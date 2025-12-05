Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

5 декабря 2025, 13:27

Новый утильсбор не для всех - эти 6 иномарок сохранят цены

Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.

С началом зимы в России вступили в силу обновленные правила уплаты утилизационного сбора, что грозит серьезным пересмотром цен на автомобили, ввозимые по схеме параллельного импорта. Как сообщает издание Autonews, для большинства таких машин подорожание практически неизбежно. Однако в новых правилах нашлась лазейка. Резкого скачка цен удастся избежать тем иномаркам, мощность двигателя которых не превышает 160 л.с. На них распространяется льготная ставка сбора, что позволяет дилерам сохранять старые прайс-листы. Давайте посмотрим, какие интересные модели все еще можно купить без существенной переплаты.

Одним из главных хитов в этой категории остается корейский кроссовер Kia Seltos. В автосалонах его можно найти с 1,5-литровым мотором на 115 л.с. в паре с вариатором. Представители дилерских центров подтверждают высокий спрос на эту модель и не планируют прекращать поставки. Например, в одном из московских шоу-румов за автомобиль 2025 года в богатой комплектации Premium Edition просят 3,4 млн рублей. Продавцы уверены, что благодаря льготному «утилю» Seltos и дальше будет пользоваться популярностью у россиян.

Еще один корейский бестселлер, который избежал ценового удара, - это обновленный Hyundai Tucson с двухлитровым 150-сильным двигателем и полным приводом. Правда, найти его в наличии становится все сложнее. Во многих крупных автосалонах запасы уже исчерпаны. Там, где кроссоверы еще остались, за них просят около 4,3 млн рублей. Менеджеры отмечают, что хотя эти машины и подпадают под льготу, будущие поставки под большим вопросом. Поэтому советуют не откладывать покупку, если модель пришлась по душе.

Для любителей настоящего бездорожья есть хорошие новости. В Россию по параллельному импорту начали привозить японские внедорожники Suzuki Jimny. Его скромный 1,5-литровый мотор выдает всего 102 л.с., что делает его идеальным кандидатом на льготный сбор. В одном из дилерских центров сети «Рольф» этот компактный вездеход оценили в 3,9 млн рублей. Сотрудники автосалона считают, что на фоне общей реформы утильсбора Jimny становится очень привлекательным предложением на рынке.

Даже в премиальном сегменте нашлись модели, не затронутые новыми правилами. Например, дилеры предлагают дизельный Mercedes-Benz GLB с двухлитровым мотором мощностью 150 л.с. Конечно, цена кусается - 6,3 млн рублей за автомобиль 2025 года. За эти деньги покупатель получает кроссовер с полным приводом, пневмоподвеской и богатым набором опций. Правда, о перспективах дальнейших поставок продавцы говорят неохотно, намекая на скорый дебют нового поколения модели.

Среди седанов, сохранивших адекватную цену, выделяется Audi A3 L. Эти машины везут в Россию из Китая, и они оснащаются 1,5-литровым двигателем на 160 л.с. - ровно на границе льготной категории. Дилеры планируют и дальше активно поставлять эти седаны. В шоу-руме «Рольф» за богато оснащенный автомобиль просят 5 млн рублей. При этом менеджеры предупреждают, что хотя «утиль» не повлияет на цену, стоимость может измениться из-за других рыночных факторов.

Наконец, легендарная Toyota Camry. Японский седан с двухлитровым 150-сильным мотором пользуется таким спросом, что почти исчез из московских автосалонов. Оставшиеся экземпляры можно пересчитать по пальцам, а цена на них держится в районе 5 млн рублей. Однако дилеры не унывают и ожидают новые партии автомобилей, которые также подпадут под льготный утилизационный сбор, что позволит сохранить интерес покупателей к этой популярной модели.

Упомянутые модели: KIA Seltos (от 1 099 900 Р), Hyundai Tucson (от 1 209 900 Р), Suzuki Jimny (от 1 175 000 Р), Audi A3 (от 1 304 000 Р), Toyota Camry (от 1 364 000 Р), Mercedes GLB (от 2 520 000 Р)
Упомянутые марки: KIA, Hyundai, Suzuki, Audi, Toyota, Mercedes
