - проверьте себя

29 ноября 2025, 09:00
Семь главных правил подготовки автомобиля к суровой русской зиме
Семь главных правил подготовки автомобиля к суровой русской зиме
Приближаются холода и сильные морозы. Ваш автомобиль готов к испытаниям? Эксперты назвали главные пункты проверки. Некоторые водители о них забывают. Это приводит к серьезным поломкам. Узнайте, как избежать проблем.
С наступлением холодов каждый автовладелец задается вопросом готовности своей машины к зимним испытаниям. От правильной подготовки зависит не только утренний запуск двигателя в мороз, но и безопасность на скользкой дороге. Зимний период - это настоящее испытание для автомобиля: технические жидкости становятся гуще, аккумулятор теряет заряд, а дорожные реагенты и постоянные скачки температуры пагубно влияют на все системы. Технический специалист одной из крупных сетей автосервисов поделился ключевыми рекомендациями, как пишет «Российская Газета».
Начать подготовку следует с комплексной диагностики. В идеале, стоит проверить все основные узлы: двигатель, подвеску, электрику. Если же бюджет или время ограничены, обязательным минимумом является диагностика ходовой части. Это позволит выявить скрытые неисправности, которые могут проявиться в самый неподходящий момент.
Особое внимание уделите аккумулятору. На холоде его емкость может упасть почти вдвое, так как химические процессы внутри батареи замедляются. Если напряжение на клеммах при выключенном моторе составляет менее 12,4 вольт, аккумулятор пора заряжать или менять. Не забудьте проверить и зачистить контакты - плохой контакт мешает нормальной работе стартера.
Следующий важный пункт - моторное масло. С понижением температуры его вязкость увеличивается, что затрудняет работу масляного насоса и смазку деталей двигателя. На зиму рекомендуется использовать масла с низкой вязкостью, например, с маркировкой 0W-30 или 5W-40. Цифра перед буквой «W» (winter) указывает на сохранение текучести при низких температурах, что обеспечивает защиту мотора с первых секунд после запуска. Игнорирование своевременной замены масла ведет к повышенному износу цилиндров и поршней.
Не стоит забывать и о других технических жидкостях. Проверьте уровень и состояние масла в коробке передач, тормозной жидкости и жидкости гидроусилителя руля. И, конечно, заранее залейте в бачок омывателя качественную незамерзающую жидкость.
Система охлаждения также требует пристального контроля. Антифриз со временем теряет свои свойства, в частности, антикоррозионные присадки. Это может привести к повреждению радиатора или помпы. Плотность охлаждающей жидкости можно проверить с помощью ареометра, и если она ниже нормы, антифриз необходимо заменить.
Ключ к безопасности зимой - это правильные шины. Летняя резина на морозе твердеет и теряет сцепление с дорогой. Зимние покрышки, благодаря специальному составу, остаются эластичными даже в сильный мороз. Убедитесь, что глубина протектора составляет не менее 4 мм, а давление в шинах немного выше летних показателей, примерно на 0,2-0,3 бара, так как холодный воздух сжимается.
Наконец, позаботьтесь о кузове. Обработайте резиновые уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой, чтобы они не примерзали. Для защиты от агрессивных дорожных реагентов полезна антикоррозийная обработка днища и колесных арок. Эти простые шаги помогут сохранить автомобиль в рабочем состоянии и сделают зимние поездки комфортными и безопасными.
Похожие материалы
-
29.11.2025, 10:00
Эксперты объяснили, сколько минут нужно греть двигатель зимой при разной погоде
Сколько нужно греть мотор зимой? Этот вопрос волнует многих водителей. Эксперты дали свои рекомендации. Они зависят от уличной температуры. Узнайте оптимальное время для прогрева. Это поможет сберечь ваш автомобиль.Читать далее
-
29.11.2025, 08:00
Эксперт обьяснил почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения
Длительный простой очень вредит автомобилю. Это сильно сокращает его ресурс. Узнайте, какие узлы страдают первыми. Простые советы помогут избежать ремонта. Не дайте машине превратиться в хлам.Читать далее
-
29.11.2025, 07:48
Новый прицеп Лайка для путешествий: комфорт и функциональность для четверых
Встречайте свежий прицеп Лайка для четверых. Две версии, множество опций и современный дизайн. Узнайте, чем отличается новинка от флагмана. Подробности о комплектациях и возможностях – в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 07:01
Nixon: новый кемпер для путешествий с максимальным комфортом и индивидуальностью
Мобильный дом на колесах становится все популярнее. Кемперы Nixon созданы для тех, кто мечтает о свободе и комфорте. Узнайте, почему такие авто выбирают для приключений. Какие возможности открывает индивидуальная настройка? Оцените преимущества современного кемпера.Читать далее
-
28.11.2025, 21:34
Необычный Rolls-Royce Dawn с кружевной решеткой и странным тюнингом вызвал споры
В Сети появился Rolls-Royce Dawn с необычным внешним видом. Машина получила решетку, напоминающую кружево, и тонкую светодиодную полосу сзади. Внутри – яркая красная отделка. Цена и подробности тюнинга держатся в секрете. Эксперты гадают, кто решится купить такой автомобиль.Читать далее
-
28.11.2025, 18:26
К 2050 году 70% новых авто в России будут электрическими благодаря «Росатому». Верите?
