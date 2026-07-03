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Автор: Дарья Климова

3 июля 2026, 12:22

Семь культовых Citroën: как инженер из Парижа изменил автоиндустрию Франции

Семь культовых Citroën: как инженер из Парижа изменил автоиндустрию Франции

Почему Citroën стал символом инноваций и что говорят эксперты о его наследии

Семь культовых Citroën: как инженер из Парижа изменил автоиндустрию Франции

91 год назад не стало Андре Гюстава Ситроена - человека, который перевернул представление о массовом автомобиле. Какие решения он внедрил первым, почему его машины до сих пор называют культовыми и что изменилось в подходе к производству авто - объясняем на примерах семи моделей. Мало кто знает, что многие привычные сегодня технологии появились именно благодаря Citroën.

91 год назад не стало Андре Гюстава Ситроена - человека, который перевернул представление о массовом автомобиле. Какие решения он внедрил первым, почему его машины до сих пор называют культовыми и что изменилось в подходе к производству авто - объясняем на примерах семи моделей. Мало кто знает, что многие привычные сегодня технологии появились именно благодаря Citroën.

История Citroën - это не просто рассказ о марке, а пример того, как один человек сумел задать новый вектор для всей европейской автоиндустрии. Для российских автолюбителей этот опыт особенно актуален: многие решения, которые сегодня считаются стандартом, впервые были реализованы именно на автомобилях Citroën. Это не только про технологии, но и про подход к доступности, сервису и массовому производству.

Андре Гюстав Ситроен родился в Париже в семье, где отец занимался торговлей алмазами, а мать была польского происхождения. Получив инженерное образование в Политехнической школе, он быстро проявил себя как талантливый управленец: в 1908 году возглавил компанию Mors и вывел ее из кризиса, увеличив выпуск автомобилей. Позже Ситроен основал производство шевронных зубчатых колес - именно этот технический опыт лег в основу будущего логотипа Citroën.

В 1919 году, после Первой мировой войны, Ситроен переоборудовал свой завод под выпуск автомобилей. Он сделал ставку на массовое производство, внедрив конвейерную сборку и предложив покупателям годичную гарантию с бесплатным ремонтом, а также возможность покупки в кредит. Для Европы того времени это было настоящим прорывом: подобные условия ранее встречались только в США.

Первая модель марки - Citroën Type A - была создана при участии инженера Жюля Саломона. Она стала одним из первых массовых автомобилей Европы и отличалась наличием электрического стартера и фар, что тогда считалось настоящей инновацией. С этого момента Citroën начал последовательно внедрять передовые решения, делая ставку на технологичность и практичность.

Настоящий переворот произошел в 1934 году, когда на рынок вышел Citroën Traction Avant. Эта модель объединила сразу несколько революционных решений: передний привод, цельнометаллический несущий кузов, независимую подвеску всех колес и гидравлические тормоза. Благодаря такому сочетанию автомобиль стал эталоном управляемости и безопасности, а его конструкция оказала влияние на всю европейскую школу автомобилестроения.

Traction Avant выпускался более 20 лет, а на его базе создавались семейные и коммерческие версии. Впоследствии именно на этой платформе инженеры Citroën начали испытывать гидропневматическую подвеску - технологию, которая позже стала визитной карточкой марки. В 1955 году на свет появилась модель DS, получившая не только самовыравнивающуюся подвеску, но и дисковые тормоза с двухконтурной системой, гидравлическое рулевое управление и гидропривод трансмиссии. DS быстро стал символом технического прогресса и попал в поле зрения элиты, звезд и кинематографа.

В 1948 году Citroën представил 2CV - автомобиль, который задумывался как максимально доступный и практичный транспорт для французских фермеров и горожан. Простая конструкция, двигатель с воздушным охлаждением и уникальная подвеска позволяли машине уверенно двигаться по разбитым дорогам, не повреждая даже хрупкий груз. 2CV продержался на конвейере более 40 лет, а его последние экземпляры сошли с линии в Португалии в 1990 году.

В 1956 году появилась Citroën ID - более доступная версия DS, рассчитанная на массового покупателя. В ней были упрощены некоторые технические решения, но сохранился фирменный комфорт и практичность. Модель Ami 6, разработанная итальянским дизайнером Фламинио Бертони, выделялась необычным обратным наклоном задних стоек крыши и стекла, что делало ее узнаваемой на фоне конкурентов.

В 1970-х Citroën выпустил спортивную модель SM с гидропневматической подвеской и двигателем V6 от Maserati. Несмотря на техническую продвинутость, продажи оказались ниже ожиданий из-за топливного кризиса и смены владельца компании. В 1974 году на рынок вышел Citroën CX, который получил титул «Европейский автомобиль года» и стал последней по-настоящему классической моделью марки. CX отличался высоким уровнем комфорта, вариативным рулевым управлением и полуавтоматической трансмиссией.

Сегодня эксперты отмечают, что многие решения Citroën опередили свое время. Например, гидропневматическая подвеска в более поздних моделях (C5) была доработана с учетом современных требований: исчез центральный насос, появились электрические сенсоры для автоматической регулировки клиренса. Такой подход к инновациям позволил Citroën не только удержаться на рынке, но и сформировать собственную инженерную школу, которая до сих пор влияет на развитие европейского автомобилестроения.

Интересно, что опыт Citroën вдохновляет и современных производителей: например, новые бренды, выходящие на российский рынок, также делают ставку на доступность и технологичность, как это было с Jeland, о запуске которого недавно рассказывалось в материале о старте производства новых авто в Петербурге. Это подтверждает, что идеи, заложенные Андре Гюставом Ситроеном, остаются актуальными и сегодня.

Для справки: Citroën - одна из старейших автомобильных марок Франции, основанная в 1919 году. За свою историю компания первой в Европе внедрила конвейерную сборку, массовое кредитование покупателей и годичную гарантию на автомобили. Многие технологии, которые сейчас считаются стандартом, впервые появились именно на моделях Citroën. Это создает уникальный контекст для понимания того, как инновации становятся частью повседневной жизни автомобилистов.

Упомянутые марки: Citroen, DS
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