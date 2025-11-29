Эти семь ошибок зимой убьют ваш автомобиль - проверьте себя

Семь главных правил подготовки автомобиля к суровой русской зиме

Приближаются холода и сильные морозы. Ваш автомобиль готов к испытаниям? Эксперты назвали главные пункты проверки. Некоторые водители о них забывают. Это приводит к серьезным поломкам. Узнайте, как избежать проблем.

С наступлением холодов каждый автовладелец задается вопросом готовности своей машины к зимним испытаниям. От правильной подготовки зависит не только утренний запуск двигателя в мороз, но и безопасность на скользкой дороге. Зимний период - это настоящее испытание для автомобиля: технические жидкости становятся гуще, аккумулятор теряет заряд, а дорожные реагенты и постоянные скачки температуры пагубно влияют на все системы. Технический специалист одной из крупных сетей автосервисов поделился ключевыми рекомендациями, как пишет «Российская Газета».

Начать подготовку следует с комплексной диагностики. В идеале, стоит проверить все основные узлы: двигатель, подвеску, электрику. Если же бюджет или время ограничены, обязательным минимумом является диагностика ходовой части. Это позволит выявить скрытые неисправности, которые могут проявиться в самый неподходящий момент.

Особое внимание уделите аккумулятору. На холоде его емкость может упасть почти вдвое, так как химические процессы внутри батареи замедляются. Если напряжение на клеммах при выключенном моторе составляет менее 12,4 вольт, аккумулятор пора заряжать или менять. Не забудьте проверить и зачистить контакты - плохой контакт мешает нормальной работе стартера.

Следующий важный пункт - моторное масло. С понижением температуры его вязкость увеличивается, что затрудняет работу масляного насоса и смазку деталей двигателя. На зиму рекомендуется использовать масла с низкой вязкостью, например, с маркировкой 0W-30 или 5W-40. Цифра перед буквой «W» (winter) указывает на сохранение текучести при низких температурах, что обеспечивает защиту мотора с первых секунд после запуска. Игнорирование своевременной замены масла ведет к повышенному износу цилиндров и поршней.

Не стоит забывать и о других технических жидкостях. Проверьте уровень и состояние масла в коробке передач, тормозной жидкости и жидкости гидроусилителя руля. И, конечно, заранее залейте в бачок омывателя качественную незамерзающую жидкость.

Система охлаждения также требует пристального контроля. Антифриз со временем теряет свои свойства, в частности, антикоррозионные присадки. Это может привести к повреждению радиатора или помпы. Плотность охлаждающей жидкости можно проверить с помощью ареометра, и если она ниже нормы, антифриз необходимо заменить.

Ключ к безопасности зимой - это правильные шины. Летняя резина на морозе твердеет и теряет сцепление с дорогой. Зимние покрышки, благодаря специальному составу, остаются эластичными даже в сильный мороз. Убедитесь, что глубина протектора составляет не менее 4 мм, а давление в шинах немного выше летних показателей, примерно на 0,2-0,3 бара, так как холодный воздух сжимается.

Наконец, позаботьтесь о кузове. Обработайте резиновые уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой, чтобы они не примерзали. Для защиты от агрессивных дорожных реагентов полезна антикоррозийная обработка днища и колесных арок. Эти простые шаги помогут сохранить автомобиль в рабочем состоянии и сделают зимние поездки комфортными и безопасными.