Продажи электрокаров в России бьют рекорды. Инфраструктура стремительно развивается. Госкорпорация «Росатом» играет ключевую роль. Узнайте, что ждет российский авторынок. Готовится настоящий технологический прорыв.Читать далее
-
28.11.2025, 17:21
В Швеции автомобилисты массово переходят на дешевые зимние шины: тревожная тенденция
В Швеции растет интерес к недорогим зимним шинам. Исследование выявило неожиданные предпочтения водителей. Эксперты предупреждают о рисках. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 16:49
Центробанк меняет правила ОСАГО для российских водителей с декабря
Стоимость автогражданки скоро изменится. ЦБ готовит новые правила для всех. Страховщики получат больше свободы. Что ждет российских автовладельцев? Узнайте главные подробности первыми.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Газ на турбомотор: чем грозит такая экономия на топливе автовладельцу
Многие хотят экономить на топливе. Они ставят газовое оборудование. Но это может быть очень опасно. Особенно для современных моторов. Такая модификация грозит серьезными поломками. Узнайте все риски перед установкой.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
Похожие материалы
-
29.11.2025, 10:00
Эксперты объяснили, сколько минут нужно греть двигатель зимой при разной погоде
Сколько нужно греть мотор зимой? Этот вопрос волнует многих водителей. Эксперты дали свои рекомендации. Они зависят от уличной температуры. Узнайте оптимальное время для прогрева. Это поможет сберечь ваш автомобиль.Читать далее
-
29.11.2025, 08:00
Эксперт обьяснил почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения
Длительный простой очень вредит автомобилю. Это сильно сокращает его ресурс. Узнайте, какие узлы страдают первыми. Простые советы помогут избежать ремонта. Не дайте машине превратиться в хлам.Читать далее
-
29.11.2025, 07:48
Новый прицеп Лайка для путешествий: комфорт и функциональность для четверых
Встречайте свежий прицеп Лайка для четверых. Две версии, множество опций и современный дизайн. Узнайте, чем отличается новинка от флагмана. Подробности о комплектациях и возможностях – в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 07:01
Nixon: новый кемпер для путешествий с максимальным комфортом и индивидуальностью
Мобильный дом на колесах становится все популярнее. Кемперы Nixon созданы для тех, кто мечтает о свободе и комфорте. Узнайте, почему такие авто выбирают для приключений. Какие возможности открывает индивидуальная настройка? Оцените преимущества современного кемпера.Читать далее
-
28.11.2025, 21:34
Необычный Rolls-Royce Dawn с кружевной решеткой и странным тюнингом вызвал споры
В Сети появился Rolls-Royce Dawn с необычным внешним видом. Машина получила решетку, напоминающую кружево, и тонкую светодиодную полосу сзади. Внутри – яркая красная отделка. Цена и подробности тюнинга держатся в секрете. Эксперты гадают, кто решится купить такой автомобиль.Читать далее
-
28.11.2025, 18:26
К 2050 году 70% новых авто в России будут электрическими благодаря «Росатому». Верите?
Продажи электрокаров в России бьют рекорды. Инфраструктура стремительно развивается. Госкорпорация «Росатом» играет ключевую роль. Узнайте, что ждет российский авторынок. Готовится настоящий технологический прорыв.Читать далее
-
28.11.2025, 17:21
В Швеции автомобилисты массово переходят на дешевые зимние шины: тревожная тенденция
В Швеции растет интерес к недорогим зимним шинам. Исследование выявило неожиданные предпочтения водителей. Эксперты предупреждают о рисках. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 16:49
Центробанк меняет правила ОСАГО для российских водителей с декабря
Стоимость автогражданки скоро изменится. ЦБ готовит новые правила для всех. Страховщики получат больше свободы. Что ждет российских автовладельцев? Узнайте главные подробности первыми.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Газ на турбомотор: чем грозит такая экономия на топливе автовладельцу
Многие хотят экономить на топливе. Они ставят газовое оборудование. Но это может быть очень опасно. Особенно для современных моторов. Такая модификация грозит серьезными поломками. Узнайте все риски перед установкой.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве